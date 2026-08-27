Яблучний сік

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Наприкінці літа та восени, коли достигає багато яблук, частину врожаю можна переробити на домашні напої. Найпростіше отримати чистий сік за допомогою соковижималки, але це далеко не єдиний варіант. Можна приготувати густіший сік із м’якоттю або залити нарізані плоди окропом і зробити яблучний напій без віджимання.

Для таких заготовок підходять стиглі соковиті яблука. Солодкість готового напою значною мірою залежатиме від сорту, тому в одних рецептах цукру потрібно зовсім небагато, а в інших він входить до визначених пропорцій.

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Класичний яблучний сік на зиму

Яблука добре помийте, розріжте на частини та видаліть насіннєві коробочки. Пропустіть плоди через соковижималку й відміряйте 3 л соку.

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Якщо потрібен прозоріший напій, процідіть його через дрібне сито. Для соку з невеликою кількістю природної м’якоті цей етап пропустіть.

Перелийте сік у каструлю, додайте четвертину ч. л. лимонної кислоти. Спробуйте й додайте цукор відповідно до смаку яблук, на три літра це від 50 до 150 г.

Поставте каструлю на середній вогонь і поступово доведіть до кипіння. Піну, яка збиратиметься на поверхні, знімайте ложкою або шумівкою.

Щойно сік закипить, перелийте його в попередньо простерилізовану трилітрову банку та герметично закрийте стерилізованою кришкою. Переверніть банку, перевірте, чи вона не протікає, та залиште охолоджуватися.

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Яблучний напій на зиму без соковижималки

Якщо соковижималки немає, необов’язково подрібнювати кілька кілограмів яблук і годинами відтискати їх через марлю. Набагато простіший варіант — домашній яблучний «Живчик». Це не чистий яблучний сік, а яблучний напій.

Інгредієнти:

3 кг яблук;

3,5 л води;

300 г цукру;

1 ч. л. лимонної кислоти.

Яблука ретельно помийте. Насіннєві коробочки видаліть, а шкірку залиште. Наріжте плоди шматочками та складіть у велику миску або каструлю.

Закип’ятіть 3,5 л води та залийте яблука окропом. Накрийте посуд і залиште на 5 годин.

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Після настоювання процідіть рідину через сито або чисту марлю. У цьому випадку нічого відтискати руками не потрібно — яблука вже віддали воді частину свого соку, смаку та аромату.

Яблучний настій перелийте в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте 300 г цукру та 1 ч. л. лимонної кислоти, перемішайте до повного розчинення.

Гарячий напій перелийте в попередньо простерилізовану банку та герметично закрийте стерилізованою кришкою. Саме такі пропорції та технологію наводить Клопотенко для домашнього яблучного «Живчика».

Ще один варіант «Живчика» для великої кількості яблук

Цей рецепт зручний для переробки великої кількості яблук.

Інгредієнти:

10-літрове відро нарізаних яблук;

15 л води;

600 г цукру;

1 ч. л. лимонної кислоти.

Яблука помийте, наріжте та складіть у велику ємність. Закип’ятіть 15 л води й одразу залийте плоди окропом. Накрийте та залиште настоюватися на добу.

Наступного дня яблука вийміть, а отриману рідину перелийте у велику каструлю. Додайте 600 г цукру та 1 ч. л. лимонної кислоти, перемішайте.

Поставте напій на вогонь, доведіть до кипіння та кип’ятіть 5 хвилин. Гарячим розлийте у підготовлені банки й герметично закрийте.

Яблучний сік із м’якоттю на зиму без соковижималки

Цей спосіб підійде тим, хто любить густий яблучний сік. Соковижималка для нього не потрібна, яблука спочатку розварюють до м’якості, а потім подрібнюють блендером і протирають через сито. Кількістю води можна регулювати густоту готового напою.

Інгредієнти:

2,5 кг очищених яблук;

800 г цукру;

вода — стільки, щоб повністю покрити яблука.

Яблука помийте, наріжте часточками та видаліть серцевини. Перекладіть у каструлю й залийте водою так, щоб плоди були повністю нею покриті.

Поставте каструлю на вогонь і варіть яблука до м’якості. Точний час залежатиме від сорту та розміру шматочків, тому орієнтуйтеся на їхню консистенцію.

Розм’якшені яблука разом із рідиною подрібніть занурювальним блендером до однорідності. Потім протріть отриману масу через сито — так у готовому напої не залишиться великих частинок м’якоті.

Поверніть яблучну масу в каструлю, додайте 800 г цукру та добре перемішайте, кількість цукру можна коригувати за смаком залежно від солодкості яблук.

Доведіть сік до кипіння і проваріть 5 хвилин, періодично помішуючи. Гарячим розлийте у підготовлені банки та герметично закрийте. Банки переверніть, укутайте пледом і залиште до повного охолодження.

Готовий напій виходить густим, із вираженою яблучною м’якоттю. Якщо потрібен рідший сік, під час приготування використовують більше води, для густішого — менше, але яблука на початковому етапі мають бути нею покриті.

Яблучний сік із м’якоттю можна приготувати й значно простіше — за допомогою соковижималки. Після віджимання сік не потрібно проціджувати, дрібну м’якоть, яка потрапила в нього під час переробки яблук, залишають, а далі напій готують за обраним рецептом.

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