- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 3 хв
10 культових рецептів української осінньої кухні: найсмачніші страви для холодної пори року
Осінь в Україні — це той час, коли на столі з’являється найбільше домашніх страв. Саме в цю пору готують борщ з яблуками, деруни зі сметаною, ситний куліш, рум’яні крученики, запашне запечене сало та ще багато смаколиків, які є лише в українській традиційній кухні.
Червоний борщ з яблуком
Інгредієнти:
свинина на кістці — 500 г;
буряк — 2 шт.;
картопля — 3 шт.;
капуста — 200 г;
морква — 1 шт.;
цибуля — 1 шт.;
яблуко — 1 шт.;
помідори чи томатна паста — 2 шт.;
часник, зелень, спеції за смаком.
Спосіб приготування:
Зваріть свинину до готовності (близько 40 хв).
Додайте картоплю, нарізану кубиками.
Окремо натріть буряк, моркву та яблуко, злегка обсмажте й покладіть у борщ.
Додайте капусту та томати. Варіть ще 25 хв.
Після приготування борщу покладіть нарізаний часник, а перед подаванням на стіл — зелень.
Вареники з картоплею
Інгредієнти:
борошно — 500 г;
вода — 200 мл;
яйце — 1 шт.;
картопля — 400 г;
цибуля — 1 шт.;
сіль.
Спосіб приготування:
Замісіть тісто з борошна, води, яйця та солі. Залиште на 30 хвилин, щоб відпочило.
Картоплю відваріть, потовчіть у пюре.
Цибулю обсмажте й змішайте з картоплею.
Розкачайте тісто, виріжте кружечки.
Викладіть начинку, зліпіть вареники.
Варіть у підсоленій воді до готовності.
Деруни
Інгредієнти:
картопля — 600 г;
яйце — 1 шт.;
борошно — 2 ст. л.;
сіль, перець;
сметана.
Спосіб приготування:
Натріть картоплю на дрібній тертці.
Відтисніть зайву рідину.
Додайте яйце, борошно, спеції.
Добре перемішайте тісто.
Смажте на сковороді з олією до золотистої скоринки.
Куліш
Інгредієнти:
пшоно — 1 склянка;
сало або копченості — 200 г;
цибуля — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
зелень, сіль.
Спосіб приготування:
Наріжте сало, обсмажте його з цибулею та морквою.
Додайте воду (1,5 л).
Всипте пшоно, посоліть.
Варіть до готовності, орієнтовно 25-30 хв.
Перед подаванням на стіл посипте зеленню.
Крученики
Інгредієнти:
свинина — 500 г;
гречка — 1 склянка;
цибуля — 1 шт.;
спеції.
Спосіб приготування:
Відбийте м’ясні шматки.
Відваріть гречку, змішайте з обсмаженою цибулею.
Викладіть начинку на м’ясо та скрутіть рулетики.
Обсмажте їх на олії.
Тушкуйте у соусі — сметанному чи томатному 30 хв.
Домашня ковбаса
Інгредієнти:
свинина — 1 кг;
сало — 200 г;
часник — 5 зубчиків;
спеції;
свинячі кишки.
Спосіб приготування:
М’ясо і сало подрібніть.
Додайте спеції та подрібнений часник.
Начиніть кишки фаршем.
Сформуйте ковбаски, перев’яжіть ниткою.
Запікайте за температури 180°C упродовж 40 хвилин.
Голубці
Інгредієнти:
качан капусти — 1 шт.;
м’ясний фарш — 500 г;
рис — 200 г;
цибуля — 1 шт.;
томатний соус — 200 мл.
Спосіб приготування:
Розберіть капусту на листя, проваріть їх у окропі 2 хв.
Рис відваріть до напівготовності.
Змішайте рис із фаршем і цибулею.
Загорніть начинку в капустяне листя.
Викладіть у каструлю, залийте соусом.
Тушкуйте на слабкому вогні 1 годину.
Полтавські галушки з начинкою
Інгредієнти:
борошно — 400 г;
яйце — 1 шт.;
кефір або вода — 200 мл;
сіль — 1 ч. л.;
олія — 1 ст. л;
для начинки: солоний сир — 100 г, або підсмажене сало з цибулею — 100 г.
Спосіб приготування:
Замісіть м’яке тісто з борошна, яйця, кефіру або води, солі та олії. Дайте йому відпочити 20 хв.
Розкачайте тісто ковбаскою й наріжте невеликі шматочки.
Кожен шматочок розкачайте у кружечок, покладіть начинку — солоний сир або шкварки з цибулею.
Зліпіть краї, сформувавши галушки.
Опустіть у киплячу підсолену воду.
Варіть 5-7 хвилин після того, як галушки спливуть.
Подайте зі сметаною або шкварками.
Запечене сало
Інгредієнти:
сало — 500 г;
часник — 3 зубчики;
сіль — 1 ст. л.;
спеції, лавровий лист.
Спосіб приготування:
Сало натріть сіллю та спеціями.
Зробіть надрізи й вставте туди часник.
Загорніть у фольгу.
Запікайте у духовці за температури 180°C 1 годину.
Дайте охолонути й наріжте шматочками.
Пампушки з часником
Інгредієнти:
борошно — 500 г;
молоко — 250 мл;
дріжджі — 20 г;
яйце — 1 шт.;
часник — 3 зубчики;
зелень, олія;
Спосіб приготування:
Розчиніть дріжджі в теплому молоці.
Додайте яйце, борошно, замісіть тісто.
Залиште підходити на годину.
Сформуйте кульки, викладіть на деко.
Випікайте за температури 180°C упродовж 25 хв.
Зробіть часникову заправку з олії, зелені та подрібненого часнику.
Змастіть гарячі пампушки пряною сумішшю.