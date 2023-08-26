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Суп з фрикадельниками "Юварлакья": рецепт з Греції, який сподобається українцям

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
70 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
598
Час на прочитання
1 хв
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Суп з фрикадельниками "Юварлакья": рецепт з Греції, який сподобається українцям

Юварлакья по-грецькі / Фото: pixabay.com

Юварлакья по-грецькі — рецепт, який вам точно варто спробувати, щоб здивувати своїх рідних.

Юварлакья (γιουβαρλακια) — ситна і смачна перша страва, яка, ймовірно, має турецьке коріння. В перекладі з турецької мови назва означає "круглий". Складається цей суп з густого бульйону та фрикадельок.

Інгредієнти

яловичий фарш
500 г
яйце
1 шт
цибулина
1 шт
оливкова олія
1 столова ложка
рис круглозернистий
250 г
кріп
1/2 пучка
сіль та перець
за смаком
вода
1,5 л
оливкова олія
4 столові ложки
лимон
1 шт
яйця
2 шт
холодна вода
100 мл
пшеничне борошно
1 столова ложка

Спосіб приготування:

  1. Поставте каструлю з водою на вогонь, додати сіль. Поки закипатиме вода, викладіть в миску рис та фарш. Очистіть і дрібно наріжте цибулину, додайте до рису з фаршом.
  2. Порізати дрібно зелень кропу, додати до фаршу. Розбити одне яйце. Все добре перемішати. З отриманої суміші виліпити фрикадельки (кульки повинні бути розміром як волоський горіх).
  3. Відправити фрикадельки в киплячу воду, зняти піну, яка утворилася, а потім варити приблизно 20 хвилин.
  4. Перед тим, як фрикадельки будуть готові, розбийте два яйця в окрему миску та збийте їх вінчиком. Вичавіть сік з одного лимону, додайте до яєчної суміші, добре перемішайте.
  5. З каструлі з киплячим супом візьміть один ополоник гарячої води і додайте в яєчну суміш, добре перемішайте, а потім акуратно влийте всю суміш до каструлі з яйцем.
  6. Розведіть ложку борошна в холодній воді і також поступово введіть в суп. Додайте перець і оливкову олію. Варіть ще 2-3 хвилини.

Зазвичай до Юварлакьї подають шматок селянського хліба або піту.

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Дата публікації
Перегляди
598
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