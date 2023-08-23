Сирний суп, який підкорить ваше серце з першої ложки: простий рецепт

Сирний крем-суп стане улюбленою стравою на вашому столі. Він ситний, готується швидко і не потребує великої кількості інгредієнтів.
Навіть якщо в вашій родині не дуже полюбляють перші страви, цей сирний суп точно сподобається кожному. В ньому поєднуються прості інгредієнти, а вариться він швидко і не потребує особливих зусиль.
Інгредієнти
- плавлений сир
- 200 г
- картопля
- 6 шт
- білі гриби
- 150 г
- морква
- 1 шт
- цибулина
- 1 шт
- сіль
- 2 чайні ложки
- вершкове масло
- 100 г
- Почистіть і наріжте овочі. Картоплю залийте 2 літрами води, додайте сіль і поставте варитися. Моркву і цибулю підсмажте до золотистого кольору, потім додайте до картоплі. Варіть близько 20 хвилин.
- Наріжте білі гриби і обсмажте на вершковому маслі.
- На тертці натріть плавлений сир і додайте в суп. Готовий суп пробити блендером до стану супу-пюре. Додайте спеції.
- Перед подаванням на стіл додайте в суп гриби. Можна також прикрасити його грінками.