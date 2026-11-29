Яйце, олія та блендер: рецепт домашнього майонезу

Реклама

Майонез — один із тих інгредієнтів, без якого важко уявити багато домашніх страв. Ми додаємо його до овочевих салатів, бутербродів, яєць, соусів та закусок. Звичайно, можна купити банку в магазині. Проте постійне здорожчання у магазинах змушує українців шукати спосіб зекономити. Як виявилося, приготувати смачний майонез можна самостійно вдома.

Як це зробити, пише польське видання Onet.

Реклама

Для домашнього майонезу не потрібна спеціальна кухонна техніка — достатньо занурювального блендера та вузької високої ємності.

Реклама

Які інгредієнти потрібні для домашнього майонезу

Для приготування знадобляться:

одне яйце (бажано пастеризоване);

200 мл рослинної олії, наприклад рафінованої соняшникової або ріпакової;

одна чайна ложка гірчиці;

одна столова ложка лимонного соку або оцту;

дрібка солі.

Як приготувати майонез за одну хвилину

Процес приготування досить простий, але важливо дотримуватися правильної послідовності.

Розбийте яйце у високу вузьку ємність. Додайте гірчицю, лимонний сік або оцет і сіль. Влийте зверху всю олію та зачекайте кілька секунд. Опустіть блендер на саме дно посудини, щоб його насадка опинилася біля жовтка. Увімкніть блендер і спочатку не рухайте його. На дні поступово почне утворюватися густа світла емульсія. Коли майонез почне густішати, повільно піднімайте блендер, щоб змішати решту олії з іншими інгредієнтами. Спробуйте готовий соус і за потреби додайте солі, гірчиці або лимонного соку.

Зазвичай весь процес займає близько хвилини. Головний секрет — не піднімати блендер передчасно, щоб інгредієнти встигли з’єднатися в густу однорідну масу.

Чим домашній майонез відрізняється від магазинного

Одна з головних переваг самостійного приготування — можливість контролювати склад продукту. Можна вибрати олію, регулювати кількість солі, гірчиці та лимонного соку, а також не використовувати додаткові консерванти й технологічні добавки, які можуть бути у промислових соусах.

Реклама

Домашній майонез також може виявитися дешевшим за магазинний, особливо якщо купувати інгредієнти у більших упаковках. Водночас остаточна вартість залежить від ціни яєць, олії та конкретного готового продукту, з яким його порівнюють.

Втім, називати домашній майонез автоматично кориснішим було б неправильно. Він залишається висококалорійним продуктом із великим вмістом жиру. Його основна перевага полягає не в меншій калорійності, а в можливості самостійно обирати інгредієнти.

Раніше ми писали, як приготувати ідеальні бельгійські вафлі.

Новини партнерів

Новини партнерів