Бюджетні десерти на Новий рік: п'ять смачних рецептів для святкового столу

Новорічні свята — це час, коли кожна господиня прагне створити щось особливе для своїх рідних і гостей. Але що робити, якщо бюджет обмежений і часу мало? Пропонуємо вам кілька простих, смачних і економічних рецептів десертів, які не тільки прикрасять ваш стіл, але й приємно здивують усіх присутніх.

1. Домашнє печиво "Сніжинки"

Інгредієнти:

Борошно — 300 г;

Вершкове масло — 150 г;

Цукор — 100 г;

Яйце — 1 шт.;

Ванілін — 1 ч. л.;

Цукрова пудра для прикрашання.

Приготування:

У великій мисці змішайте вершкове масло кімнатної температури з цукром, поки маса не стане однорідною і пухкою. Додайте яйце і ванілін, ретельно перемішайте. Просійте борошно і поступово додайте його до масляної суміші, замішуючи м'яке тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин. Розкачайте тісто завтовшки близько 5 мм, виріжте формочками печиво у вигляді сніжинок або інших зимових символів. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом, і випікайте за температури 180°C близько 12-15 хвилин, поки краї не стануть золотистими. Остудіть і посипте цукровою пудрою для святкового вигляду.

печиво сніжинка

2. Шоколадний рулет "Зимова насолода"

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.;

Цукор — 150 г;

Борошно — 100 г;

Какао-порошок — 30 г;

Вершковий сир — 200 г;

Цукрова пудра — 50 г;

Темний шоколад — 100 г

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Збийте білки з половиною цукру до міцних піків. Жовтки збийте з рештою цукру до світлої кремової маси. Обережно змішайте білки з жовтками, поступово додаючи просіяне борошно і какао. Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, і рівномірно розподіліть. Випікайте бісквіт у розігрітій до 180°C духовці близько 10 хвилин. Поки бісквіт гарячий, згорніть його разом із пергаментом у рулет і дайте охолонути. Для крему змішайте вершковий сир із цукровою пудрою до однорідної консистенції. Розгорніть охолоджений бісквіт, змастіть кремом і знову згорніть у рулет. Зверху полийте розтопленим шоколадом і дайте застигнути.

3. Мандаринове желе з вершками

Інгредієнти:

Мандарини — 6 шт.;

Цукор — 50 г;

Желатин — 10 г;

Вода — 100 мл;

Вершки (33%) — 150 мл

Приготування:

Очистьте мандарини і вичавіть з них сік, процідіть крізь сито, щоб позбутися м’якоті. Розчиніть желатин у теплій воді, залиште на 10 хвилин, а потім підігрійте, щоб він повністю розчинився. Змішайте мандариновий сік із цукром і розчиненим желатином, розлийте по склянках і поставте в холодильник на 2-3 години до повного застигання. Перед подаванням збийте вершки до м’яких піків і прикрасьте ними желе. За бажанням додайте шматочки мандаринів зверху.

Мандаринове желе

4. "Картопляні" цукерки "Трюфелі"

Інгредієнти:

Печиво (на кшталт "Ювілейного") — 200 г;

Какао-порошок — 2 ст. л.;

Згущене молоко — 100 мл;

Горіхи — 50 г (за бажанням)

Приготування:

Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера або качалки. Змішайте крихту з какао і згущеним молоком, замісіть щільну масу. Додайте подрібнені горіхи, якщо використовуєте, і сформуйте кульки. Обкачайте кульки в какао-порошку або кокосовій стружці, поставте в холодильник на годину для стабілізації.

5. Морквяний кекс з горіхами

Інгредієнти:

Морква — 2 шт.;

Борошно — 200 г;

Цукор — 100 г;

Яйця — 2 шт.;

Олія — 100 мл;

Розпушувач — 1 ч. л.;

Кориця — 1 ч. л.;

Горіхи — 50 г

Приготування:

Натріть моркву на дрібній тертці. Горіхи подрібніть ножем. Збийте яйця з цукром до пишної маси, поступово вливайте олію, продовжуючи збивати. Додайте просіяне борошно, розпушувач і корицю, перемішайте. Вмішайте моркву та горіхи. Вилийте тісто у форму, змащену олією, і випікайте за температури 180°C близько 40-45 хвилин. Готовий кекс остудіть і за бажанням прикрасьте цукровою пудрою.

Ці прості рецепти дозволять вам створити святкову атмосферу на новорічному столі. Експериментуйте, додавайте свої улюблені інгредієнти і діліться результатами з близькими. Нехай ваш Новий рік буде смачним і затишним!

Морквяний кекс

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