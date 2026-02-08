Онлайн-медіа ТСН.
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23.
Телефон — 044 490 01 01.
Адреса електронної пошти — feedback@tsn.ua.
Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-05195
Приступаючи до використання Сайту, Користувач цим підтверджує, що досяг 21-річного віку.
У разі, якщо Ви не досягли 21-річного віку — не розпочинайте або припиніть користування Сайтом.
Адміністрація Сайту не несе відповідальності за законність використання Сайту та його сервісів Користувачем, який не досяг 21-річного віку
Всі фотографічні твори, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство Getty Images не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН.»