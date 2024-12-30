Бюджетні десерти на Новий рік: п'ять смачних рецептів для святкового столу

Рецепти новорічних десертів.
Новорічні свята — це час, коли кожна господиня прагне створити щось особливе для своїх рідних і гостей. Але що робити, якщо бюджет обмежений і часу мало? Пропонуємо вам кілька простих, смачних і економічних рецептів десертів, які не тільки прикрасять ваш стіл, але й приємно здивують усіх присутніх.
1. Домашнє печиво "Сніжинки"
Інгредієнти:
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Борошно — 300 г;
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Вершкове масло — 150 г;
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Цукор — 100 г;
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Яйце — 1 шт.;
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Ванілін — 1 ч. л.;
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Цукрова пудра для прикрашання.
Приготування:
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У великій мисці змішайте вершкове масло кімнатної температури з цукром, поки маса не стане однорідною і пухкою. Додайте яйце і ванілін, ретельно перемішайте.
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Просійте борошно і поступово додайте його до масляної суміші, замішуючи м'яке тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
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Розкачайте тісто завтовшки близько 5 мм, виріжте формочками печиво у вигляді сніжинок або інших зимових символів.
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Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом, і випікайте за температури 180°C близько 12-15 хвилин, поки краї не стануть золотистими.
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Остудіть і посипте цукровою пудрою для святкового вигляду.
2. Шоколадний рулет "Зимова насолода"
Інгредієнти:
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Яйця — 4 шт.;
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Цукор — 150 г;
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Борошно — 100 г;
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Какао-порошок — 30 г;
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Вершковий сир — 200 г;
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Цукрова пудра — 50 г;
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Темний шоколад — 100 г
Приготування:
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Відокремте білки від жовтків. Збийте білки з половиною цукру до міцних піків. Жовтки збийте з рештою цукру до світлої кремової маси.
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Обережно змішайте білки з жовтками, поступово додаючи просіяне борошно і какао. Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, і рівномірно розподіліть.
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Випікайте бісквіт у розігрітій до 180°C духовці близько 10 хвилин. Поки бісквіт гарячий, згорніть його разом із пергаментом у рулет і дайте охолонути.
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Для крему змішайте вершковий сир із цукровою пудрою до однорідної консистенції.
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Розгорніть охолоджений бісквіт, змастіть кремом і знову згорніть у рулет. Зверху полийте розтопленим шоколадом і дайте застигнути.
3. Мандаринове желе з вершками
Інгредієнти:
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Мандарини — 6 шт.;
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Цукор — 50 г;
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Желатин — 10 г;
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Вода — 100 мл;
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Вершки (33%) — 150 мл
Приготування:
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Очистьте мандарини і вичавіть з них сік, процідіть крізь сито, щоб позбутися м’якоті.
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Розчиніть желатин у теплій воді, залиште на 10 хвилин, а потім підігрійте, щоб він повністю розчинився.
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Змішайте мандариновий сік із цукром і розчиненим желатином, розлийте по склянках і поставте в холодильник на 2-3 години до повного застигання.
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Перед подаванням збийте вершки до м’яких піків і прикрасьте ними желе. За бажанням додайте шматочки мандаринів зверху.
4. "Картопляні" цукерки "Трюфелі"
Інгредієнти:
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Печиво (на кшталт "Ювілейного") — 200 г;
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Какао-порошок — 2 ст. л.;
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Згущене молоко — 100 мл;
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Горіхи — 50 г (за бажанням)
Приготування:
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Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера або качалки.
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Змішайте крихту з какао і згущеним молоком, замісіть щільну масу.
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Додайте подрібнені горіхи, якщо використовуєте, і сформуйте кульки.
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Обкачайте кульки в какао-порошку або кокосовій стружці, поставте в холодильник на годину для стабілізації.
5. Морквяний кекс з горіхами
Інгредієнти:
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Морква — 2 шт.;
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Борошно — 200 г;
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Цукор — 100 г;
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Яйця — 2 шт.;
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Олія — 100 мл;
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Розпушувач — 1 ч. л.;
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Кориця — 1 ч. л.;
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Горіхи — 50 г
Приготування:
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Натріть моркву на дрібній тертці. Горіхи подрібніть ножем.
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Збийте яйця з цукром до пишної маси, поступово вливайте олію, продовжуючи збивати.
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Додайте просіяне борошно, розпушувач і корицю, перемішайте. Вмішайте моркву та горіхи.
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Вилийте тісто у форму, змащену олією, і випікайте за температури 180°C близько 40-45 хвилин. Готовий кекс остудіть і за бажанням прикрасьте цукровою пудрою.
Ці прості рецепти дозволять вам створити святкову атмосферу на новорічному столі. Експериментуйте, додавайте свої улюблені інгредієнти і діліться результатами з близькими. Нехай ваш Новий рік буде смачним і затишним!
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