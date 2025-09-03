- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 3 хв
7 найсмачніших, найситніших і найкорисніших супів на вересень: найкращі страви для всієї родини
Ці супи не лише втамують голод, а й подарують відчуття домашнього затишку. Спробуйте хоча б один із них вже сьогодні — і ваша кухня наповниться ароматом справжньої осені.
Початок осені — це той час, коли прохолода змушує нас частіше тягнутися до теплих і поживних страв. Супи в цей період — справжній порятунок: вони легко готуються, насичують вітамінами та дарують комфорт за прохолодної погоди. Ці 7 найсмачніших супів стануть справжніми фаворитами вашої осінньої кухні.
Капусняк
Інгредієнти:
квашена капуста — 300 г;
картопля — 3 шт.;
морква — 1 шт.;
цибуля — 1 шт.;
пшоно — 3 ст. л.;
копчене м’ясо або реберця — 200 г;
лавровий лист, зелень.
Спосіб приготування:
Зваріть бульйон на копченому м’ясі.
Додайте промите пшоно та картоплю.
Окремо обсмажте моркву та цибулю.
Квашену капусту припустіть на сковороді, щоб стала м’якшою.
Додайте все до бульйону, варіть ще 15 хвилин.
Перед подаванням на стіл посипте зеленню.
Грибний суп із перловкою
Інгредієнти:
лісові гриби чи печериці — 300 г;
перлова крупа — 100 г;
картопля — 3 шт.;
морква, цибуля — по 1 шт.;
зелень, лавровий лист.
Спосіб приготування:
Відваріть перловку до напівготовності.
Додайте картоплю в каструлю з водою чи овочевим бульйоном.
Обсмажте гриби з морквою та цибулею.
Покладіть у суп гриби та лавровий лист.
Варіть ще 10 хвилин і подавайте гарячим, прикрасивши зеленню.
Суп-пюре з гарбуза
Інгредієнти:
гарбуз — 500 г;
картопля — 2 шт.;
морква — 1 шт.;
вершки — 100 мл;
часник, спеції, гарбузове насіння.
Спосіб приготування:
Відваріть гарбуз, картоплю і моркву до м’якості.
Збийте овочі блендером до однорідної маси.
Додайте вершки, часник і спеції.
Перед подаванням посипте суп гарбузовим насінням.
Курячий суп із локшиною
Інгредієнти:
куряче філе — 300 г;
домашня локшина — 100 г;
морква — 1 шт.;
цибуля — 1 шт.;
зелень, лавровий лист.
Спосіб приготування:
Зваріть бульйон з курячого філе.
Наріжте моркву та цибулю кубиками та додайте в суп.
Коли овочі будуть готовими, покладіть локшину.
Варіть 5–7 хвилин, додайте зелень.
Сочевичний суп
Інгредієнти:
червона сочевиця — 200 г;
морква — 1 шт.;
цибуля — 1 шт.;
помідори — 2 шт.;
часник, спеції.
Спосіб приготування:
Промийте сочевицю, залийте водою й варіть 15 хвилин.
Додайте овочі, нарізані кубиками.
Варіть до готовності.
Після приготування супу приправте спеціями та подрібненим часником.
Подавайте з зеленню та житнім хлібом.
Картопляний суп із сирними кнедликами
Інгредієнти:
картопля — 4 шт.;
морква — 1 шт.;
цибуля — 1 шт.;
твердий сир — 100 г;
яйце — 1 шт.;
борошно — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Зваріть суп із картоплі, моркви та цибулі.
Окремо натріть сир, змішайте з яйцем і борошном, сформуйте кульки.
За 5 хвилин до готовності супу опустіть кнедлики та варіть 5 хвилин.
Подавайте гарячим, посипавши зеленню.
Осінній овочевий суп
Інгредієнти:
капуста — 200 г;
картопля — 2 шт.;
морква — 1 шт.;
селера — 1 шт.;
кабачок — 1 шт.;
зелень, спеції.
Спосіб приготування:
У киплячу воду покладіть одразу усі овочі, нарізані кубиками.
Варіть 30-40 хвилин до готовності.
Додайте зелень і спеції.
Можна подати з житніми грінками.