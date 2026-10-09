5 страв з однієї курки: як заощадити час і гроші на домашній їжі

Страви з куриці

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Щодня вигадувати нове меню, купувати окремі продукти й довго стояти біля плити — не єдиний спосіб організувати домашнє харчування. Набагато простіше один раз підготувати базовий продукт, а потім використати його в кількох різних стравах.

Один із найзручніших варіантів — ціла курка. З неї можна зробити гарячу страву, салат, суп, запіканку й універсальну начинку. Такий підхід допомагає менше витрачати, скорочує час на готування і дозволяє не повторювати один і той самий смак кілька днів поспіль.

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Як підготувати курку на кілька страв

Найзручніше взяти цілу тушку вагою приблизно 1,5–2 кг.

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Її можна розібрати одразу:

грудку залишити для салату або запіканки;

стегна й гомілки використати для гарячої страви;

кістки та обрізки — для бульйону.

Ще простіший варіант — запекти курку цілком або відварити, а потім відокремити м’ясо й розкласти його по контейнерах.

Готове куряче м’ясо потрібно зберігати в холодильнику 2–3 дні, а далі використовувати як основу для різних страв.

1. Курка з овочами

Найпростіший варіант для швидкої вечері.

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Знадобиться приблизно 150–200 г готового курячого м’яса і 200–300 г овочів.

Підійдуть:

броколі;

кабачок;

морква;

гарбуз;

капуста;

солодкий перець;

стручкова квасоля.

Овочі можна швидко запекти, протушкувати або приготувати на парі, а потім додати готову курку.

Якщо хочеться ситнішої страви, можна додати гречку, рис або кіноа.

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2. Теплий салат із куркою

Готова грудка добре підходить для салату, який може бути не лише перекусом, а й повноцінним обідом.

Базовий варіант:

куряча грудка — близько 150 г;

листя салату або рукола;

огірок;

помідори;

трохи цибулі;

насіння гарбуза або кунжут.

Для заправки підійдуть оливкова олія, лимонний сік, гірчиця та спеції.

Такий салат зручно брати із собою на роботу, особливо якщо м’ясо вже підготовлене заздалегідь.

3. Домашній суп із курячого бульйону

Кістки й обрізки не обов’язково викидати.

З них можна зварити бульйон, а вже на його основі зробити кілька різних супів.

Наприклад:

класичний курячий суп із овочами;

суп із рисом;

суп-пюре з броколі або цвітної капусти;

легкий овочевий суп із шматочками курки.

До бульйону можна додати моркву, цибулю, селеру, зелень і спеції.

4. Куряча запіканка

Якщо залишилося приблизно 300 г готового курячого м’яса, його можна перетворити на зовсім іншу страву.

Для простої запіканки знадобляться:

курка — 300 г;

яйця — 2 штуки;

овочі;

твердий сир — близько 50 г;

спеції та зелень.

Курку й овочі дрібно нарізають, змішують із яйцями, перекладають у форму й посипають сиром.

Запікають приблизно 25–30 хвилин.

Таку страву можна їсти гарячою або холодною, брати на роботу чи подавати на вечерю.

5. Універсальна начинка з курки

Ще один спосіб використати готове м’ясо — зробити начинку, яку легко додавати до різних страв.

Курку можна змішати із зеленню, овочами, йогуртом або соусом на основі тахіні.

Потім використовувати:

в омлеті;

у лаваші або цільнозерновій тортильї;

у гречці;

в овочевому рагу;

у салатному листі;

як начинку для гарячих бутербродів.

Саме такий підхід і прибирає відчуття, що ви кілька днів просто їсте одну й ту саму курку.

Як зробити меню ще простішим

Головний принцип — не готувати кожну страву з нуля.

Раз або двічі на тиждень можна підготувати кілька базових продуктів:

запекти курку;

зварити крупу;

помити й нарізати овочі;

зробити просту домашню заправку.

Тоді ввечері лишається лише скласти готові компоненти разом, і вечеря займає не годину, а 15–20 хвилин.

Чому це справді допомагає економити

Економія тут виникає не лише через те, що ціла курка часто вигідніша за купівлю окремих частин.

Менше грошей витрачається і на спонтанні закупи, доставлення їжі та готові перекуси.

Крім того, коли один продукт використовується повністю — м’ясо, кістки, обрізки — менше їжі потрапляє у смітник.

У підсумку одна курка може стати основою одразу для кількох різних страв: від швидкої вечері до супу й запіканки. І це вже не «доїдання вчорашнього», а нормальне планування домашнього меню.

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