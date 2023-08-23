Сирний суп, який підкорить ваше серце з першої ложки: простий рецепт

Сирний крем-суп стане улюбленою стравою на вашому столі. Він ситний, готується швидко і не потребує великої кількості інгредієнтів.

Навіть якщо в вашій родині не дуже полюбляють перші страви, цей сирний суп точно сподобається кожному. В ньому поєднуються прості інгредієнти, а вариться він швидко і не потребує особливих зусиль.

Інгредієнти плавлений сир 200 г картопля 6 шт білі гриби 150 г морква 1 шт цибулина 1 шт сіль 2 чайні ложки вершкове масло 100 г