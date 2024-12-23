Готуємось до святкування Різдва: які 12 страв поставити на стіл

Різдво - свято, яке заведено святкувати вдома з рідними та за великим столом. Це чудова нагода провести час за особливою вечерею. За традицією на столі у Святвечір має бути 12 пісних страв, набір яких може всіляко варіюватися. Є страви, які передаються з покоління в покоління, а деякі традиції потрібно створити власноруч.

Про те, що приготувати, читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Різдво - родинне свято

Різдво є одним з найголовніших свят для українського народу. Ми святкуємо його з покоління в покоління, дотримуючись традицій та вірувань. Різдвяні традиції глибоко сягають корінням в життя наших пращурів, несучи в собі сакральний та релігійний зміст. У 2023 році ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, за яким це свято відзначають 25 грудня, а не 7 січня. Хоча, кожна українська парафія має право самостійно обрати, в яку дату святкувати. У святковий день люди радісно вітаються фразою «Христос народився!», а у відповідь чують — «Славімо його!». У цей день заведено ходити до церкви на святкову молитву, а також ходити в гості до родичів. У перший день Різдва закінчується піст, і люди можуть їсти м’ясні, молочні та інші ситні страви.

12 страв на Різдво

Традиційно святкування Різдва починають в переддень зі Святвечора. У цей час на столі має бути запалена свічка, а зі страв має бути лише кутя, накрита книшами, та узвар. Саме з цих різдвяних страв і починається святкове застілля. Потім вже дістають інші страви, щоб доповнити стіл. Частування можуть бути різними, але якщо звернутись до українських сімейних традицій, побачимо в переліку пісний борщ, тушковану капусту, запечену рибу, вареники з різними начинками та солодкі пампухи. Вечерю також можна зробити щедрою, якщо ви не дотримуєтеся посту. У нашій добірці є кілька страв на такий випадок.

Кутя з маком

Кутя – найголовніша страва різдвяного столу, без якої не обійтися. З неї починається Святвечір, кутю лишають на столі для “частування” предків і саме вона якнайкраще зберігає традиції. Готуйте її, не шкодуючи маку. Традиційно різдвяна кутя готується з пшениці. Зерно на столі завжди було ознакою достатку, і в поєднанні з солодким медом символізувало безтурботне солодке життя протягом року. Але не тільки з пшениці можна готувати кутю, ще й з ячменю, рису, перлової крупи та булгуру. Якщо говорити про святкування Святвечора, то кутя має бути обов’язково пісною з додаванням таких інгредієнтів як мак, горіхи та мед. Іноді для смаку в кутю додавали трохи узвару. Раніше пшеницю рекомендували замочити на ніч у холодній воді, а лише потім варити. Але це не обов'язково.

Кутя від Євгена Клопотенко

Український кухар Євген Клопотенко рекомендує просто помити зерно, залити холодною водою і варити на помірному вогні протягом 30-40 хвилин. За його словами цього достатньо, щоб пшениця була готовою, а зернята при цьому залишалися пружними та не розвареними. Для того, щоб приготувати кутю від Євгена Клопотенка вам знадобляться:

Інгредієнти

350 г пшениці;

50 г волоських горіхів;

50 г родзинок;

50 г запареного маку;

1 ч. л. лимонної цедри;

2 ст. л. лимонного соку;

Мед до смаку.

Помиту пшеницю залийте водою та варіть 30 хвилин після закипання. На 350 г пшениці вам знадобиться 1,4 л води, тобто співвідношення має бути 1:4. Якщо любите більш розварену кутю, варіть трохи довше. Викладіть у миску 50 г маку та залийте окропом на 15 хвилин, потім злийте воду. Запарений мак розітріть у макітрі чи ступці. Подрібніть 50 г волоських горіхів. У велику миску викладіть зварену пшеницю і додайте подрібнені горіхи та мак, всипте 50 г родзинок та додайте мед до смаку. Натріть у миску лимонної цедри та вичавіть лимонний сік до смаку. Це додасть куті трохи кислинки та неймовірного цитрусового аромату. Добре все перемішайте і додайте теплої води чи узвару до бажаної консистенції готової страви.

Різдвяний узвар

Окрім куті, обов'язковим для різдвяного столу є узвар. Це дуже простий і разом з тим смачний напій. Ви можете зварити узвар просто з сухофруктів, а можете додати йому трохи смаку за допомогою розмарину, як у рецепті від Євгена Клопотенко. Цей напій якнайкраще підійде до будь-якого столу – і до святкового, і до буденного.

Інгредієнти

500 г сухофруктів (яблука, груші, сливи);

2-3 ст. л. цукру;

4 гілочки розмарину;

Холодна вода.

Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою. Доводимо до кипіння, додаємо цукор на власний смак. Знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину. Закриваємо кришкою і даємо настоятися.

Різдвяні страви

А ще різдвяний стіл можна прикрасити імбирно-медовим печивом. Таке печиво готують на свято Святого Миколая та на Різдво. До речі, його можна робити будь-якої форми.

Ще одна пісна страва, яку часто можна побачити на різдвяному столі – тушкована капуста. Щоб підкреслити її смак до неї можна додати сушені гриби, тоді вона стає ще більш смачною та ароматною.

Ще одна символічна страва – пісний борщ. У багатьох регіонах України ця страва є обов’язковою для різдвяного столу, майже як кутя.

А ще на Різдво традиційно готували пісні вареники, найчастіше з капустою, бо вона завжди була у кожному домі. Ці вареники готуються навіть з квашеною капустою. Змащені олією та заліплені красивими косичками вони здатні прикрасити ваш святковий стіл. Якщо не встигли заготувати в сезон, можна придбати їх на базарі чи в магазині та приправити до смаку оцтом, ароматною олією та кільцями цибулі.

Два стовпи пісного меню - гриби та капуста. У цій страві вони поєднуються в чудову страву - пісні голубці з рисом і білими грибами. Страва виходить неймовірно ароматною та ніжною на смак, не поступаючись класичній версії.

У деякі дні різдвяного посту дозволяється риба, як і у Святвечір. Короп по-єврейськи - хоч оригінально й польська страва, стала популярною і в нас. Адже ця риба насичена спеціями, що пахнуть зимовими святами. У продовження рибної тематики радимо й рецепт вимоченого в молоці оселедця. Таку техніку вимочування використовують досить часто, щоб зробити смак риби ніжнішим. Подавати такий оселедець радимо з відвареною картоплею та кільцями цибулі.

Поряд з капустою та коренеплодами у зимових стравах часто фігурує квасоля. Її легко зберігати, а страви з неї поживні та корисні - це гарний замінник м'яса. Тож страви з квасолі готували й до Різдвяного столу, зокрема таку тушковану з овочами.

Солодощі також були невіддільною частиною різдвяного застілля. Окрім медівників дуже часто готували пампухи з варенням на дріжджовому тісті.

Пампухи з трояндовим варенням

Як і солодка кутя, запашні золотаві пампухи мали символізувати безтурботне, солодке життя. До того ж вони виходять такими смачними, що зникають з різдвяного столу в першу чергу. Готуються пампухи з особливого дріжджового тіста, яке дуже схоже на тісто для пончиків, та обсмажуються у фритюрі.

Інгредієнти

500 г борошна;

30 г живих дріжджів;

250 мл теплого молока;

50 г вершкового масла;

75-100 г цукру (залежить від бажаної солодкості);

2 ст. л. горілки;

4 жовтки;

1 яйце;

10 г ванільного цукру;

Цедра 1 апельсина;

250 г варення з троянд;

1 дрібка солі;

500 мл олії (для фритюру);

Цукрова пудра (до смаку).

Приготування

Підготовка опари: Вилийте 250 мл теплого молока у велику миску, додайте 1 ст. л. цукру і добре розмішайте до розчинення, додайте 30 г живих дріжджів і 2 ст. л. борошна. Легко перемішайте і залиште в теплому місці для активації дріжджів.

Приготування тіста

Розітріть 50 г вершкового масла з дрібкою солі та залишковим цукром до білого кольору. Відділіть 4 жовтки від білків. Додавайте по одному жовтку, кожного разу розтираючи суміш, щоб цукор розчинився. Додайте 1 ціле яйце і добре перемішайте до однорідної консистенції. У миску з опарою додайте 500 г борошна, яєчну суміш, 10 г ванільного цукру, 2 ст. л. горілки та цедру 1 апельсина. Замісіть тісто і залиште його на 1 годину для підйому (воно має збільшитися в об’ємі вдвічі).

Формування пампушок

Коли тісто підросте, обімніть його та присипте робочу поверхню борошном. Розкачайте тісто у пласт товщиною 1 см (не робіть його занадто тонким). За допомогою склянки виріжте кружечки з тіста — це будуть основи для пампушок. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом.На кожен кружечок викладіть приблизно 1 ч. л. варення з троянд. Накрийте кожен кружечок іншим і обережно заліпіть краї, намагаючись не дати варенню просочитися через тісто. Накрийте пампушки рушником і залиште для підйому ще на 1 годину.

Смаження пампушок

Вилийте 500 мл олії у каструлю і нагрівайте її на середньому вогні до появи невеликих бульбашок. Занурюйте пампушки у розігріту олію верхньою стороною. Смажте пампушки по 2 хвилини з кожного боку до золотавого кольору. Потім обережно перевертайте їх і смажте ще 1 хвилину. Готові пампушки викладайте на паперові рушники для вбирання зайвої олії.