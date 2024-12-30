Гарячі страви на Новий рік: бюджетний, оригінальний та стародавній аутентичний варіанти страв

Смачні рецепти гарячих страв на всі смаки
Новий рік – це час, коли ми прагнемо здивувати своїх гостей чимось особливим. У 2025 році варто приділити увагу не лише святковому настрою, а й цікавому меню. Гарячі страви – головний акцент будь-якого застілля. У цій статті ми пропонуємо три детально описані рецепти: бюджетний, незвичайний і стародавній аутентичний. Кожен із них має свою особливість і точно знайде місце на вашому святковому столі.
Бюджетна гаряча страва: картопляна запіканка з курячим фаршем
Ця страва – ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно нагодувати гостей, не витрачаючи багато грошей. Вона проста в приготуванні, а її інгредієнти доступні для будь-якого гаманця.
Інгредієнти:
-
Картопля – 1 кг
-
Курячий фарш – 500 г
-
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
-
Морква – 1 шт.
-
Молоко – 200 мл
-
Масло вершкове – 50 г
-
Сіль, перець, спеції – за смаком
-
Твердий сир – 150 г
-
Олія для смаження
Спосіб приготування:
-
Почистіть картоплю, відваріть до готовності в підсоленій воді.
-
Поки вариться картопля, дрібно наріжте цибулю, натріть моркву на тертці. Обсмажте їх на сковороді до золотистого кольору.
-
Додайте курячий фарш до овочів, посоліть, поперчіть і обсмажуйте, поки фарш не стане готовим.
-
З готової картоплі зробіть пюре, додавши молоко і вершкове масло.
-
У змащену маслом форму для запікання викладіть шар картопляного пюре, зверху – шар фаршу з овочами, і знову пюре.
-
Натріть твердий сир і посипте ним верхній шар запіканки.
-
Запікайте в духовці при 180 °C протягом 25-30 хвилин, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться.
Ця страва проста, але неймовірно смачна, її ніжний смак сподобається і дітям, і дорослим.
Незвичайна гаряча страва: курка в медово-гірчичному соусі з апельсинами
Для тих, хто хоче додати святу екзотики та здивувати гостей незвичайним смаком, ця страва стане справжньою знахідкою. Медово-гірчичний соус у поєднанні з апельсинами створює яскравий і гармонійний смаковий букет.
Інгредієнти:
-
Курячі стегна або ніжки – 1 кг
-
Мед – 3 ст. л.
-
Гірчиця – 2 ст. л.
-
Апельсини – 2 шт.
-
Соєвий соус – 50 мл
-
Часник – 3 зубчики
-
Оливкова олія – 2 ст. л.
-
Сіль, перець – за смаком
-
Розмарин – кілька гілочок
Спосіб приготування:
-
Помийте і висушіть курку. Натріть її сіллю, перцем і подрібненим часником.
-
Змішайте мед, гірчицю, соєвий соус і оливкову олію в одній мисці. Видавіть сік одного апельсина і додайте до соусу. Ретельно перемішайте.
-
Залийте курку отриманим соусом і залиште маринуватися на 1-2 години.
-
Другий апельсин наріжте кружальцями.
-
У форму для запікання викладіть курку разом із маринадом. Зверху розкладіть кружальця апельсинів і покладіть гілочки розмарину.
-
Запікайте в духовці при 200 °C протягом 40-50 хвилин, періодично поливаючи курку маринадом.
Ця страва стане яскравим акцентом святкового столу, адже поєднання солодкого, кислого і пікантного смаку точно не залишить нікого байдужим.
Автентична українська страва: крученики з м'ясом та грибами
Крученики — традиційна українська страва, що представляє собою м'ясні рулетики з різноманітними начинками. Ця страва популярна в багатьох регіонах України і часто готується на свята.
Інгредієнти:
-
Свиняча вирізка або телятина — 800 г
-
Свіжі гриби (печериці або білі гриби) — 200 г
-
Цибуля середня — 1 шт.
-
Часник — 2 зубчики
-
Твердий сир — 100 г
-
Сметана — 2 ст. л.
-
Рослинна олія — 2 ст. л.
-
Сіль та чорний мелений перець — за смаком
-
Зелень петрушки — для прикраси
Приготування:
-
Наріжте м'ясо на тонкі пласти товщиною приблизно 1 см. Відбийте кожен шматок кухонним молотком до товщини 0,5 см. Посоліть та поперчіть з обох боків.
-
Дрібно наріжте цибулю та часник. Гриби очистіть і наріжте дрібними кубиками. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте часник та гриби. Смажте до випаровування рідини та золотистого кольору. Дайте начинці охолонути, потім додайте натертий сир і сметану, перемішайте.
-
На кожен шматок м'яса викладіть 1-2 ст. л. начинки, розподіліть рівномірно, залишаючи краї вільними. Згорніть м'ясо в рулетик, закріпіть зубочистками або обв'яжіть кулінарною ниткою.
-
Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте крученики з усіх боків до золотистої скоринки.
-
Перекладіть крученики в жаростійку форму або казан. Додайте трохи води або бульйону, щоб покрити дно (приблизно 1 см рідини). Накрийте кришкою або фольгою та тушкуйте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин.
-
Видаліть зубочистки або нитки. Викладіть крученики на тарілку, полийте соусом з форми та прикрасьте свіжою петрушкою. Подавайте гарячими з картопляним пюре або гречаною кашею
М'ясо по-французьки з сиром брі та цибулевим конфітюром
М'ясо по-французьки — популярна страва, яка зазвичай готується зі свинини, цибулі та сиру. Пропонуємо оновлений варіант рецепту від Євгена Клопотенка, використання сиру Брі та цибулевого конфітюру надає страві неповторного смаку.
Інгредієнти:
- Свинина (биток) — 300 г
- Сир Брі — 50 г
- Сіль та перець — за смаком
Для цибулевого конфітюру:
- Цибуля — 300 г
- Олія — 1 ст л
- Цукор — 100 г
- Мед -100 г
- Яблучний оцет - 10 мл
- 1-2 дрібки солі
Приготування:
-
Наріжте свинину на порційні шматки товщиною приблизно 1 см. Злегка відбийте їх, посоліть та поперчіть з обох боків.
- Приготуйте цибулевий конфітюр:
-
Цибулю дрібно наріжте й відправте на добре розігріту з олією пательню.
-
Додайте оцту, щоб розм'якшити цибулю і додати кислинки. Добре перемішайте і смажте на невеликому вогні 15 хвилин.
-
Всипте цукор, перемішайте, почекайте, поки він розтане. Додайте меду та знову добре перемішайте. Тушкуйте конфітюр на маленькому вогні, поки цибуля не стане прозоро-коричневою.
3. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте шматки свинини по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки
4. Збирання страви:
- Вкрийте деко чи велику форму для випікання пергаментом, викладіть м'ясо та відправте в розігріту духовку на 10 хвилин.
-
Дістаньте м'ясо, наріжте тонкими слайсами
-
На кожен шматок м'яса покладіть порцію цибулевого конфітюру.
-
Сир Брі наріжте тонкими скибочками та розмістіть поверх цибулі.
5. Розігрійте духовку до 180°C. Поставте деко з м'ясом у духовку та запікайте приблизно 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться і не утворить апетитну скоринку.
Готову страву подавайте гарячою, прикрасивши свіжою зеленню за бажанням.
Читайте також: