Як приготувати найсмачнішу солянку: покрокова інструкція

Традиційно солянка може бути різною: із рибою, м’ясом чи грибами. Тому її готують зі збору різноманітних продуктів, але вона завжди виходить смачною. Є ще один рецепт надзвичайно смачної солянки із багатьма незвичними інгредієнтами. Солянка за цим рецетом не вимагає особливого кулінарного хисту, а страва вийде дуже смачною, ароматною та наваристою.

Інгредієнти Картопля 6 штук Морква 1 штука Цибуля 1 штука Мариновані огірки 2 штуки Варена ковбаса 100 грам Копчена ковбаса 250 грам Копчене куряче стегенце 1 штука Томатна паста 100 грам Оливки 100 грам

У каструлю потрібно покласти стегенце та залити водою. Куряче стегенце можна замінити на копчені реберця. Ставимо каструлю на вогонь. Готуємо та нарізаємо овочі для солянки. Почищену картоплю нарізаємо середнім кубиком, чищену моркву, цибулю та мариновані огірки нарізаємо дрібними кубиками. Потім нарізаємо дрібними кубиками ковбасу обох видів. Далі розігріваємо сковорідку, наливаємо туди олію, всипаємо моркву та цибулю. Овочі смажимо до золотистого кольору. Далі відправляємо нарізану ковбасу та томатну пасту, смажимо, поки ковбаса не зарум’яниться. Потім наливаємо у сковорідку трохи бульйону та тушкуємо суміш 10 хвилин. Коли м’ясо у каструлі закипить, дістаємо його та розбираємо на шматочки. У бульйон додаємо картоплю та варимо до готовності близько 10 хвилин. Потім слід всипати варене м’ясо і проварити на маленькому вогні ще 10 хвилин. По готовності в солянку потрібно висипати шматочки огірків та оливки. Усі інгредієнти слід добре перемішати і можна подавати до столу.

Читайте також:

Сирний суп, який підкорить ваше серце з першої ложки: простий рецепт

Холодний іспанський суп ґаспачо з вареним буряком: цікавий варіант літньої страви