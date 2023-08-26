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Смачний обід на всю сім'ю: курячий суп з часниковими галушками — вся справа в тісті

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
312
Час на прочитання
2 хв
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Смачний обід на всю сім'ю: курячий суп з часниковими галушками — вся справа в тісті

Курячий суп з картоплею / Фото: Pexels

Смачний і ситний курячий суп з картоплею та секретним інгредієнтом.

Особливістю цього рецепту є те, що тісто для галушок потрібно промастити олією з часником та пряними травами, а потім згорнути в рулет. Вже з рулету нарізаються галушки.

Інгредієнти

курка
350 г
картопля
350 г
морква
100 г
цибуля
100 г
лавровий лист
2 шт
сіль, перець
за смаком
олія
3 столові ложки
кріп
10 г
вода
1,8 л
борошно
100-120 г
яйце
1 шт
сіль
1/3 чайної ложки
олія
1 столова ложка
вода
1 столова ложка
часник
2-3 зубчика
олія
2 чайні ложки
італійські трави
1 чайна ложка

Спосіб приготування:

  1. Будь-яку частину курки залити водою (1,8 літрів), посолити та поставити варитися на вогонь до кипіння. Періодично потрібно знімати пінку. Накрити кришкою і варити на маленькому вогні приблизно 40 хвилин. Після приготування м'ясо витягнути з бульйону.
  2. Відокремити м'ясо від кістки (якщо потрібно) і подрібнити на шматки.
  3. За час, поки готується курка — почистити і нарізати кубиками картоплю. Потім її потрібно закинути у бульйон без м'яса і варити приблизно 10 хвилин.
  4. Моркву і цибулю очистити. Цибулю нарізати дрібними кубиками, мокрву натерти. Обсмажити на сковорідці до золотистого кольору.
  5. Тепер можна приготувати галушки. В глибоку миску розбити яйце, додати сіль, перемішати і додати ще 1 столову ложку олії. Влити 1 столову ложку води і ще раз перемішати. Поступово ввести борошно, ретельно перемішуючи, щоб не було грудочок.
  6. Замісити м'яке еластичне тісто. Сформувати кульку, загорнути в плівку і залишити в холодильнику на 10-15 хвилин.
  7. Підготувати часник. Очистити зубчики і пропустити через прес. В глибокій тарілці з'єднати 2 чайні ложки олії, італійські трави і часник.
  8. Тісто дістати з холодильника, викласти на присипану борошном поверхню та розкатати в прямокутний тонкий пласт (товщина не більше 2 мм). Змастити поверхню тіста часниковою сумішшю, не доходячи 1,5 см до країв. Згорнути у щільний рулет та нарізати на шматочки.
  9. У каструлю з картоплею викласти куряче м'ясо, засмажку з цибулі і моркви, посолити, поперчити, покласти лавровий лист. Довести до кипіння. В киплячу рідину викласти галушки.
  10. Проварити 7-10 хвилин. В кожну тарілку нарізати дрібно кріп.

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Дата публікації
Перегляди
312
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