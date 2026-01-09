Готуємо салати з тріски: п’ять варіантів на будь-який смак

Салат з печінки тріски

Салат із печінки тріски — це справжня святкова класика, яка завдяки своїй поживній цінності та ніжному смаку вже багато років посідає почесне місце в новорічному меню. Зараз цей продукт часто можна знайти за акційними цінами, тож це чудова нагода спробувати як традиційні поєднання, так і більш оригінальні способи подачі.

Ось кілька цікавих рецептів: від перевірених часом салатів до сучасних закусок.

Класичні рецепти базуються на поєднанні ніжної печінки з вареними овочами та яйцями.

1. Салат з печінки тріски з картоплею та горошком

Для цієї страви потрібно нарізати кубиками відварену в мундирі картоплю та яйця. Печінку тріски злегка подрібнюють і змішують із подрібненою цибулею та кропом. Додайте пару столових ложок консервованого горошку, заправте невеликою кількістю майонезу та збризніть лимонним соком для свіжості.

2. Салат з тріскою та маринованим огірком

Якщо ви любите більш пікантний смак, замініть картоплю маринованими огірками. Оскільки печінка сама по собі досить жирна, майонезу в такий салат кладуть зовсім трохи — лише для того, щоб «зв’язати» інгредієнти. Таку суміш дуже зручно подавати в тарталетках або на хрустких крекерах.

3. Святкова «Мімоза» з печінкою тріски (шарами)

Для ефектного вигляду салат можна викласти шарами у прозорі вазочки або креманки. Це зробить страву справжньою окрасою столу.

Послідовність шарів виглядає так:

Основа: Натерта варена картопля (бажано не сильно її притискати, щоб салат залишився пухким). Головний інгредієнт: Розім’ята виделкою печінка тріски з дрібкою чорного перцю. Свіжість: Дрібно нарізана зелена цибуля та шар майонезу. Кислинка: Натерті солоні огірки (шкірку краще зняти) та шар натертого яєчного білка. Колір та текстура: Натерта варена морква та трохи твердого сиру. Декор: Останній шар майонезу густо посипають тертим жовтком, що нагадує квіти мімози.

Перед подачею такий десерт-салат має постояти в холодильнику дві години, щоб шари «подружилися» між собою.

4. Легкий салат без майонезу від Євгена Клопотенка

Якщо ви віддаєте перевагу більш легким стравам, спробуйте середземноморський підхід. У цьому рецепті замість важких заправок використовується оливкова олія та лимонний сік.

Для приготування потрібно змішати в тарілці великі шматки печінки тріски, четвертинки варених яєць, половинки помідорів чері та оливки без кісточок.

Додайте порване руками листя салату, посоліть за смаком і заправте сумішшю олії та лимона. Ц

е яскрава, корисна та вишукана страва, яка не залишить тяжкості після вечері.

5. Закусочні кульки з тріски

Замість того щоб подавати салат у мисці, з нього можна зробити порційні кульки. Це ідеальний формат для фуршету.

Технологія проста — змішайте натерту варену картоплю, яйця, твердий сир та розім’яту печінку тріски. Додайте трохи майонезу, щоб маса стала пластичною, і сформуйте невеликі кульки розміром із волоський горіх. Кожну кульку обваляйте у дрібно нарізаному кропі — це надасть їм вигляду маленьких зелених «їжачків». Потримайте годину в холодильнику перед подачею, щоб закуска краще тримала форму.