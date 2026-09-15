Домашній мармелад зі слив: два перевірені рецепти з пектином і без

Сливовий мармелад

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Зі стиглих слив можна приготувати не лише варення або джем, а й справжній домашній мармелад, який після застигання нарізають невеликими шматочками. Зробити його можна двома способами — з додаванням пектину або лише зі слив і цукру.

Перший варіант значно швидший і дає більш передбачувану консистенцію. У другому випадку доведеться довше уварювати та підсушувати фруктову масу, щоб вона перетворилася на щільний пласт.

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Рецепт сливового мармеладу із пектином

У цьому варіанті важливі не лише пропорції, а й температура, сливову масу уварюють до 110 °C, після чого залишають застигати.

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Інгредієнти:

сливи — 600 г;

цукор — 700 г;

яблучний пектин — 25 г;

лимон — половину одного;

цукор для обсипання — за бажанням.

Приготування:

Сливи помийте та опустіть у киплячу воду, щоб вони розм’якшилися. Після цього дістаньте плоди, видаліть кісточки та подрібніть м’якоть до однорідного пюре. Додайте трохи соку з половини лимона.

Пектин змішайте із 75 г цукру. Це потрібно зробити до додавання у фруктове пюре, щоб пектин рівномірно розподілився і не утворив грудочок.

Додайте суміш цукру та пектину до сливового пюре й перемішайте. Перекладіть масу в каструлю з високими бортиками, всипте ще 300 г цукру та, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.

Після закипання додайте ще 300 г цукру. Продовжуйте варити та помішувати, доки температура сливової маси не досягне 110 °C. Для цього рецепта бажано використовувати кухонний термометр.

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Гарячу масу відразу вилийте у форму шаром приблизно 1 см і розрівняйте. Після охолодження поставте її в холодильник приблизно на 24 години.

Готовий мармелад наріжте квадратами приблизно по 3 см. За бажанням обваляйте їх у дрібному цукрі.

Виходить близько 60 невеликих шматочків фруктової пасти.

Сливовий мармелад без пектину

Приготувати щільний сливовий мармелад можна й без додаткового пектину. Це давнішній спосіб приготування фруктової пасти, сливову м’якоть довго уварюють, змішують із цукром, а потім розподіляють тонким шаром і підсушують.

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У традиційному рецепті кількість цукру становить половину ваги підготовленої сливової м’якоті, це важливо.

Інгредієнти:

стиглі кисло-солодкі сливи — 1 кг або інша кількість;

цукор — ½ від ваги отриманої сливової м’якоті.

Наприклад, якщо після видалення кісточок і протирання отримали 800 г сливової маси, потрібно взяти 400 г цукру.

Приготування:

Сливи помийте та покладіть у каструлю. Готуйте у власному соку на слабкому вогні, доки плоди добре не розм’якнуть.

Видаліть кісточки, а м’якоть протріть через сито. Отримане сливове пюре обов’язково зважте — від його ваги залежатиме кількість цукру.

На кожні 500 г пюре потрібно взяти приблизно 250 г цукру.

Поверніть сливову масу в каструлю та готуйте на слабкому вогні приблизно одну годину без цукру. Пюре необхідно регулярно помішувати, особливо коли воно почне густішати.

Після цього додайте відміряний цукор, перемішайте до його розчинення та доведіть масу до кипіння. За традиційним рецептом після додавання цукру її кип’ятять ще близько хвилини.

Густу сливову масу розподіліть тонким шаром у жаростійкій формі або на деку. В оригінальному рецепті товщина становить приблизно чверть дюйма — близько 6 мм.

Далі мармелад потрібно не просто охолодити, а повільно підсушити за невисокої температури в духовці, доки пласт не стане достатньо щільним.

Після повного охолодження його можна нарізати смужками, ромбами або невеликими квадратами.

Який спосіб кращий

Якщо потрібен щільний мармелад із передбачуваним результатом, простіше використовувати рецепт із пектином. Тут консистенцію забезпечують пектин, достатня кількість цукру та уварювання до визначеної температури.

Варіант без пектину також реальний, але він потребує більше часу. Його густина залежить від самих слив, ступеня уварювання та підсушування. Тому це радше традиційна сливова фруктова паста, ніж сучасні пружні желейні цукерки.

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