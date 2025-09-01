- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 3 хв
Чим годувати дитину перед школою: 10 швидких, смачних та корисних рецептів сніданків
Правильний сніданок — це заряд енергії та високої концентрації для школярів на першу половину дня. Він має бути поживним, корисним та смачним, але не важким.
Сніданки для школяра мають бути швидкими та корисними. Поєднання простих інгредієнтів — молочних продуктів, фруктів, яєць і цільнозернових, забезпечує дитині енергію й гарний настрій. Розповідаємо, які 10 корисних і простих рецептів для школярів, що можна приготувати за 5-10 хвилин.
Вівсянка з фруктами та горіхами
Інгредієнти:
вівсяні пластівці — 3 ст. л.;
молоко чи вода — 200 мл;
банан — половинка;
яблуко — половинка.;
волоські горіхи — 1 ст. л.;
мед — 1 ч. л.
Спосіб приготування. Відваріть вівсянку на молоці, додайте нарізані фрукти та посипте горіхами. За бажання можна підсолодити медом.
Сирна запіканка з ягодами
Інгредієнти:
кисломолочний сир — 250 г;
яйце — 1 шт.;
манка — 2 ст. л.;
цукор — 1 ст. л.;
ванільний цукор — щіпка;
ягоди (свіжі чи заморожені) — 50 г.
Спосіб приготування. Змішайте сир з яйцем, манкою і цукром. Викладіть у форму, додайте ягоди зверху і запікайте 25 хв за температури 180 °С.
Омлет із овочами
Інгредієнти:
яйця — 2 шт.;
молоко — 50 мл;
помідор — половинка;
болгарський перець — половинка чи трохи менше;
олія — 1 ч. л.;
сіль — щіпка.
Спосіб приготування. Збийте яйця з молоком і сіллю, додайте нарізані овочі. Смажте 3-4 хв на пательні з невеликою кількістю олії.
Тости з авокадо та яйцем
Інгредієнти:
цільнозерновий хліб — 2 шматочки;
авокадо — половинка;
яйце (варене або пашот) — 1 шт.;
сіль, зелень — за смаком.
Спосіб приготування. Підсушіть хліб у тостері, намастіть авокадо, викладіть шматочки яйця, посипте зеленню.
Йогурт із гранолою та фруктами
Інгредієнти:
натуральний йогурт без цукру — 150 г;
гранола (пластівці, горіхи, сухофрукти) — 2 ст. л.;
банан або яблуко — половинка;
ягоди — жменя.
Спосіб приготування. У склянці чи мисці змішайте йогурт із гранолою та шматочками фруктів, зверху додайте ягоди.
Сирники з медом
Інгредієнти:
кисломолочний сир — 200 г;
яйце — 1 шт.;
борошно — 2 ст. л.;
цукор — 1 ст. л.;
олія — 1 ч. л. для смаження;
мед — 1 ч. л. для подачі.
Спосіб приготування. Змішайте сир, яйце, цукор і борошно. Сформуйте невеликі сирники, обсмажте з двох боків до золотистої скоринки. Подайте з медом.
Каша на ніч
Інгредієнти:
вівсянка — 3 ст. л.;
кефір або молоко — 150 мл;
насіння чіа — 1 ч. л.;
мед — 1 ч. л.;
ягоди або фрукти — жменя.
Спосіб приготування. Увечері залийте вівсянку молоком, додайте чіа й мед. Зранку перемішайте і покладіть зверху фрукти чи ягоди.
Бананово-ягідний смузі
Інгредієнти:
банан — 1 шт.;
ягоди (свіжі або заморожені) — 100 г;
молоко чи йогурт — 150 мл;
мед — 1 ч. л. (за бажанням).
Спосіб приготування. Усі інгредієнти збийте у блендері до однорідності, подавайте охолодженим.
Лаваш-рол із сиром та зеленню
Інгредієнти:
тонкий лаваш — 1 шт.;
твердий сир — 30 г;
варене яйце — 1 шт.;
зелень (кріп, петрушка) — 1 ст. л.
Спосіб приготування. Натріть яйце і сир, змішайте із зеленню. Загорніть у лаваш, скрутіть рулетом і наріжте шматочками.
Домашні млинці з начинкою
Інгредієнти:
яйце — 1 шт.;
молоко — 150 мл;
борошно — 3 ст. л.;
цукор — 1 ч. л.;
олія — 1 ч. л.;
начинка: сир, ягоди або варене м’ясо.
Спосіб приготування. Змішайте яйце з молоком, цукром і борошном. Смажте тонкі млинці на пательні, загорніть у них начинку за смаком.