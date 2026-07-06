10 найкращих рецептів желе з червоної смородини: секрети заготівлі десерту з порічок

Желе з порічок

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Порічки — ідеальна ягода для створення густого, прозорого желе. Завдяки високому вмісту природного пектину вона чудово тримає форму навіть без сторонніх добавок. Проте для отримання різних текстур та відтінків смаку можна експериментувати з кондитерськими загусниками, фруктами та прянощами.

Перед початком роботи важливо підготувати тару — всі банки та кришки обов’язково мають бути ретельно простерилізовані. Якщо готове желе іноді погано застигає, причина зазвичай криється в надлишку води, занадто тривалій термічній обробці (що руйнує природний пектин) або недотриманні пропорцій цукру.

1. Традиційне желе з червоної смородини з двох інгредієнтів

Базовий спосіб приготування солодкого десерту, який не потребує сторонніх загусників і зберігає чистий ягідний смак.

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Інгредієнти:

Червона смородина — 1 кг

Цукровий пісок — 1 кг

Порядок приготування:

Добре вимиту смородину засипають цукром і ретельно перемішують протягом 8–10 хвилин, щоб ягоди пустили сік, а солодкі кристали майже повністю розчинилися.

Суміш ставлять на потужний вогонь і варять близько 10 хвилин при постійному помішуванні.

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Ознакою готовності є осідання піни та поява великих бульбашок — після цього масу тримають на плиті ще 3 хвилини.

Гаряче варення протирають через дрібне сито, розливають у підготовлені банки та герметично закривають.

2. Густе желе з порічок із пектином

Цей варіант підійде для тих, хто хоче гарантовано отримати щільну консистенцію за короткий проміжок часу.

Компоненти:

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Червона смородина — 1 кг

Цукровий пісок — 1,5 склянки

Пектин — 10 г

Вода — 1 ст. л.

Як готувати:

Пектин заливають ложкою води та залишають для набухання за інструкцією.

Вимиті ягоди поєднують із цукром і прогрівають на середньому вогні до повного розчинення крупинок.

Отриману масу перетирають крізь сито, щоб позбутися кісточок. У чисте ягідне пюре вводять підготовлений пектин, ретельно розмішують і проварюють на мінімальному вогні ще 5 хвилин, після чого закатують у банки.

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3. Желе з червоної смородини на агар-агарі

Агар-агар рослинного походження забезпечує стабільну структуру десерту, яка не тане навіть за кімнатної температури.

Компоненти:

Червона смородина — 1 кг

Цукровий пісок — 1 кг

Агар-агар — 8 г

Вода — 50 мл

Порядок приготування:

Чисту смородину змішують із цукровим піском і кип’ятять на середньому вогні протягом 10 хвилин. Гарячу суміш ретельно фільтрують через сито чи решето.

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Агар-агар розчиняють у холодній воді, виливають у тепле смородинове пюре і добре вимішують.

Майбутнє желе повертають на плиту і тримають на слабкому вогні ще 5 хвилин, після чого фасують у банки.

4. Стабільне желе з порічок із желатином

Желатин допомагає досягти класичної «дрижачої» текстури, проте вимагає обережного теплового режиму.

Інгредієнти:

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Червона смородина — 1 кг

Цукровий пісок — 900 г

Желатин — 2–3 ст. л.

Вода — 0,25 склянки

Порядок приготування:

Очищені ягоди подрібнюють за допомогою блендера до стану пюре, засипають цукром і залишають на годину.

Желатин замочують у воді згідно з рекомендаціями на пачці. Набряклу желатинову масу переливають до ягідної суміші та помішують до повного розчинення.

Далі місткість ставлять на водяну баню і підігрівають приблизно до 80 градусів. Кип’ятити суміш не можна.

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Гаряче желе розподіляють по банках і закривають.

5. Експрес-метод приготування желе з червоної смородини з жовтфіксом

Використання спеціального кондитерського фіксатора на основі пектину суттєво скорочує час перебування біля плити.

Інгредієнти:

Червона смородина — 1,5 кг

Цукровий пісок — 0,5 кг

Жовтфікс — 1 пакетик

Порядок приготування:

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Ягоди пропускають через соковижималку або ретельно перебивають блендером, після чого вичавлюють чистий сік крізь кілька шарів марлі.

Рідину підігрівають на плиті, додають пакетик жовтфіксу та дві столові ложки цукру. Постійно помішуючи, доводять сік до кипіння, після чого всипають решту цукрового піску.

Суміш кип’ятять від 3 до 5 минут, поки солодкі кристали повністю не зникнуть, і одразу розливають у тару.

6. Освіжаюче желе з порічок, м’яти та лимонної цедри

Цитрусові нотки та свіжість м’яти створюють оригінальний смаковий ансамбль, який нагадує про літо.

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Компоненти:

Червона смородина — 1 кг

Цукровий пісок — 800 г

Свіжа м’ята — 5–6 листочків

Цедра лимона — 1 ч. л.

Порядок приготування:

Із підготовленої смородини вичавлюють сік.

У рідину додають цукор, свіжі листки м’яти та дрібно натерту цедру. Суміш уварюють на мінімальному вогні до помітного загустіння.

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Перед розливанням у банки м’яту обов’язково виймають із сиропу.

7. Пряне гостре желе з червоної смородини зі спеціями

Кислинка смородини ідеально гармонує зі східними прянощами, перетворюючи десерт на вишуканий додаток до чаю чи м’ясних страв.

Компоненти:

Червона смородина — 1 кг

Цукровий пісок — 800 г

Кориця — 1 паличка

Гвоздика — 5–6 суцвіть

Мускатний горіх — дрібка

Порядок приготування:

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Ягоди миють і віджимають із них сік. До отриманої рідини всипають цукор та додають усі спеції.

Масу варять на середньому вогні, чекаючи на її загустіння. Готову суміш обов’язково проціджують через марлю або сито, щоб прибрати шматочки прянощів, і лише потім закривають у стерильні банки.

8. Густий мікс із порічок та яблук

Яблука містять багато власного пектину, тому таке поєднання дозволяє отримати густе желе з м’яким смаком.

Інгредієнти:

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Червона смородина — 1 кг

Яблука — 1,5 кг

Цукровий пісок — 1,5 кг

Вода — 150 мл

Порядок приготування:

Фрукти та ягоди миють. Яблука очищають від середини та ріжуть тонкими скибочками. Складені в каструлю плоди заливають водою і проварюють протягом 15 хвилин.

Потім всипають півсклянки цукру і кип’ятять ще 5 хвилин.

Отриману масу ретельно пюрують блендером, додають решту цукру і млоять на низькому вогні ще 15 хвилин перед розливанням у банки.

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9. Ароматне желе з червоної смородини з натуральною ваніллю

Ніжний аромат ванілі делікатно згладжує характерну смородинову кислинку, роблячи десерт дуже витонченим.

Компоненти:

Червона смородина — 1 кг

Цукровий пісок — 1 кг

Ванільний стручок — 1 шт.

Вода — 400 мл

Як приготувати:

Ягоди викладають у каструлю, заливають водою та доводять до кипіння, після чого ретельно перетирають через дрібне сито.

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Стручок ванілі розрізають уздовж, дістають насіння і разом із самими половинками стручка та цукром додають до ягідного пюре.

Суміш тримають на середньому вогні протягом 30 хвилин, періодично перемішуючи. Наприкінці ванільний стручок виймають, а желе закочують у банки.

10. Дует порічок та чорної смородини

Поєднання цих двох ягід забезпечує глибокий темний колір, насичений лісовий аромат та збалансований кисло-солодкий смак.

Інгредієнти:

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Червона смородина — 1 кг

Чорна смородина — 1 кг

Цукровий пісок — 1,5 кг

Порядок приготування:

Обидва види смородини ретельно промивають і віджимають з них сік за допомогою соковижималки чи марлі.

У чисту рідину додають увесь цукор. Сироп тримають на середньому вогні, безперервно помішуючи, доки солодкі кристали повністю не розчиняться й маса не почне густіти.

Готове гаряче желе розливають у банки та закривають кришками.

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