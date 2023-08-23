Юшка із сьомги: легка та вишукана страва до літнього меню

Рибна юшка чудово підійде до літнього меню, а рецепт цієї страви дуже простий.
Юшка із сьомги готується просто, не потребує складних інгредієнтів, а страва виходить легка, вишукана та дуже смачна. Її можна подавати як на сімейний обід, так і на святковий стіл.
Інгредієнти
- Рибний набір
- 600 г
- Філе сьомги
- 400 г
- Картопля
- 4 шт.
- Морква
- 2 шт.
- Цибуля
- 2 шт.
- Сіль
- 1 ст. ложка
- Кріп
- 5 г
- Петрушка
- 5 г
- Лавровий лист
- 2 шт.
- Перець чорний горошок
- 10 шт.
- Перець чорний мелений
- 1/2 ч. ложки
- Спочатку готуємо бульйон. Беремо рибний набір, очищену моркву та цибулю, заливаємо холодною водою і ставимо варитися, періодично збираючи піну. Бульйон повинен варитися не менше години.
- Тим часом потрібно нарізати почищені овочі. Картоплю та моркву слід нарізати на середні шматочки, цибулю та зелень подрібнити.
- Коли звариться бульйон, необхідно вийняти з нього овочі та рибу, засипати порізані свіжі овочі - картоплю, моркву та цибулю. Додаємо лавровий лист, перець горошком і добре перемішуємо. Юшку потрібно варити 15 хвилин на маленькому вогні.
- Потім додаємо порізане шматочками філе сьомги. Солимо та перчимо юшку за смаком та варимо ще 3 хвилини.
- У готову рибну юшку засипати зелень, накрити каструлю кришкою, дати настоятися 15 хвилин і можна їсти.
Читайте також:
Сирний суп, який підкорить ваше серце з першої ложки: простий рецепт