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Юшка із сьомги: легка та вишукана страва до літнього меню

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
58 ккал
Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
274
Час на прочитання
1 хв
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Юшка із сьомги: легка та вишукана страва до літнього меню

Юшка із сьомги / Фото: pixabay.com

Рибна юшка чудово підійде до літнього меню, а рецепт цієї страви дуже простий.

Юшка із сьомги готується просто, не потребує складних інгредієнтів, а страва виходить легка, вишукана та дуже смачна. Її можна подавати як на сімейний обід, так і на святковий стіл.

Інгредієнти

Рибний набір
600 г
Філе сьомги
400 г
Картопля
4 шт.
Морква
2 шт.
Цибуля
2 шт.
Сіль
1 ст. ложка
Кріп
5 г
Петрушка
5 г
Лавровий лист
2 шт.
Перець чорний горошок
10 шт.
Перець чорний мелений
1/2 ч. ложки
  1. Спочатку готуємо бульйон. Беремо рибний набір, очищену моркву та цибулю, заливаємо холодною водою і ставимо варитися, періодично збираючи піну. Бульйон повинен варитися не менше години. 
  2. Тим часом потрібно нарізати почищені овочі. Картоплю та моркву слід нарізати на середні шматочки, цибулю та зелень подрібнити.
  3. Коли звариться бульйон, необхідно вийняти з нього овочі та рибу, засипати порізані свіжі овочі  - картоплю, моркву та цибулю. Додаємо лавровий лист, перець горошком і добре перемішуємо. Юшку потрібно варити 15 хвилин на маленькому вогні. 
  4. Потім додаємо порізане шматочками філе сьомги. Солимо та перчимо юшку за смаком та варимо ще 3 хвилини. 
  5. У готову рибну юшку засипати зелень, накрити каструлю кришкою, дати настоятися 15 хвилин і можна їсти. 

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Дата публікації
Перегляди
274
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