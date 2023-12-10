Як зварити смачний капусняк з квашеною капустою

Розповідаємо, як зварити класичний український капусняк з квашеної капусти та зі пшоном
Капусняк на м’ясному бульйоні, з пшоном і шкварками зі сметаною варили українці ще в давнину. Це була одна зі страв ще запорозьких козаків.
Готували таку страву виключно з квашеної капусти, картоплю часто варили не розрізаючи цілою, після чого прямо в каструлі її розминали та обов'язково заправляли сметаною.
Рецепт приготування класичного українського капусняка
Інгредієнти:
- свинина - 400 г,
- квашена капуста - 400 г,
- пшоно — половина склянки,
- картопля - 4 шт.,
- морква - 1 шт.,
- цибуля ріпчаста - 2 шт.,
- часник — пару зубчиків,
- рослинна олія для смаження,
- лавровий лист — пару шт.,
- сіль, перець на смак,
- кріп, петрушка на смак.
Як приготувати капусняк
- М’ясо нарізаємо шматочками та варимо в каструлі на маленькому вогні протягом 40 хвилин.
- Декілька разів промиваємо пшоно, додаємо до бульйону. Варимо ще 10 хвилин.
- Картоплю чистимо, нарізаємо невеликими кубиками та додаємо до бульйону з пшоном. Варимо до готовності картоплі.
- Квашену капусту віджимаємо від розсолу й дрібно шинкуємо. Кидаємо в бульйон разом із лавровим листом. Солимо, перчимо. Варимо на слабкому вогні ще 15 хвилин.
- Моркву миємо, натираємо на середній тертці. Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими шматочками, подрібнюємо часник. Смажимо овочі на розігрітій сковороді з олією. Додаємо до вмісту каструлі. Перемішуємо, доводимо до кипіння та варимо ще хвилин 5.
Знімаємо каструлю з вогню, даємо страві настоятися 20–30 хвилин. До теплого супу додаємо сметану та їмо з житнім хлібом.
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