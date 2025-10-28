ТСН у соціальних мережах

362
1 хв

Суп, який щодня їла найстаріша сім’я світу: рецепт здоров’я, енергії та довголіття

У віддаленому селі на Сардинії живе родина Меліс — дев’ять братів і сестер, сумарний вік яких перевищує 800 років. Щодня вони насолоджувалися одним і тим самим поживним супом, який згодом став визнаним секретом їхнього довголіття.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
2 год. 11 хв.
120 ккал
Суп довголіття (рецепт)

Суп довголіття (рецепт) / © unsplash.com

Цей наваристий і надзвичайно корисний суп, рецепт якого популяризували експерти з "Блакитних зон" — регіонів, де мешкає найбільше довгожителів, готується з простих сезонних овочів. Його серцем залишаються бобові та унікальна сардинська паста, що робить смак і користь неповторними. А рецептом поділилися на сайті “Daily Express”.

Інгредієнти

сушені очищені боби
½ склянки
сушена квасоля типу "кренберрі"
½ склянки
сушений нут
1/3 склянки
оливкова олія
7 ст. ложок
цибулина
1 шт.
морква
2 шт.
стебла селери
2 шт.
часник
2 ч. ложки
консервовані томати у власному соку
400 г
картопля
3 шт.
фенхель
1 ½ склянки
петрушка
¼ склянки
свіжий базилік
кілька гілочок
сардинська паста (фрегула) або будь-яка дрібна по типу орзо, птітім
2/3 склянки
сіль і чорний перець
за смаком
тертий сир Пекоріно Романо (або пармезан)
¼ склянки

Процес приготування:

  1. Замочіть боби, квасолю та нут у великій мисці з водою щонайменше на 8 годин, а ще краще — на ніч. Потім злийте воду й ретельно промийте їх.

  2. У просторій каструлі розігрійте 3 ст. л. оливкової олії. Додайте цибулю, моркву та селеру і обсмажуйте, постійно помішуючи, близько 5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими та ароматними. Додайте часник і готуйте ще 1 хвилину. Потім всипте консервовані томати, картоплю, фенхель, петрушку, базилік і підготовлені бобові.

  3. Залийте інгредієнти водою так, щоб вона покривала їх на 2–3 см. Доведіть до сильного кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму і варіть без кришки, доки бобові не стануть ніжними. Це займе приблизно 1–1,5 години. При потребі доливайте воду, щоб суп залишався соковитим.

  4. Коли бобові стануть готовими, додайте пасту, посоліть і поперчіть за смаком. Продовжуйте варити без кришки близько 10 хвилин, доки паста не стане м’якою.

  5. Перед подаванням в кожну тарілку влийте по 1 ст. л. оливкової олії, розлийте суп і щедро посипте тертим сиром.

Смачного!

