Смачний обід на всю сім'ю: курячий суп з часниковими галушками — вся справа в тісті

Смачний і ситний курячий суп з картоплею та секретним інгредієнтом.
Особливістю цього рецепту є те, що тісто для галушок потрібно промастити олією з часником та пряними травами, а потім згорнути в рулет. Вже з рулету нарізаються галушки.
Інгредієнти
- курка
- 350 г
- картопля
- 350 г
- морква
- 100 г
- цибуля
- 100 г
- лавровий лист
- 2 шт
- сіль, перець
- за смаком
- олія
- 3 столові ложки
- кріп
- 10 г
- вода
- 1,8 л
- борошно
- 100-120 г
- яйце
- 1 шт
- сіль
- 1/3 чайної ложки
- олія
- 1 столова ложка
- вода
- 1 столова ложка
- часник
- 2-3 зубчика
- олія
- 2 чайні ложки
- італійські трави
- 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- Будь-яку частину курки залити водою (1,8 літрів), посолити та поставити варитися на вогонь до кипіння. Періодично потрібно знімати пінку. Накрити кришкою і варити на маленькому вогні приблизно 40 хвилин. Після приготування м'ясо витягнути з бульйону.
- Відокремити м'ясо від кістки (якщо потрібно) і подрібнити на шматки.
- За час, поки готується курка — почистити і нарізати кубиками картоплю. Потім її потрібно закинути у бульйон без м'яса і варити приблизно 10 хвилин.
- Моркву і цибулю очистити. Цибулю нарізати дрібними кубиками, мокрву натерти. Обсмажити на сковорідці до золотистого кольору.
- Тепер можна приготувати галушки. В глибоку миску розбити яйце, додати сіль, перемішати і додати ще 1 столову ложку олії. Влити 1 столову ложку води і ще раз перемішати. Поступово ввести борошно, ретельно перемішуючи, щоб не було грудочок.
- Замісити м'яке еластичне тісто. Сформувати кульку, загорнути в плівку і залишити в холодильнику на 10-15 хвилин.
- Підготувати часник. Очистити зубчики і пропустити через прес. В глибокій тарілці з'єднати 2 чайні ложки олії, італійські трави і часник.
- Тісто дістати з холодильника, викласти на присипану борошном поверхню та розкатати в прямокутний тонкий пласт (товщина не більше 2 мм). Змастити поверхню тіста часниковою сумішшю, не доходячи 1,5 см до країв. Згорнути у щільний рулет та нарізати на шматочки.
- У каструлю з картоплею викласти куряче м'ясо, засмажку з цибулі і моркви, посолити, поперчити, покласти лавровий лист. Довести до кипіння. В киплячу рідину викласти галушки.
- Проварити 7-10 хвилин. В кожну тарілку нарізати дрібно кріп.