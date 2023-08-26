Суп з фрикадельниками "Юварлакья": рецепт з Греції, який сподобається українцям

Юварлакья по-грецькі — рецепт, який вам точно варто спробувати, щоб здивувати своїх рідних.
Юварлакья (γιουβαρλακια) — ситна і смачна перша страва, яка, ймовірно, має турецьке коріння. В перекладі з турецької мови назва означає "круглий". Складається цей суп з густого бульйону та фрикадельок.
Інгредієнти
- яловичий фарш
- 500 г
- яйце
- 1 шт
- цибулина
- 1 шт
- оливкова олія
- 1 столова ложка
- рис круглозернистий
- 250 г
- кріп
- 1/2 пучка
- сіль та перець
- за смаком
- вода
- 1,5 л
- оливкова олія
- 4 столові ложки
- лимон
- 1 шт
- яйця
- 2 шт
- холодна вода
- 100 мл
- пшеничне борошно
- 1 столова ложка
Спосіб приготування:
- Поставте каструлю з водою на вогонь, додати сіль. Поки закипатиме вода, викладіть в миску рис та фарш. Очистіть і дрібно наріжте цибулину, додайте до рису з фаршом.
- Порізати дрібно зелень кропу, додати до фаршу. Розбити одне яйце. Все добре перемішати. З отриманої суміші виліпити фрикадельки (кульки повинні бути розміром як волоський горіх).
- Відправити фрикадельки в киплячу воду, зняти піну, яка утворилася, а потім варити приблизно 20 хвилин.
- Перед тим, як фрикадельки будуть готові, розбийте два яйця в окрему миску та збийте їх вінчиком. Вичавіть сік з одного лимону, додайте до яєчної суміші, добре перемішайте.
- З каструлі з киплячим супом візьміть один ополоник гарячої води і додайте в яєчну суміш, добре перемішайте, а потім акуратно влийте всю суміш до каструлі з яйцем.
- Розведіть ложку борошна в холодній воді і також поступово введіть в суп. Додайте перець і оливкову олію. Варіть ще 2-3 хвилини.
Зазвичай до Юварлакьї подають шматок селянського хліба або піту.