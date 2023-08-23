Як приготувати найсмачнішу солянку: покрокова інструкція

Солянка за цим рецептом буде навариста, ситна та неймовірно смачна.
Традиційно солянка може бути різною: із рибою, м’ясом чи грибами. Тому її готують зі збору різноманітних продуктів, але вона завжди виходить смачною. Є ще один рецепт надзвичайно смачної солянки із багатьма незвичними інгредієнтами. Солянка за цим рецетом не вимагає особливого кулінарного хисту, а страва вийде дуже смачною, ароматною та наваристою.
Інгредієнти
- Картопля
- 6 штук
- Морква
- 1 штука
- Цибуля
- 1 штука
- Мариновані огірки
- 2 штуки
- Варена ковбаса
- 100 грам
- Копчена ковбаса
- 250 грам
- Копчене куряче стегенце
- 1 штука
- Томатна паста
- 100 грам
- Оливки
- 100 грам
- У каструлю потрібно покласти стегенце та залити водою. Куряче стегенце можна замінити на копчені реберця. Ставимо каструлю на вогонь.
- Готуємо та нарізаємо овочі для солянки. Почищену картоплю нарізаємо середнім кубиком, чищену моркву, цибулю та мариновані огірки нарізаємо дрібними кубиками.
- Потім нарізаємо дрібними кубиками ковбасу обох видів.
- Далі розігріваємо сковорідку, наливаємо туди олію, всипаємо моркву та цибулю. Овочі смажимо до золотистого кольору. Далі відправляємо нарізану ковбасу та томатну пасту, смажимо, поки ковбаса не зарум’яниться. Потім наливаємо у сковорідку трохи бульйону та тушкуємо суміш 10 хвилин.
- Коли м’ясо у каструлі закипить, дістаємо його та розбираємо на шматочки. У бульйон додаємо картоплю та варимо до готовності близько 10 хвилин. Потім слід всипати варене м’ясо і проварити на маленькому вогні ще 10 хвилин.
- По готовності в солянку потрібно висипати шматочки огірків та оливки. Усі інгредієнти слід добре перемішати і можна подавати до столу.
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