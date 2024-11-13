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Як приготувати найсмачніший капусняк за давнім рецептом

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
55 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
395
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати найсмачніший капусняк за давнім рецептом

Рецепт капусняку

Правильний капусняк - готуємо за давнім рецептом

Рецептів капусняку дуже багато. Це і капусняк  зі свіжою, квашеною капустою, з рисом замість пшона, інші варіанти.

Як варили капусняк стародавні українці розповіла кулінарка Тетяна Якубук.

Інгредієнти для приготування :

  • М'ясо, найкраще брати свинячі реберця  -- 1 кг.

  • Картопля -- 5−6 великих картоплин.

  • Морква  --  2 шт..

  • Цибуля ріпчаста  -- 2 шт.

  • Капуста свіжа -- 400 г.

  • Пшоно -- 200 г

  • Сметана -- 100 г.

  • Густий домашній томат -- 1 л.

  • Часник -- 3 зубки.

  • Лавровий лист  -- 2 шт.

  • Цукор  -- 4 ст. ложки.

  • Чорний перець — четвертина чайної ложки.

  • Сіль, на смак.

  • Зелень -- на смак.

  • Олія для смаження.

Приготування капусняка

  • М'ясо добре помити й поставити варитися на середньому вогні. На 1 кг м'яса води має бути десь 5 літрів.

  • Дати м'ясу покипіти 30 хвилин на середньому вогні. «Піну» з киплячого м'яса зняти, додати лавровий лист, сіль на смак.

  • Додати помиту, очищену й нарізану дрібним кубиком картоплю.

  • Через 15 хвилин додати промите до чистої води пшоно й потерту на тертці через великі отвори капусту. Все кипить тепер на маленькому вогні.

  • Готуємо засмажку. Моркву й цибулю помити, почистити і нарізати: цибулю — дрібним кубиком, а моркву натерти на тертці на мілких отворах.  Посмажити цибулю до прозорості, додати моркву та все разом — до готовності.

  • Наприкінці додати у сковорідку до засмажки сметану, домашній томат, цукор, мелений чорний перець

  • Все кипить  пару хвилини,  виливаємо це до каструлі з капусняком. Регулюємо густину водою, якщо потрібно, доливаємо 1 літр.

  • Ще дати покипіти десь 15−20 хвилин, видушити через прес та додати часник, зняти з вогню.

  • Дати настоятися протягом 30−40 хвилин, додати свіжу зелень.

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