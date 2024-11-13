Як приготувати найсмачніший капусняк за давнім рецептом

Правильний капусняк - готуємо за давнім рецептом
Рецептів капусняку дуже багато. Це і капусняк зі свіжою, квашеною капустою, з рисом замість пшона, інші варіанти.
Як варили капусняк стародавні українці розповіла кулінарка Тетяна Якубук.
Інгредієнти для приготування :
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М'ясо, найкраще брати свинячі реберця -- 1 кг.
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Картопля -- 5−6 великих картоплин.
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Морква -- 2 шт..
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Цибуля ріпчаста -- 2 шт.
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Капуста свіжа -- 400 г.
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Пшоно -- 200 г
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Сметана -- 100 г.
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Густий домашній томат -- 1 л.
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Часник -- 3 зубки.
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Лавровий лист -- 2 шт.
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Цукор -- 4 ст. ложки.
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Чорний перець — четвертина чайної ложки.
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Сіль, на смак.
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Зелень -- на смак.
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Олія для смаження.
Приготування капусняка
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М'ясо добре помити й поставити варитися на середньому вогні. На 1 кг м'яса води має бути десь 5 літрів.
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Дати м'ясу покипіти 30 хвилин на середньому вогні. «Піну» з киплячого м'яса зняти, додати лавровий лист, сіль на смак.
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Додати помиту, очищену й нарізану дрібним кубиком картоплю.
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Через 15 хвилин додати промите до чистої води пшоно й потерту на тертці через великі отвори капусту. Все кипить тепер на маленькому вогні.
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Готуємо засмажку. Моркву й цибулю помити, почистити і нарізати: цибулю — дрібним кубиком, а моркву натерти на тертці на мілких отворах. Посмажити цибулю до прозорості, додати моркву та все разом — до готовності.
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Наприкінці додати у сковорідку до засмажки сметану, домашній томат, цукор, мелений чорний перець
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Все кипить пару хвилини, виливаємо це до каструлі з капусняком. Регулюємо густину водою, якщо потрібно, доливаємо 1 літр.
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Ще дати покипіти десь 15−20 хвилин, видушити через прес та додати часник, зняти з вогню.
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Дати настоятися протягом 30−40 хвилин, додати свіжу зелень.
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