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Бюджетні десерти на Новий рік: п'ять смачних рецептів для святкового столу

Бюджетні десерти на Новий рік: п'ять смачних рецептів для святкового столу

Десерти на Новий рік

Рецепти новорічних десертів.

Новорічні свята — це час, коли кожна господиня прагне створити щось особливе для своїх рідних і гостей. Але що робити, якщо бюджет обмежений і часу мало? Пропонуємо вам кілька простих, смачних і економічних рецептів десертів, які не тільки прикрасять ваш стіл, але й приємно здивують усіх присутніх.

1. Домашнє печиво "Сніжинки"

Інгредієнти:

  • Борошно — 300 г;

  • Вершкове масло — 150 г;

  • Цукор — 100 г;

  • Яйце — 1 шт.;

  • Ванілін — 1 ч. л.;

  • Цукрова пудра для прикрашання.

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте вершкове масло кімнатної температури з цукром, поки маса не стане однорідною і пухкою. Додайте яйце і ванілін, ретельно перемішайте.

  2. Просійте борошно і поступово додайте його до масляної суміші, замішуючи м'яке тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.

  3. Розкачайте тісто завтовшки близько 5 мм, виріжте формочками печиво у вигляді сніжинок або інших зимових символів.

  4. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом, і випікайте за температури 180°C близько 12-15 хвилин, поки краї не стануть золотистими.

  5. Остудіть і посипте цукровою пудрою для святкового вигляду.

печиво сніжинка / ©
печиво сніжинка

2. Шоколадний рулет "Зимова насолода"

Інгредієнти:

  • Яйця — 4 шт.;

  • Цукор — 150 г;

  • Борошно — 100 г;

  • Какао-порошок — 30 г;

  • Вершковий сир — 200 г;

  • Цукрова пудра — 50 г;

  • Темний шоколад — 100 г

Приготування:

  1. Відокремте білки від жовтків. Збийте білки з половиною цукру до міцних піків. Жовтки збийте з рештою цукру до світлої кремової маси.

  2. Обережно змішайте білки з жовтками, поступово додаючи просіяне борошно і какао. Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, і рівномірно розподіліть.

  3. Випікайте бісквіт у розігрітій до 180°C духовці близько 10 хвилин. Поки бісквіт гарячий, згорніть його разом із пергаментом у рулет і дайте охолонути.

  4. Для крему змішайте вершковий сир із цукровою пудрою до однорідної консистенції.

  5. Розгорніть охолоджений бісквіт, змастіть кремом і знову згорніть у рулет. Зверху полийте розтопленим шоколадом і дайте застигнути.

3. Мандаринове желе з вершками

Інгредієнти:

  • Мандарини — 6 шт.;

  • Цукор — 50 г;

  • Желатин — 10 г;

  • Вода — 100 мл;

  • Вершки (33%) — 150 мл

Приготування:

  1. Очистьте мандарини і вичавіть з них сік, процідіть крізь сито, щоб позбутися м’якоті.

  2. Розчиніть желатин у теплій воді, залиште на 10 хвилин, а потім підігрійте, щоб він повністю розчинився.

  3. Змішайте мандариновий сік із цукром і розчиненим желатином, розлийте по склянках і поставте в холодильник на 2-3 години до повного застигання.

  4. Перед подаванням збийте вершки до м’яких піків і прикрасьте ними желе. За бажанням додайте шматочки мандаринів зверху.

Мандаринове желе / ©
Мандаринове желе

4. "Картопляні" цукерки "Трюфелі"

Інгредієнти:

  • Печиво (на кшталт "Ювілейного") — 200 г;

  • Какао-порошок — 2 ст. л.;

  • Згущене молоко — 100 мл;

  • Горіхи — 50 г (за бажанням)

Приготування:

  1. Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера або качалки.

  2. Змішайте крихту з какао і згущеним молоком, замісіть щільну масу.

  3. Додайте подрібнені горіхи, якщо використовуєте, і сформуйте кульки.

  4. Обкачайте кульки в какао-порошку або кокосовій стружці, поставте в холодильник на годину для стабілізації.

 5. Морквяний кекс з горіхами

Інгредієнти:

  • Морква — 2 шт.;

  • Борошно — 200 г;

  • Цукор — 100 г;

  • Яйця — 2 шт.;

  • Олія — 100 мл;

  • Розпушувач — 1 ч. л.;

  • Кориця — 1 ч. л.;

  • Горіхи — 50 г

Приготування:

  1. Натріть моркву на дрібній тертці. Горіхи подрібніть ножем.

  2. Збийте яйця з цукром до пишної маси, поступово вливайте олію, продовжуючи збивати.

  3. Додайте просіяне борошно, розпушувач і корицю, перемішайте. Вмішайте моркву та горіхи.

  4. Вилийте тісто у форму, змащену олією, і випікайте за температури 180°C близько 40-45 хвилин. Готовий кекс остудіть і за бажанням прикрасьте цукровою пудрою.

Ці прості рецепти дозволять вам створити святкову атмосферу на новорічному столі. Експериментуйте, додавайте свої улюблені інгредієнти і діліться результатами з близькими. Нехай ваш Новий рік буде смачним і затишним!

Морквяний кекс / ©
Морквяний кекс

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