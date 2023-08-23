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Сирний суп, який підкорить ваше серце з першої ложки: простий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
139 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
360
Час на прочитання
1 хв
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Сирний суп, який підкорить ваше серце з першої ложки: простий рецепт

Крем-суп сирний: рецепт / Фото: pixabay.com

Сирний крем-суп стане улюбленою стравою на вашому столі. Він ситний, готується швидко і не потребує великої кількості інгредієнтів.

Навіть якщо в вашій родині не дуже полюбляють перші страви, цей сирний суп точно сподобається кожному. В ньому поєднуються прості інгредієнти, а вариться він швидко і не потребує особливих зусиль.

Інгредієнти

плавлений сир
200 г
картопля
6 шт
білі гриби
150 г
морква
1 шт
цибулина
1 шт
сіль
2 чайні ложки
вершкове масло
100 г
  1. Почистіть і наріжте овочі. Картоплю залийте 2 літрами води, додайте сіль і поставте варитися. Моркву і цибулю підсмажте до золотистого кольору, потім додайте до картоплі. Варіть близько 20 хвилин.
  2. Наріжте білі гриби і обсмажте на вершковому маслі.
  3. На тертці натріть плавлений сир і додайте в суп. Готовий суп пробити блендером до стану супу-пюре. Додайте спеції.
  4. Перед подаванням на стіл додайте в суп гриби. Можна також прикрасити його грінками.

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Дата публікації
Перегляди
360
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