Гарячі страви на Новий рік: бюджетний, оригінальний та стародавній аутентичний варіанти страв

Новий рік – це час, коли ми прагнемо здивувати своїх гостей чимось особливим. У 2025 році варто приділити увагу не лише святковому настрою, а й цікавому меню. Гарячі страви – головний акцент будь-якого застілля. У цій статті ми пропонуємо три детально описані рецепти: бюджетний, незвичайний і стародавній аутентичний. Кожен із них має свою особливість і точно знайде місце на вашому святковому столі.

Бюджетна гаряча страва: картопляна запіканка з курячим фаршем

Ця страва – ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно нагодувати гостей, не витрачаючи багато грошей. Вона проста в приготуванні, а її інгредієнти доступні для будь-якого гаманця.

Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

Курячий фарш – 500 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Молоко – 200 мл

Масло вершкове – 50 г

Сіль, перець, спеції – за смаком

Твердий сир – 150 г

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Почистіть картоплю, відваріть до готовності в підсоленій воді. Поки вариться картопля, дрібно наріжте цибулю, натріть моркву на тертці. Обсмажте їх на сковороді до золотистого кольору. Додайте курячий фарш до овочів, посоліть, поперчіть і обсмажуйте, поки фарш не стане готовим. З готової картоплі зробіть пюре, додавши молоко і вершкове масло. У змащену маслом форму для запікання викладіть шар картопляного пюре, зверху – шар фаршу з овочами, і знову пюре. Натріть твердий сир і посипте ним верхній шар запіканки. Запікайте в духовці при 180 °C протягом 25-30 хвилин, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться.

Картопляна запіканка

Ця страва проста, але неймовірно смачна, її ніжний смак сподобається і дітям, і дорослим.

Незвичайна гаряча страва: курка в медово-гірчичному соусі з апельсинами

Для тих, хто хоче додати святу екзотики та здивувати гостей незвичайним смаком, ця страва стане справжньою знахідкою. Медово-гірчичний соус у поєднанні з апельсинами створює яскравий і гармонійний смаковий букет.

Інгредієнти:

Курячі стегна або ніжки – 1 кг

Мед – 3 ст. л.

Гірчиця – 2 ст. л.

Апельсини – 2 шт.

Соєвий соус – 50 мл

Часник – 3 зубчики

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Розмарин – кілька гілочок

Спосіб приготування:

Помийте і висушіть курку. Натріть її сіллю, перцем і подрібненим часником. Змішайте мед, гірчицю, соєвий соус і оливкову олію в одній мисці. Видавіть сік одного апельсина і додайте до соусу. Ретельно перемішайте. Залийте курку отриманим соусом і залиште маринуватися на 1-2 години. Другий апельсин наріжте кружальцями. У форму для запікання викладіть курку разом із маринадом. Зверху розкладіть кружальця апельсинів і покладіть гілочки розмарину. Запікайте в духовці при 200 °C протягом 40-50 хвилин, періодично поливаючи курку маринадом.

Курка з апельсинами

Ця страва стане яскравим акцентом святкового столу, адже поєднання солодкого, кислого і пікантного смаку точно не залишить нікого байдужим.

Автентична українська страва: крученики з м'ясом та грибами

Крученики — традиційна українська страва, що представляє собою м'ясні рулетики з різноманітними начинками. Ця страва популярна в багатьох регіонах України і часто готується на свята.

Інгредієнти:

Свиняча вирізка або телятина — 800 г

Свіжі гриби (печериці або білі гриби) — 200 г

Цибуля середня — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Твердий сир — 100 г

Сметана — 2 ст. л.

Рослинна олія — 2 ст. л.

Сіль та чорний мелений перець — за смаком

Зелень петрушки — для прикраси

Приготування:

Наріжте м'ясо на тонкі пласти товщиною приблизно 1 см. Відбийте кожен шматок кухонним молотком до товщини 0,5 см. Посоліть та поперчіть з обох боків. Дрібно наріжте цибулю та часник. Гриби очистіть і наріжте дрібними кубиками. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте часник та гриби. Смажте до випаровування рідини та золотистого кольору. Дайте начинці охолонути, потім додайте натертий сир і сметану, перемішайте. На кожен шматок м'яса викладіть 1-2 ст. л. начинки, розподіліть рівномірно, залишаючи краї вільними. Згорніть м'ясо в рулетик, закріпіть зубочистками або обв'яжіть кулінарною ниткою. Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте крученики з усіх боків до золотистої скоринки. Перекладіть крученики в жаростійку форму або казан. Додайте трохи води або бульйону, щоб покрити дно (приблизно 1 см рідини). Накрийте кришкою або фольгою та тушкуйте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин. Видаліть зубочистки або нитки. Викладіть крученики на тарілку, полийте соусом з форми та прикрасьте свіжою петрушкою. Подавайте гарячими з картопляним пюре або гречаною кашею

Крученики з грибами

М'ясо по-французьки з сиром брі та цибулевим конфітюром

М'ясо по-французьки — популярна страва, яка зазвичай готується зі свинини, цибулі та сиру. Пропонуємо оновлений варіант рецепту від Євгена Клопотенка, використання сиру Брі та цибулевого конфітюру надає страві неповторного смаку.

Інгредієнти:

Свинина (биток) — 300 г

Сир Брі — 50 г

Сіль та перець — за смаком

Для цибулевого конфітюру:

Цибуля — 300 г

Олія — 1 ст л

Цукор — 100 г

Мед -100 г

Яблучний оцет - 10 мл

1-2 дрібки солі

Приготування:

Наріжте свинину на порційні шматки товщиною приблизно 1 см. Злегка відбийте їх, посоліть та поперчіть з обох боків. Приготуйте цибулевий конфітюр:

Цибулю дрібно наріжте й відправте на добре розігріту з олією пательню.

Додайте оцту, щоб розм'якшити цибулю і додати кислинки. Добре перемішайте і смажте на невеликому вогні 15 хвилин.

Всипте цукор, перемішайте, почекайте, поки він розтане. Додайте меду та знову добре перемішайте. Тушкуйте конфітюр на маленькому вогні, поки цибуля не стане прозоро-коричневою.

3. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте шматки свинини по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки

4. Збирання страви:

Вкрийте деко чи велику форму для випікання пергаментом, викладіть м'ясо та відправте в розігріту духовку на 10 хвилин.

Дістаньте м'ясо, наріжте тонкими слайсами

На кожен шматок м'яса покладіть порцію цибулевого конфітюру.

Сир Брі наріжте тонкими скибочками та розмістіть поверх цибулі.

5. Розігрійте духовку до 180°C. Поставте деко з м'ясом у духовку та запікайте приблизно 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться і не утворить апетитну скоринку.

Готову страву подавайте гарячою, прикрасивши свіжою зеленню за бажанням.

М'ясо по-французьки// фото: klopotenko.com

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