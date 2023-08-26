Смачний обід на всю сім'ю: курячий суп з часниковими галушками — вся справа в тісті

Особливістю цього рецепту є те, що тісто для галушок потрібно промастити олією з часником та пряними травами, а потім згорнути в рулет. Вже з рулету нарізаються галушки.

Інгредієнти курка 350 г картопля 350 г морква 100 г цибуля 100 г лавровий лист 2 шт сіль, перець за смаком олія 3 столові ложки кріп 10 г вода 1,8 л борошно 100-120 г яйце 1 шт сіль 1/3 чайної ложки олія 1 столова ложка вода 1 столова ложка часник 2-3 зубчика олія 2 чайні ложки італійські трави 1 чайна ложка

Спосіб приготування: