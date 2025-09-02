ТСН у соціальних мережах

118
3 хв

10 культових рецептів української осінньої кухні: найсмачніші страви для холодної пори року

Осінь в Україні — це той час, коли на столі з’являється найбільше домашніх страв. Саме в цю пору готують борщ з яблуками, деруни зі сметаною, ситний куліш, рум’яні крученики, запашне запечене сало та ще багато смаколиків, які є лише в українській традиційній кухні.

Віра Хмельницька
Рецепти українських традиційних страв

Рецепти українських традиційних страв / © www.freepik.com/free-photo

Червоний борщ з яблуком

Рецепти українських традиційних страв / © Pexels

Рецепти українських традиційних страв / © Pexels

Інгредієнти:

  • свинина на кістці — 500 г;

  • буряк — 2 шт.;

  • картопля — 3 шт.;

  • капуста — 200 г;

  • морква — 1 шт.;

  • цибуля — 1 шт.;

  • яблуко — 1 шт.;

  • помідори чи томатна паста — 2 шт.;

  • часник, зелень, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть свинину до готовності (близько 40 хв).

  2. Додайте картоплю, нарізану кубиками.

  3. Окремо натріть буряк, моркву та яблуко, злегка обсмажте й покладіть у борщ.

  4. Додайте капусту та томати. Варіть ще 25 хв.

  5. Після приготування борщу покладіть нарізаний часник, а перед подаванням на стіл — зелень.

Вареники з картоплею

Рецепти українських традиційних страв

Рецепти українських традиційних страв

Інгредієнти:

  • борошно — 500 г;

  • вода — 200 мл;

  • яйце — 1 шт.;

  • картопля — 400 г;

  • цибуля — 1 шт.;

  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Замісіть тісто з борошна, води, яйця та солі. Залиште на 30 хвилин, щоб відпочило.

  2. Картоплю відваріть, потовчіть у пюре.

  3. Цибулю обсмажте й змішайте з картоплею.

  4. Розкачайте тісто, виріжте кружечки.

  5. Викладіть начинку, зліпіть вареники.

  6. Варіть у підсоленій воді до готовності.

Деруни

Рецепти українських традиційних страв / © Freepik

Рецепти українських традиційних страв / © Freepik

Інгредієнти:

  • картопля — 600 г;

  • яйце — 1 шт.;

  • борошно — 2 ст. л.;

  • сіль, перець;

  • сметана.

Спосіб приготування:

  1. Натріть картоплю на дрібній тертці.

  2. Відтисніть зайву рідину.

  3. Додайте яйце, борошно, спеції.

  4. Добре перемішайте тісто.

  5. Смажте на сковороді з олією до золотистої скоринки.

Куліш

Рецепти українських традиційних страв / © Credits

Рецепти українських традиційних страв / © Credits

Інгредієнти:

  • пшоно — 1 склянка;

  • сало або копченості — 200 г;

  • цибуля — 1 шт.;

  • морква — 1 шт.;

  • зелень, сіль.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте сало, обсмажте його з цибулею та морквою.

  2. Додайте воду (1,5 л).

  3. Всипте пшоно, посоліть.

  4. Варіть до готовності, орієнтовно 25-30 хв.

  5. Перед подаванням на стіл посипте зеленню.

Крученики

Рецепти українських традиційних страв

Рецепти українських традиційних страв

Інгредієнти:

  • свинина — 500 г;

  • гречка — 1 склянка;

  • цибуля — 1 шт.;

  • спеції.

Спосіб приготування:

  1. Відбийте м’ясні шматки.

  2. Відваріть гречку, змішайте з обсмаженою цибулею.

  3. Викладіть начинку на м’ясо та скрутіть рулетики.

  4. Обсмажте їх на олії.

  5. Тушкуйте у соусі — сметанному чи томатному 30 хв.

Домашня ковбаса

Рецепти українських традиційних страв

Рецепти українських традиційних страв

Інгредієнти:

  • свинина — 1 кг;

  • сало — 200 г;

  • часник — 5 зубчиків;

  • спеції;

  • свинячі кишки.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо і сало подрібніть.

  2. Додайте спеції та подрібнений часник.

  3. Начиніть кишки фаршем.

  4. Сформуйте ковбаски, перев’яжіть ниткою.

  5. Запікайте за температури 180°C упродовж 40 хвилин.

Голубці

Рецепти українських традиційних страв

Рецепти українських традиційних страв

Інгредієнти:

  • качан капусти — 1 шт.;

  • м’ясний фарш — 500 г;

  • рис — 200 г;

  • цибуля — 1 шт.;

  • томатний соус — 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Розберіть капусту на листя, проваріть їх у окропі 2 хв.

  2. Рис відваріть до напівготовності.

  3. Змішайте рис із фаршем і цибулею.

  4. Загорніть начинку в капустяне листя.

  5. Викладіть у каструлю, залийте соусом.

  6. Тушкуйте на слабкому вогні 1 годину.

Полтавські галушки з начинкою

Рецепти українських традиційних страв

Рецепти українських традиційних страв

Інгредієнти:

  • борошно — 400 г;

  • яйце — 1 шт.;

  • кефір або вода — 200 мл;

  • сіль — 1 ч. л.;

  • олія — 1 ст. л;

  • для начинки: солоний сир — 100 г, або підсмажене сало з цибулею — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Замісіть м’яке тісто з борошна, яйця, кефіру або води, солі та олії. Дайте йому відпочити 20 хв.

  2. Розкачайте тісто ковбаскою й наріжте невеликі шматочки.

  3. Кожен шматочок розкачайте у кружечок, покладіть начинку — солоний сир або шкварки з цибулею.

  4. Зліпіть краї, сформувавши галушки.

  5. Опустіть у киплячу підсолену воду.

  6. Варіть 5-7 хвилин після того, як галушки спливуть.

  7. Подайте зі сметаною або шкварками.

Запечене сало

Рецепти українських традиційних страв / © Фото з відкритих джерел

Рецепти українських традиційних страв / © Фото з відкритих джерел

Інгредієнти:

  • сало — 500 г;

  • часник — 3 зубчики;

  • сіль — 1 ст. л.;

  • спеції, лавровий лист.

Спосіб приготування:

  1. Сало натріть сіллю та спеціями.

  2. Зробіть надрізи й вставте туди часник.

  3. Загорніть у фольгу.

  4. Запікайте у духовці за температури 180°C 1 годину.

  5. Дайте охолонути й наріжте шматочками.

Пампушки з часником

Рецепти українських традиційних страв / © Credits

Рецепти українських традиційних страв / © Credits

Інгредієнти:

  • борошно — 500 г;

  • молоко — 250 мл;

  • дріжджі — 20 г;

  • яйце — 1 шт.;

  • часник — 3 зубчики;

  • зелень, олія;

Спосіб приготування:

  1. Розчиніть дріжджі в теплому молоці.

  2. Додайте яйце, борошно, замісіть тісто.

  3. Залиште підходити на годину.

  4. Сформуйте кульки, викладіть на деко.

  5. Випікайте за температури 180°C упродовж 25 хв.

  6. Зробіть часникову заправку з олії, зелені та подрібненого часнику.

  7. Змастіть гарячі пампушки пряною сумішшю.

118
