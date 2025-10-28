Суп, який щодня їла найстаріша сім’я світу: рецепт здоров’я, енергії та довголіття

Цей наваристий і надзвичайно корисний суп, рецепт якого популяризували експерти з "Блакитних зон" — регіонів, де мешкає найбільше довгожителів, готується з простих сезонних овочів. Його серцем залишаються бобові та унікальна сардинська паста, що робить смак і користь неповторними. А рецептом поділилися на сайті “Daily Express”.

Процес приготування:

Замочіть боби, квасолю та нут у великій мисці з водою щонайменше на 8 годин, а ще краще — на ніч. Потім злийте воду й ретельно промийте їх.

У просторій каструлі розігрійте 3 ст. л. оливкової олії. Додайте цибулю, моркву та селеру і обсмажуйте, постійно помішуючи, близько 5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими та ароматними. Додайте часник і готуйте ще 1 хвилину. Потім всипте консервовані томати, картоплю, фенхель, петрушку, базилік і підготовлені бобові.

Залийте інгредієнти водою так, щоб вона покривала їх на 2–3 см. Доведіть до сильного кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму і варіть без кришки, доки бобові не стануть ніжними. Це займе приблизно 1–1,5 години. При потребі доливайте воду, щоб суп залишався соковитим.

Коли бобові стануть готовими, додайте пасту, посоліть і поперчіть за смаком. Продовжуйте варити без кришки близько 10 хвилин, доки паста не стане м’якою.