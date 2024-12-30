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Гарячі страви на Новий рік: бюджетний, оригінальний та стародавній аутентичний варіанти страв

Гарячі страви на Новий рік: бюджетний, оригінальний та стародавній аутентичний варіанти страв

Гарячі страви на Новий рік

Смачні рецепти гарячих страв на всі смаки

Новий рік – це час, коли ми прагнемо здивувати своїх гостей чимось особливим. У 2025 році варто приділити увагу не лише святковому настрою, а й цікавому меню. Гарячі страви – головний акцент будь-якого застілля. У цій статті ми пропонуємо три детально описані рецепти: бюджетний, незвичайний і стародавній аутентичний. Кожен із них має свою особливість і точно знайде місце на вашому святковому столі.

Бюджетна гаряча страва: картопляна запіканка з курячим фаршем

Ця страва – ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно нагодувати гостей, не витрачаючи багато грошей. Вона проста в приготуванні, а її інгредієнти доступні для будь-якого гаманця.

Інгредієнти:

  • Картопля – 1 кг

  • Курячий фарш – 500 г

  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.

  • Морква – 1 шт.

  • Молоко – 200 мл

  • Масло вершкове – 50 г

  • Сіль, перець, спеції – за смаком

  • Твердий сир – 150 г

  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Почистіть картоплю, відваріть до готовності в підсоленій воді.

  2. Поки вариться картопля, дрібно наріжте цибулю, натріть моркву на тертці. Обсмажте їх на сковороді до золотистого кольору.

  3. Додайте курячий фарш до овочів, посоліть, поперчіть і обсмажуйте, поки фарш не стане готовим.

  4. З готової картоплі зробіть пюре, додавши молоко і вершкове масло.

  5. У змащену маслом форму для запікання викладіть шар картопляного пюре, зверху – шар фаршу з овочами, і знову пюре.

  6. Натріть твердий сир і посипте ним верхній шар запіканки.

  7. Запікайте в духовці при 180 °C протягом 25-30 хвилин, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться.

Картопляна запіканка / ©
Картопляна запіканка

Ця страва проста, але неймовірно смачна, її ніжний смак сподобається і дітям, і дорослим.

Незвичайна гаряча страва: курка в медово-гірчичному соусі з апельсинами

Для тих, хто хоче додати святу екзотики та здивувати гостей незвичайним смаком, ця страва стане справжньою знахідкою. Медово-гірчичний соус у поєднанні з апельсинами створює яскравий і гармонійний смаковий букет.

Інгредієнти:

  • Курячі стегна або ніжки – 1 кг

  • Мед – 3 ст. л.

  • Гірчиця – 2 ст. л.

  • Апельсини – 2 шт.

  • Соєвий соус – 50 мл

  • Часник – 3 зубчики

  • Оливкова олія – 2 ст. л.

  • Сіль, перець – за смаком

  • Розмарин – кілька гілочок

Спосіб приготування:

  1. Помийте і висушіть курку. Натріть її сіллю, перцем і подрібненим часником.

  2. Змішайте мед, гірчицю, соєвий соус і оливкову олію в одній мисці. Видавіть сік одного апельсина і додайте до соусу. Ретельно перемішайте.

  3. Залийте курку отриманим соусом і залиште маринуватися на 1-2 години.

  4. Другий апельсин наріжте кружальцями.

  5. У форму для запікання викладіть курку разом із маринадом. Зверху розкладіть кружальця апельсинів і покладіть гілочки розмарину.

  6. Запікайте в духовці при 200 °C протягом 40-50 хвилин, періодично поливаючи курку маринадом.

Курка з апельсинами / ©
Курка з апельсинами

Ця страва стане яскравим акцентом святкового столу, адже поєднання солодкого, кислого і пікантного смаку точно не залишить нікого байдужим.

Автентична українська страва: крученики з м'ясом та грибами

Крученики — традиційна українська страва, що представляє собою м'ясні рулетики з різноманітними начинками. Ця страва популярна в багатьох регіонах України і часто готується на свята.

Інгредієнти:

  • Свиняча вирізка або телятина — 800 г

  • Свіжі гриби (печериці або білі гриби) — 200 г

  • Цибуля середня — 1 шт.

  • Часник — 2 зубчики

  • Твердий сир — 100 г

  • Сметана — 2 ст. л.

  • Рослинна олія — 2 ст. л.

  • Сіль та чорний мелений перець — за смаком

  • Зелень петрушки — для прикраси

Приготування:

  1. Наріжте м'ясо на тонкі пласти товщиною приблизно 1 см. Відбийте кожен шматок кухонним молотком до товщини 0,5 см. Посоліть та поперчіть з обох боків.

  2. Дрібно наріжте цибулю та часник. Гриби очистіть і наріжте дрібними кубиками. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте часник та гриби. Смажте до випаровування рідини та золотистого кольору. Дайте начинці охолонути, потім додайте натертий сир і сметану, перемішайте.

  3. На кожен шматок м'яса викладіть 1-2 ст. л. начинки, розподіліть рівномірно, залишаючи краї вільними. Згорніть м'ясо в рулетик, закріпіть зубочистками або обв'яжіть кулінарною ниткою.

  4. Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте крученики з усіх боків до золотистої скоринки.

  5. Перекладіть крученики в жаростійку форму або казан. Додайте трохи води або бульйону, щоб покрити дно (приблизно 1 см рідини). Накрийте кришкою або фольгою та тушкуйте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин.

  6. Видаліть зубочистки або нитки. Викладіть крученики на тарілку, полийте соусом з форми та прикрасьте свіжою петрушкою. Подавайте гарячими з картопляним пюре або гречаною кашею

Крученики з грибами / ©
Крученики з грибами

М'ясо по-французьки з сиром брі та цибулевим конфітюром 

М'ясо по-французьки — популярна страва, яка зазвичай готується зі свинини, цибулі та сиру. Пропонуємо оновлений варіант рецепту від Євгена Клопотенка, використання сиру Брі та цибулевого конфітюру надає страві неповторного смаку.

Інгредієнти:

  • Свинина (биток) — 300 г
  • Сир Брі — 50 г
  • Сіль та перець — за смаком

Для цибулевого конфітюру:

  • Цибуля — 300 г
  • Олія —  1 ст л
  • Цукор — 100 г
  • Мед -100 г
  • Яблучний оцет - 10 мл
  • 1-2 дрібки солі

Приготування:

  1. Наріжте свинину на порційні шматки товщиною приблизно 1 см. Злегка відбийте їх, посоліть та поперчіть з обох боків.

  2. Приготуйте цибулевий конфітюр:

  • Цибулю дрібно наріжте й відправте на добре розігріту з олією пательню.

  • Додайте оцту, щоб розм'якшити цибулю і додати кислинки. Добре перемішайте і смажте на невеликому вогні 15 хвилин.

  • Всипте цукор, перемішайте, почекайте, поки він розтане. Додайте меду та знову добре перемішайте. Тушкуйте конфітюр на маленькому вогні, поки цибуля не стане прозоро-коричневою.

3. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте шматки свинини по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки

4. Збирання страви:

  • Вкрийте деко чи велику форму для випікання пергаментом, викладіть м'ясо та відправте в розігріту духовку на 10 хвилин.

  • Дістаньте м'ясо, наріжте тонкими слайсами

  • На кожен шматок м'яса покладіть порцію цибулевого конфітюру.

  • Сир Брі наріжте тонкими скибочками та розмістіть поверх цибулі.

5. Розігрійте духовку до 180°C. Поставте деко з м'ясом у духовку та запікайте приблизно 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться і не утворить апетитну скоринку.

 Готову страву подавайте гарячою, прикрасивши свіжою зеленню за бажанням.

М'ясо по-французьки// фото: klopotenko.com / ©
М'ясо по-французьки// фото: klopotenko.com

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