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Як зварити смачний капусняк з квашеною капустою

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
55 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
334
Час на прочитання
2 хв
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Як зварити смачний капусняк з квашеною капустою

Рецепт капусняка

Розповідаємо, як зварити класичний український капусняк з квашеної капусти та зі пшоном

Капусняк на м’ясному бульйоні, з пшоном і шкварками зі сметаною варили українці ще в давнину. Це була одна зі страв ще запорозьких козаків.

Готували таку страву виключно з квашеної капусти, картоплю часто  варили не розрізаючи цілою, після чого прямо в каструлі  її розминали та обов'язково заправляли сметаною.

Рецепт приготування класичного українського капусняка

Інгредієнти:

  • свинина  - 400 г,
  • квашена капуста  - 400 г,
  • пшоно — половина склянки,
  • картопля  - 4 шт.,
  • морква  - 1 шт.,
  • цибуля ріпчаста  - 2 шт.,
  • часник  — пару зубчиків,
  • рослинна олія для смаження,
  • лавровий лист  — пару шт.,
  • сіль, перець на смак,
  • кріп, петрушка на смак.

Як приготувати капусняк

  • М’ясо нарізаємо  шматочками та варимо в каструлі на маленькому вогні протягом 40 хвилин.
  • Декілька разів промиваємо пшоно, додаємо до бульйону. Варимо ще 10 хвилин.
  • Картоплю  чистимо, нарізаємо невеликими кубиками та додаємо до бульйону з пшоном. Варимо до готовності картоплі.
  • Квашену капусту віджимаємо від розсолу й дрібно шинкуємо. Кидаємо в бульйон разом із лавровим листом. Солимо, перчимо. Варимо на слабкому вогні ще 15 хвилин.
  • Моркву миємо, натираємо на середній тертці. Цибулю чистимо, нарізаємо маленькими шматочками, подрібнюємо часник. Смажимо овочі на розігрітій сковороді з олією. Додаємо  до вмісту каструлі. Перемішуємо, доводимо до кипіння та варимо ще хвилин 5.

Знімаємо каструлю з вогню, даємо страві настоятися 20–30 хвилин. До теплого супу додаємо сметану та їмо з житнім хлібом. 

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Дата публікації
Перегляди
334
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