Домашня яблучна наливка: три перевірені рецепти для затишних вечорів

Яблучна наливка

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Осінній сезон традиційно асоціюється з домашніми заготовками, серед яких особливе місце посідають наливки та настоянки. Традиційні рецепти на основі свіжих фруктів дозволяють створити якісні напої власноруч, використовуючи доступні інгредієнти та перевірені часом технології.

Класична яблучна наливка

Класичний варіант готується методом поступового витягування смаку за допомогою алкоголю та цукрового сиропу.

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Інгредієнти:

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Яблука — 1 кг

Цукор — 300 г

Горілка або очищений дистилят 40-45% — 500 мл

Вода — 100 мл

Кориця — 1 паличка

Спосіб приготування:

Яблука ретельно вимити, видалити серцевину та нарізати невеликими часточками, залишаючи шкірку для збереження аромату. Підготовлені фрукти щільно укласти у трилітрову банку та залити алкоголем так, щоб рідина повністю покривала сировину. Ємність герметично закрити і настоювати у темному теплому місці протягом трьох-чотирьох тижнів, періодично струшуючи. Готовий настій злити через марлевий фільтр в окремий посуд. З води та цукру зварити легкий сироп, охолодити його та залити до яблучного залишку на кілька днів. Процідити сиропну частину, об’єднати з первинним настоєм, розлити у пляшки та витримати у прохолодному місці ще два тижні.

Яблучна настоянка зі спеціями та імбиром

Шанувальникам більш пряних та насичених смаків підійде складніший варіант із додаванням прянощів та меду.

Інгредієнти:

Яблука — 3 шт. Спиртовий розчин 40-48% — 2,4 л Корінь імбиру — шматочок довжиною 3 см Аніс — 0,5 чайної ложки Гвоздика — 6 бутонів Кардамон — 8 коробочок Кориця — 3 палички Мед — 1 столова ложка

Спосіб приготування:

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Яблука вимити, видалити серцевину та нарізати шматочками, а корінь імбиру очистити й подрібнити. У містку ємність скласти підготовлені яблука, імбир, аніс, гвоздику, кардамон та палички кориці. Залити інгредієнти спиртовим розчином до самого верху. Настоювати в темному місці близько одного тижня, щодня перемішуючи вміст. Процідити рідину через сито та марлю, відокремивши від гущі. Додати у напій столову ложку меду для м’якості, перемішати та профільтрувати напій повторно. Дати наливці настоятися ще кілька днів перед подачею.

Яблучно-калинова наливка

Особливою популярністю в період сезонних застуд користується яблучно-калинова наливка, яка поєднує смак фруктів та цілющі властивості ягід.

Інгредієнти:

Яблука — необхідна кількість для заповнення банки Ягоди калини — цілі, відділені від плодоніжок Цукор — приблизно 500 г на одну трилітрову банку Горілка — стільки, скільки ввійде до повного заповнення банки

Спосіб приготування:

Яблука вимити та порізати на дрібні часточки, а ягоди калини перебрати й відокремити від плодоніжок, залишаючи їх цілими без роздавлювання. У чисту трилітрову банку викладати інгредієнти шарами: шар часточок яблук, шар цілих ягід калини, пересипаючи кожен шар цукром доверху. Залити вміст банки горілкою повінця та поставити у темне прохолодне місце. Перші день-два легенько похитувати ємність для повного розчинення цукру, що осів на дні. У міру осідання ягід та яблук доливати горілку, щоб тверді інгредієнти залишалися повністю покритими рідиною.

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