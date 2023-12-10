Як зварити смачний капусняк з квашеною капустою

Розповідаємо, як зварити класичний український капусняк з квашеної капусти та зі пшоном

Капусняк на м’ясному бульйоні, з пшоном і шкварками зі сметаною варили українці ще в давнину. Це була одна зі страв ще запорозьких козаків.

Готували таку страву виключно з квашеної капусти, картоплю часто варили не розрізаючи цілою, після чого прямо в каструлі її розминали та обов'язково заправляли сметаною.

Рецепт приготування класичного українського капусняка

Інгредієнти:

свинина - 400 г,

квашена капуста - 400 г,

пшоно — половина склянки,

картопля - 4 шт.,

морква - 1 шт.,

цибуля ріпчаста - 2 шт.,

часник — пару зубчиків,

рослинна олія для смаження,

лавровий лист — пару шт.,

сіль, перець на смак,

кріп, петрушка на смак.

Як приготувати капусняк

М’ясо нарізаємо шматочками та варимо в каструлі на маленькому вогні протягом 40 хвилин.

Декілька разів промиваємо пшоно, додаємо до бульйону. Варимо ще 10 хвилин.

Картоплю чистимо, нарізаємо невеликими кубиками та додаємо до бульйону з пшоном. Варимо до готовності картоплі.

Квашену капусту віджимаємо від розсолу й дрібно шинкуємо. Кидаємо в бульйон разом із лавровим листом. Солимо, перчимо. Варимо на слабкому вогні ще 15 хвилин.

Моркву миємо, натираємо на середній тертці. Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими шматочками, подрібнюємо часник. Смажимо овочі на розігрітій сковороді з олією. Додаємо до вмісту каструлі. Перемішуємо, доводимо до кипіння та варимо ще хвилин 5.

Знімаємо каструлю з вогню, даємо страві настоятися 20–30 хвилин. До теплого супу додаємо сметану та їмо з житнім хлібом.

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