Перші страви

Перші страви
153
2 хв

Суп із фрикадельками та насиченим ароматом кропу: рецепт страви для всієї сім’ї

Рецепт найсмачнішого супу з фрикадельками

1 год. 30 хв.
63 ккал
Суп з фрикадельками

Цей суп — втілення домашнього тепла та турботи, зіткане з аромату свіжої зелені та ніжних, соковитих фрикадельок. Приготування займає близько півтори години, а результатом стане приблизно 1600 г запашного, зігріваючого супу, що ідеально підходить для сімейного обіду.

Інгредієнти для приготування супу з фрикадельок

Для фрикадельок

  • Фарш із стегна індички (без шкіри) — 500 г

  • Пшенична булочка (наприклад, «Кайзер») — 1 шт.

  • Яйце середнього розміру — 1 шт. (близько 55 г)

  • Пшеничне борошно (універсальне) — 20 г

  • Кріп (дрібно нарізаний) — невелика жменя

  • Часник (свіжий) — 1 великий зубчик

  • Сіль та перець — по пів ч.л.

Для супу

  • Вода або легкий овочевий/курячий бульйон — 1500 мл

  • Картопля — 350 г (3−4 шт.)

  • Морква (середня) — 1 шт. (150 г)

  • Цибуля-порей (зелена частина) — 100 г

  • Топлене масло — 25 г

  • Вершки 30% — 50 мл

  • Кріп (дрібно нарізаний) — велика жменя

  • Лимонний сік (свіжовичавлений) — 2−3 ст.л.

  • Орегано, сіль, перець — по пів​ ч.л. або за смаком

  • Куркума та мускатний горіх — щіпка (за бажанням)

Покрокове приготування супу з фрикадельок

  • У просторій мисці з’єднайте фарш із булочкою, яку необхідно попередньо замочити у воді чи молоці та ретельно віджати. Введіть яйце, кріп, подрібнений часник, сіль та перець. Ретельно вимісіть суміш — це критично важливо, щоб фрикадельки вийшли ніжними, але не розвалилися під час варіння.

  • У каструлі з товстим дном розтопіть масло. На помірному вогні обсмажуйте нарізану моркву та кільця цибулі-порею. Тушкуйте їх близько 10−15 хвилин без кришки, щоб овочі розкрили свій глибокий аромат, стежачи, щоб вони не пригоріли.

  • Влийте в каструлю бульйон або воду. Додайте нарізану кубиками картоплю, приправте орегано, сіллю та перцем. Доведіть до кипіння під кришкою і варіть близько 20 хвилин, поки картопля не розм’якне.

  • Поки основа вариться, сформуйте фрикадельки: розділіть фарш на невеликі кульки (приблизно по 25 г). Щоб вони зберегли форму, обваляйте кожну в борошні.

  • Коли овочі готові, додайте в суп щіпку куркуми, мускатного горіха та 2−3 ложки лимонного соку для свіжої нотки. Обережно опустіть фрикадельки. Варіть ще 10 хвилин на слабкому вогні без кришки, акуратно перемішуючи лише після перших кількох хвилин.

  • Влийте вершки (бажано 30% жирності) і додайте велику жменю свіжого кропу. Перемішайте, скуштуйте, і за потреби відрегулюйте смак сіллю чи лимонним соком. Щойно суп знову дійде до кипіння, вимкніть вогонь.

Якщо вам подобається густіший суп, розведіть чайну ложку борошна або крохмалю у невеликій кількості води і, помішуючи, влийте у суп перед додаванням вершків. Доведіть до кипіння і знімайте з вогню.

Подавайте суп гарячим — ця страва, наче теплі обійми, найкраще смакує у колі близьких.

153
