Чим годувати дитину перед школою: 10 швидких, смачних та корисних рецептів сніданків

Сніданки для школяра мають бути швидкими та корисними. Поєднання простих інгредієнтів — молочних продуктів, фруктів, яєць і цільнозернових, забезпечує дитині енергію й гарний настрій. Розповідаємо, які 10 корисних і простих рецептів для школярів, що можна приготувати за 5-10 хвилин.

Вівсянка з фруктами та горіхами

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 3 ст. л.;

молоко чи вода — 200 мл;

банан — половинка;

яблуко — половинка.;

волоські горіхи — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування. Відваріть вівсянку на молоці, додайте нарізані фрукти та посипте горіхами. За бажання можна підсолодити медом.

Сирна запіканка з ягодами

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 250 г;

яйце — 1 шт.;

манка — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

ванільний цукор — щіпка;

ягоди (свіжі чи заморожені) — 50 г.

Спосіб приготування. Змішайте сир з яйцем, манкою і цукром. Викладіть у форму, додайте ягоди зверху і запікайте 25 хв за температури 180 °С.

Омлет із овочами

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

помідор — половинка;

болгарський перець — половинка чи трохи менше;

олія — 1 ч. л.;

сіль — щіпка.

Спосіб приготування. Збийте яйця з молоком і сіллю, додайте нарізані овочі. Смажте 3-4 хв на пательні з невеликою кількістю олії.

Тости з авокадо та яйцем

Інгредієнти:

цільнозерновий хліб — 2 шматочки;

авокадо — половинка;

яйце (варене або пашот) — 1 шт.;

сіль, зелень — за смаком.

Спосіб приготування. Підсушіть хліб у тостері, намастіть авокадо, викладіть шматочки яйця, посипте зеленню.

Йогурт із гранолою та фруктами

Інгредієнти:

натуральний йогурт без цукру — 150 г;

гранола (пластівці, горіхи, сухофрукти) — 2 ст. л.;

банан або яблуко — половинка;

ягоди — жменя.

Спосіб приготування. У склянці чи мисці змішайте йогурт із гранолою та шматочками фруктів, зверху додайте ягоди.

Сирники з медом

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 200 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

олія — 1 ч. л. для смаження;

мед — 1 ч. л. для подачі.

Спосіб приготування. Змішайте сир, яйце, цукор і борошно. Сформуйте невеликі сирники, обсмажте з двох боків до золотистої скоринки. Подайте з медом.

Каша на ніч

Інгредієнти:

вівсянка — 3 ст. л.;

кефір або молоко — 150 мл;

насіння чіа — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

ягоди або фрукти — жменя.

Спосіб приготування. Увечері залийте вівсянку молоком, додайте чіа й мед. Зранку перемішайте і покладіть зверху фрукти чи ягоди.

Бананово-ягідний смузі

Інгредієнти:

банан — 1 шт.;

ягоди (свіжі або заморожені) — 100 г;

молоко чи йогурт — 150 мл;

мед — 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування. Усі інгредієнти збийте у блендері до однорідності, подавайте охолодженим.

Лаваш-рол із сиром та зеленню

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 1 шт.;

твердий сир — 30 г;

варене яйце — 1 шт.;

зелень (кріп, петрушка) — 1 ст. л.

Спосіб приготування. Натріть яйце і сир, змішайте із зеленню. Загорніть у лаваш, скрутіть рулетом і наріжте шматочками.

Домашні млинці з начинкою

Інгредієнти:

яйце — 1 шт.;

молоко — 150 мл;

борошно — 3 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

олія — 1 ч. л.;

начинка: сир, ягоди або варене м’ясо.

Спосіб приготування. Змішайте яйце з молоком, цукром і борошном. Смажте тонкі млинці на пательні, загорніть у них начинку за смаком.