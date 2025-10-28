- Дата публікації
-
- Категорія
- Перші страви
- Кількість переглядів
- 362
- Час на прочитання
- 1 хв
Суп, який щодня їла найстаріша сім’я світу: рецепт здоров’я, енергії та довголіття
У віддаленому селі на Сардинії живе родина Меліс — дев’ять братів і сестер, сумарний вік яких перевищує 800 років. Щодня вони насолоджувалися одним і тим самим поживним супом, який згодом став визнаним секретом їхнього довголіття.
Цей наваристий і надзвичайно корисний суп, рецепт якого популяризували експерти з "Блакитних зон" — регіонів, де мешкає найбільше довгожителів, готується з простих сезонних овочів. Його серцем залишаються бобові та унікальна сардинська паста, що робить смак і користь неповторними. А рецептом поділилися на сайті “Daily Express”.
Інгредієнти
- сушені очищені боби
- ½ склянки
- сушена квасоля типу "кренберрі"
- ½ склянки
- сушений нут
- 1/3 склянки
- оливкова олія
- 7 ст. ложок
- цибулина
- 1 шт.
- морква
- 2 шт.
- стебла селери
- 2 шт.
- часник
- 2 ч. ложки
- консервовані томати у власному соку
- 400 г
- картопля
- 3 шт.
- фенхель
- 1 ½ склянки
- петрушка
- ¼ склянки
- свіжий базилік
- кілька гілочок
- сардинська паста (фрегула) або будь-яка дрібна по типу орзо, птітім
- 2/3 склянки
- сіль і чорний перець
- за смаком
- тертий сир Пекоріно Романо (або пармезан)
- ¼ склянки
Процес приготування:
Замочіть боби, квасолю та нут у великій мисці з водою щонайменше на 8 годин, а ще краще — на ніч. Потім злийте воду й ретельно промийте їх.
У просторій каструлі розігрійте 3 ст. л. оливкової олії. Додайте цибулю, моркву та селеру і обсмажуйте, постійно помішуючи, близько 5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими та ароматними. Додайте часник і готуйте ще 1 хвилину. Потім всипте консервовані томати, картоплю, фенхель, петрушку, базилік і підготовлені бобові.
Залийте інгредієнти водою так, щоб вона покривала їх на 2–3 см. Доведіть до сильного кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму і варіть без кришки, доки бобові не стануть ніжними. Це займе приблизно 1–1,5 години. При потребі доливайте воду, щоб суп залишався соковитим.
Коли бобові стануть готовими, додайте пасту, посоліть і поперчіть за смаком. Продовжуйте варити без кришки близько 10 хвилин, доки паста не стане м’якою.
Перед подаванням в кожну тарілку влийте по 1 ст. л. оливкової олії, розлийте суп і щедро посипте тертим сиром.
Смачного!