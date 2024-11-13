Як приготувати найсмачніший капусняк за давнім рецептом

Рецептів капусняку дуже багато. Це і капусняк зі свіжою, квашеною капустою, з рисом замість пшона, інші варіанти.

Як варили капусняк стародавні українці розповіла кулінарка Тетяна Якубук.

М'ясо добре помити й поставити варитися на середньому вогні. На 1 кг м'яса води має бути десь 5 літрів.

Дати м'ясу покипіти 30 хвилин на середньому вогні. «Піну» з киплячого м'яса зняти, додати лавровий лист, сіль на смак.

Додати помиту, очищену й нарізану дрібним кубиком картоплю.

Через 15 хвилин додати промите до чистої води пшоно й потерту на тертці через великі отвори капусту. Все кипить тепер на маленькому вогні.

Готуємо засмажку. Моркву й цибулю помити, почистити і нарізати: цибулю — дрібним кубиком, а моркву натерти на тертці на мілких отворах. Посмажити цибулю до прозорості, додати моркву та все разом — до готовності.

Наприкінці додати у сковорідку до засмажки сметану, домашній томат, цукор, мелений чорний перець

Все кипить пару хвилини, виливаємо це до каструлі з капусняком. Регулюємо густину водою, якщо потрібно, доливаємо 1 літр.

Ще дати покипіти десь 15−20 хвилин, видушити через прес та додати часник, зняти з вогню.