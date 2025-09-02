10 культових рецептів української осінньої кухні: найсмачніші страви для холодної пори року

Осінь в Україні — це той час, коли на столі з’являється найбільше домашніх страв. Саме в цю пору готують борщ з яблуками, деруни зі сметаною, ситний куліш, рум’яні крученики, запашне запечене сало та ще багато смаколиків, які є лише в українській традиційній кухні.