Гарбузові млинці на будь-який смак: 3 прості рецепти на кефірі, з начинкою та яблуками

Гарбузові млинці

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Гарбуз можна використовувати для приготування як солодких, так і солоних млинців. Його додають до тіста у вигляді пюре або натирають на тертці. З гарбузовим пюре млинці виходять ніжними та однорідними, а з натертим гарбузом — більш соковитими, зі шматочками овоча.

Пропонуємо три прості рецепти гарбузових млинців: пухкі на кефірі, тонкі із сирною начинкою та ароматні з додаванням яблук.

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1. Гарбузові млинці на кефірі

Млинці на кефірі виходять м’якими, пухкими та злегка вологими всередині. Гарбузове пюре додає їм природної солодкості, а кориця робить смак більш насиченим. Такі млинці особливо добре смакують із медом, сметаною або варенням.

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Інгредієнти

Гарбуз — 245 г

Кефір — 300 г

Пшеничне борошно — 200 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 20 г

Харчова сода — 3 г

Розпушувач — 6 г

Гарбузова або інша рослинна олія — 8 г

Кориця — дрібка

Олія для змащування сковороди — за потреби

Спосіб приготування

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте невеликими шматочками й відваріть до м’якості. Злийте воду, охолодіть і розімніть виделкою або подрібніть блендером до стану пюре. В окремій мисці збийте яйця із цукром до однорідності. Додайте кефір і соду, ретельно перемішайте. Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем, перемішуючи тісто, щоб не утворювалися грудочки. Додайте гарбузове пюре, олію та дрібку кориці. Перемішайте до однорідної консистенції. Добре розігрійте сковороду. Викладайте тісто невеликими порціями, формуючи круглі млинці. Смажте на помірному вогні до золотистого кольору з обох боків. Перевертайте, коли нижній бік підрум’яниться, а поверхня почне схоплюватися.

Тісто має бути досить густим, щоб не розтікатися по всій сковороді. Якщо гарбузове пюре вийшло водянистим, додайте трохи борошна. Не робіть млинці надто товстими, щоб вони добре пропеклися всередині.

2. Гарбузові млинці із сирною начинкою

Цей варіант підійде тим, хто любить тонкі налисники. Гарбуз додають безпосередньо до тіста, завдяки чому млинці набувають красивого кольору. Ніжна сирна начинка добре доповнює їхній солодкуватий смак.

Інгредієнти для млинців

Готове гарбузове пюре — 200 г

Молоко — 250 мл

Яйця — 3 шт.

Пшеничне борошно — 80–100 г

Цукор — 30 г

Рослинна олія — 30 мл

Сіль — дрібка

Для начинки

Кисломолочний сир — 300 г

Сметана — 100 г

Цукор або мед — за бажанням

Спосіб приготування

Для початку приготуйте гарбузове пюре. Очищений гарбуз наріжте шматочками та запечіть у духовці за температури 180 °C до м’якості. Подрібніть блендером і дайте охолонути. У глибокій мисці змішайте яйця, цукор і гарбузове пюре. Додайте олію та поступово влийте молоко, постійно перемішуючи. Всипте борошно й дрібку солі. Ретельно перемішайте, щоб тісто стало однорідним і достатньо рідким для тонких млинців. Розігрійте сковороду та за потреби злегка змастіть її олією. Наливайте тісто невеликими порціями, рівномірно розподіляючи по поверхні. Обсмажуйте кожен млинець із двох боків до готовності. Для начинки розітріть кисломолочний сир зі сметаною. За бажанням додайте трохи цукру або меду. Викладіть сирну масу на готові млинці та загорніть їх рулетиками або конвертиками.

Щоб начинка була особливо ніжною, кисломолочний сир можна перебити блендером. За бажанням додайте ваніль, родзинки або трохи лимонної цедри.

Готові налисники можна подавати одразу або злегка прогріти на сковороді під кришкою.

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Яблучно-гарбузові млинці

Поєднання гарбуза та яблук робить млинці соковитими й ароматними. Яблука додають легкої кислинки, яка врівноважує природну солодкість гарбуза. Особливо смачними вони виходять із корицею або ваніллю.

Інгредієнти

Гарбуз — 300 г

Яблука — 2 шт.

Яйця — 2 шт.

Молоко — 1 склянка (приблизно 200 мл)

Борошно — 3 ст. л. з можливістю додати ще трохи для потрібної густоти

Цукор — 100 г або менше, за смаком

Розпушувач — приблизно 1 ч. л.

Ванільний цукор — 1 пакетик

Рослинна олія — для смаження

Спосіб приготування

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, натріть на дрібній тертці. Яблука помийте, видаліть серцевину та також натріть на тертці. Якщо шкірка тверда, її краще зняти. З’єднайте натерті яблука й гарбуз у глибокій мисці. Додайте яйця, цукор і ванільний цукор. Ретельно перемішайте. Влийте молоко, всипте борошно та розпушувач. Знову перемішайте до однорідності. Якщо суміш надто рідка, поступово додайте ще трохи борошна. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі млинці. Смажте на помірному вогні з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності всередині.

Для цього рецепта найкраще підходять кисло-солодкі яблука. Якщо вони дуже соковиті, натерту масу можна злегка відтиснути, щоб тісто не було водянистим. А кількість цукру варто регулювати залежно від солодкості гарбуза.

Як зробити гарбузові млинці смачними: кілька корисних порад

Незалежно від обраного рецепта, результат багато в чому залежить від підготовки гарбуза та консистенції тіста.

Обирайте стиглий гарбуз. Для солодких млинців добре підходять сорти з насиченою помаранчевою м’якоттю. Мускатний гарбуз зазвичай має приємний солодкуватий смак.

Не додавайте надто багато рідини. Гарбуз і яблука містять чимало вологи, тому кількість борошна іноді доводиться трохи коригувати.

Смажте на помірному вогні. Через природні цукри млинці можуть швидко підрум’янюватися зовні, залишаючись недостатньо пропеченими всередині.

Експериментуйте з добавками. До солодкого тіста можна додати корицю, ваніль, мускатний горіх або апельсинову цедру. Для несолодкого варіанта варто зменшити кількість цукру та використати зелень, спеції або сир.

Подавайте з улюбленими доповненнями. Гарбузові млинці добре смакують зі сметаною, натуральним йогуртом, медом, ягідним соусом, горіхами чи фруктами.

Гарбузові млинці легко пристосувати до різних смаків. На кефірі вони виходять пухкими й ніжними, із сирною начинкою перетворюються на ситний десерт, а з яблуками набувають приємного фруктового аромату. Тож навіть зі звичайного гарбуза можна приготувати кілька зовсім різних страв для всієї родини.

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