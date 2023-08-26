Суп з фрикадельниками "Юварлакья": рецепт з Греції, який сподобається українцям

Юварлакья по-грецькі — рецепт, який вам точно варто спробувати, щоб здивувати своїх рідних.

Юварлакья (γιουβαρλακια) — ситна і смачна перша страва, яка, ймовірно, має турецьке коріння. В перекладі з турецької мови назва означає "круглий". Складається цей суп з густого бульйону та фрикадельок.

Інгредієнти яловичий фарш 500 г яйце 1 шт цибулина 1 шт оливкова олія 1 столова ложка рис круглозернистий 250 г кріп 1/2 пучка сіль та перець за смаком вода 1,5 л оливкова олія 4 столові ложки лимон 1 шт яйця 2 шт холодна вода 100 мл пшеничне борошно 1 столова ложка

Спосіб приготування:

Поставте каструлю з водою на вогонь, додати сіль. Поки закипатиме вода, викладіть в миску рис та фарш. Очистіть і дрібно наріжте цибулину, додайте до рису з фаршом. Порізати дрібно зелень кропу, додати до фаршу. Розбити одне яйце. Все добре перемішати. З отриманої суміші виліпити фрикадельки (кульки повинні бути розміром як волоський горіх). Відправити фрикадельки в киплячу воду, зняти піну, яка утворилася, а потім варити приблизно 20 хвилин. Перед тим, як фрикадельки будуть готові, розбийте два яйця в окрему миску та збийте їх вінчиком. Вичавіть сік з одного лимону, додайте до яєчної суміші, добре перемішайте. З каструлі з киплячим супом візьміть один ополоник гарячої води і додайте в яєчну суміш, добре перемішайте, а потім акуратно влийте всю суміш до каструлі з яйцем. Розведіть ложку борошна в холодній воді і також поступово введіть в суп. Додайте перець і оливкову олію. Варіть ще 2-3 хвилини.

Зазвичай до Юварлакьї подають шматок селянського хліба або піту.