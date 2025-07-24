5 незвичайних страв з кабачків: рецепти, які здивують навіть гурманів

Кабачкові вафлі

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У розпал сезону кабачків господині зазвичай готують із них запіканки, млинці або смажать у клярі. Але цей овоч насправді універсальний, і з нього можна приготувати чимало нестандартних, дуже смачних і корисних страв. Ми зібрали п’ять оригінальних рецептів, які дозволять поглянути на кабачки зовсім по-новому.

1. Кабачкові вафлі з сиром і зеленню

Ця страва — вдале рішення для сніданку. Для її приготування знадобиться вафельниця, але результат вартий зусиль.

Інгредієнти

2 середні кабачки

2 яйця

50 г твердого сиру (чедер, гауда)

3 ст. л. вівсяного або пшеничного борошна

Зелень (кріп, петрушка)

Сіль, перець

Приготування

Кабачки натерти на тертці, посолити й залишити на 10 хвилин, щоб пустили сік. Потім добре відтиснути рідину. Додати яйця, натертий сир, дрібно нарізану зелень і борошно. Перемішати до однорідності. Випікати у змащеній вафельниці до золотистої скоринки. Подавати зі сметаною або грецьким йогуртом.

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2. Кабачкова локшина з соусом песто

Цей варіант ідеальний для тих, хто уникає вуглеводів або шукає легку вечерю. Кабачки у вигляді локшини — популярний тренд у здоровому харчуванні.

Інгредієнти

2 кабачки

2 ст. л. соусу песто

1 зубчик часнику

Оливкова олія

Сіль, перець

Пармезан — для подачі

Приготування

Кабачки нарізати у вигляді спіралі (можна за допомогою спеціальної тертки або овочечистки). На пательні розігріти трохи оливкової олії, обсмажити подрібнений часник. Додати кабачкову локшину, готувати 2–3 хвилини на середньому вогні. Потім змішати з песто, перемішати. Подавати гарячими, посипавши тертим сиром.

3. Шоколадний кекс із кабачками

Це ідеальний приклад того, як овоч може стати інгредієнтом десерту. Кабачки не відчуваються на смак, але додають випічці ніжності й вологи.

Інгредієнти

1 ½ склянки тертих кабачків

1 склянка борошна

½ склянки какао

½ склянки цукру

½ склянки рослинної олії

2 яйця

1 ч. л. розпушувача

½ ч. л. соди

Щіпка солі

Ванільний екстракт

Приготування

Змішати сухі інгредієнти (борошно, какао, соду, розпушувач, сіль). Окремо збити яйця з цукром і олією, додати терті кабачки та ваніль. З’єднати обидві суміші, вилити у форму. Випікати в розігрітій духовці при 180 °C близько 40–45 хвилин. Остудити, за бажанням полити глазур’ю або посипати пудрою.

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4. Кабачкові роли з сиром і в’яленими томатами

Цей рецепт — справжня знахідка для літньої вечірки або закуски на святковий стіл.

Інгредієнти

2 кабачки

150 г крем-сиру (типу «Філадельфія»)

2–3 шт. в’ялених томатів

Часник

Базилік або рукола

Оливкова олія

Приготування

Кабачки нарізати вздовж тонкими смужками, трохи підсмажити на грилі або на сухій пательні. Намазати кожну смужку сиром, покласти шматочок в’яленого томата, листочок зелені, загорнути у рулетик. Скріпити зубочисткою. Подавати охолодженими.

5. Оладки з кабачків і картоплі з куркумою

Ці оладки — цікава варіація на тему дерунів, але з більш м’яким смаком і яскравішим кольором завдяки куркумі.

Інгредієнти

1 кабачок

2 картоплини

1 яйце

1 ст. л. борошна

½ ч. л. куркуми

Сіль, перець

Рослинна олія — для смаження

Приготування

Кабачок і картоплю натерти на тертці, відтиснути сік. Додати яйце, борошно, куркуму, сіль і перець. Перемішати. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавати зі сметаною або грецьким йогуртом.

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Отже, кабачки — це не просто літній овоч, а справжній кулінарний хамелеон, здатний змінюватися відповідно до ваших гастрономічних фантазій. Експериментуйте з формами, начинками та техніками приготування — і ви відкриєте для себе нові грані смаку.