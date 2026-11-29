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Дешевший за магазинний і без зайвих добавок: як зробити майонез власноруч
Домашній майонез можна зробити за хвилину з яйця, олії, гірчиці та лимонного соку. Розповідаємо простий рецепт і правила безпечного зберігання.
Майонез — один із тих інгредієнтів, без якого важко уявити багато домашніх страв. Ми додаємо його до овочевих салатів, бутербродів, яєць, соусів та закусок. Звичайно, можна купити банку в магазині. Проте постійне здорожчання у магазинах змушує українців шукати спосіб зекономити. Як виявилося, приготувати смачний майонез можна самостійно вдома.
Як це зробити, пише польське видання Onet.
Для домашнього майонезу не потрібна спеціальна кухонна техніка — достатньо занурювального блендера та вузької високої ємності.
Які інгредієнти потрібні для домашнього майонезу
Для приготування знадобляться:
одне яйце (бажано пастеризоване);
200 мл рослинної олії, наприклад рафінованої соняшникової або ріпакової;
одна чайна ложка гірчиці;
одна столова ложка лимонного соку або оцту;
дрібка солі.
Як приготувати майонез за одну хвилину
Процес приготування досить простий, але важливо дотримуватися правильної послідовності.
Розбийте яйце у високу вузьку ємність.
Додайте гірчицю, лимонний сік або оцет і сіль.
Влийте зверху всю олію та зачекайте кілька секунд.
Опустіть блендер на саме дно посудини, щоб його насадка опинилася біля жовтка.
Увімкніть блендер і спочатку не рухайте його. На дні поступово почне утворюватися густа світла емульсія.
Коли майонез почне густішати, повільно піднімайте блендер, щоб змішати решту олії з іншими інгредієнтами.
Спробуйте готовий соус і за потреби додайте солі, гірчиці або лимонного соку.
Зазвичай весь процес займає близько хвилини. Головний секрет — не піднімати блендер передчасно, щоб інгредієнти встигли з’єднатися в густу однорідну масу.
Чим домашній майонез відрізняється від магазинного
Одна з головних переваг самостійного приготування — можливість контролювати склад продукту. Можна вибрати олію, регулювати кількість солі, гірчиці та лимонного соку, а також не використовувати додаткові консерванти й технологічні добавки, які можуть бути у промислових соусах.
Домашній майонез також може виявитися дешевшим за магазинний, особливо якщо купувати інгредієнти у більших упаковках. Водночас остаточна вартість залежить від ціни яєць, олії та конкретного готового продукту, з яким його порівнюють.
Втім, називати домашній майонез автоматично кориснішим було б неправильно. Він залишається висококалорійним продуктом із великим вмістом жиру. Його основна перевага полягає не в меншій калорійності, а в можливості самостійно обирати інгредієнти.
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