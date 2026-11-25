Яблука в клярі

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Яблука можна не лише додавати до пирогів чи запікати з корицею. Із цих фруктів легко приготувати ніжний домашній десерт, для якого знадобиться всього кілька доступних продуктів.

Яблука в клярі мають апетитну рум’яну скоринку та соковиту серединку. Їх можна подавати до чаю, готувати на сніданок або як солодкий перекус. Залежно від рецепта тісто роблять на молоці, кефірі чи звичайній воді, а самі яблука смажать або запікають.

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Зібрали п’ять рецептів яблук у клярі з різними інгредієнтами та способами приготування.

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1. Класичний рецепт яблук у клярі

Класичні яблука в клярі готують на молоці з додаванням яйця, борошна та цукру. Під час смаження тісто утворює золотисту оболонку, а фрукти всередині стають м’якими й ароматними.

Для цього рецепта найкраще підходять щільні кисло-солодкі яблука, наприклад Симиренка або Гренні Сміт. Вони добре зберігають форму під час нагрівання.

Інгредієнти:

яблука — 2 шт.;

молоко — 120 мл;

яйце — 1 шт.;

пшеничне борошно — 100 г (по 50 г для кляру та обкачування);

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

цукор — 1 ст. л.;

вершкове масло — 20 г;

розпушувач — ½ ч. л.;

сіль — дрібка;

кориця — до смаку;

олія для смаження — близько 300 мл.

Спосіб приготування:

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У глибокій мисці змішайте яйце, молоко, цукор і дрібку солі. Додайте 50 г борошна, кукурудзяний крохмаль і розпушувач. Влийте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте до однорідності. Яблука помийте, очистьте від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте кружальцями завтовшки приблизно 5–7 мм. За бажанням посипте яблука корицею. Спочатку обкачайте кожне кільце в борошні, що залишилося, а потім занурте в кляр. У сотейнику розігрійте олію. Обережно викладайте яблучні кільця невеликими порціями та смажте з обох боків до золотистого кольору. Готові яблука перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.

Подавати десерт найкраще теплим, посипавши цукровою пудрою або корицею.

2. Яблука в клярі без молока та яєць

Якщо вдома немає молока або ви не вживаєте молочних продуктів, кляр можна приготувати на звичайній воді.

Особливість цього варіанта — поєднання пшеничного та рисового борошна. Воно допомагає отримати легку оболонку, яка після обсмажування стає рум’яною.

Інгредієнти:

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яблука — 3 шт.;

пшеничне борошно — 170 г;

рисове борошно — 170 г;

вода — 300 мл;

розпушувач — 30 г;

ваніль — до смаку;

олія для смаження;

цукрова пудра — за бажанням.

Спосіб приготування:

У великій мисці змішайте пшеничне та рисове борошно, розпушувач і ваніль. Поступово вливайте воду, перемішуючи масу вінчиком. Має утворитися густий, але текучий кляр без грудочок. Залиште тісто приблизно на 30 хвилин. Тим часом очистьте яблука від шкірки, видаліть серцевину та наріжте кружальцями. Розігрійте олію в глибокій сковороді або сотейнику приблизно до 170 °C. Кожне яблучне кільце занурте в кляр, дайте зайвому тісту стекти та обережно викладіть у гарячу олію. Обсмажуйте кілька хвилин до золотистого кольору. Готові яблука викладіть на паперовий рушник.

Перед подаванням десерт можна посипати цукровою пудрою.

3. Яблука в клярі на кефірі

Кефір допомагає зробити тісто пишнішим і ніжнішим. У поєднанні із содою він утворює кляр, який добре тримається на яблучних кружальцях і під час смаження нагадує м’які оладки.

Для цього рецепта можна використовувати як кисло-солодкі, так і солодкі сорти яблук.

Інгредієнти:

яблука — 2 шт.;

кефір — 240 мл;

пшеничне борошно — 200 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

харчова сода — ½ ч. л.;

ванілін — до смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Злегка підігрійте кефір, щоб він був ледь теплим, але не гарячим. Додайте соду, перемішайте та залиште на кілька хвилин. Вбийте яйце, всипте цукор і ванілін. Знову перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно. Замісіть однорідний кляр, за консистенцією схожий на густу сметану. Яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте кільцями. Розігрійте на сковороді невелику кількість олії. Занурюйте яблучні кружальця в кляр і викладайте на сковороду. Смажте на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Стежте, щоб тісто повністю приготувалося всередині.

Якщо кляр виходить надто густим і лягає на яблука великими грудками, додайте трохи кефіру. Якщо ж тісто стікає з фруктів, підсипте невелику кількість борошна.

Готові яблука можна подавати з ягідним соусом, натуральним йогуртом або цукровою пудрою.

4. Яблука в клярі для дітей

Для дітей можна приготувати яблука в клярі без додавання цукру. Природну солодкість десерту забезпечують самі фрукти.

У цьому рецепті використовують не лише яблука, а й банан. Завдяки цьому можна урізноманітнити смак страви, не додаючи солодких сиропів чи цукрової пудри.

Інгредієнти:

яблуко — 1 шт.;

банан — ½ шт.;

яйце — 1 шт.;

пшеничне борошно — 1,5 ст. л.;

кориця — невелика дрібка, за бажанням;

трохи олії для змащування сковороди.

Спосіб приготування:

Яблуко помийте, очистьте від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте фрукт тонкими кружальцями або невеликими часточками. Банан також поріжте шматочками. В окремій мисці збийте яйце та додайте борошно. Перемішайте до однорідності. За бажанням всипте дрібку кориці. Занурте фруктові шматочки в кляр, щоб тісто покрило їх тонким шаром. Злегка змастіть сковороду олією та розігрійте на невеликому вогні. Викладіть яблука й банани, накрийте кришкою та готуйте, перевертаючи, до повної готовності тіста. Яблука повинні стати м’якими.

Перед подаванням дайте десерту охолонути.

Для маленьких дітей необхідно враховувати вік, здатність пережовувати їжу та можливу алергію на яйця чи пшеницю. Яблучні шматочки мають бути достатньо м’якими, а їхній розмір — відповідати віку дитини.

5. Яблука в клярі в духовці

Яблучні кільця можна приготувати й без обсмажування в олії. У духовці вони виходять м’якими та соковитими, а тісто утворює ніжну оболонку.

Для запікання підійде кляр на кефірі з невеликою кількістю олії. На відміну від смаженого варіанта, тут тісто не потребує соди: для його розпушування використовують готовий розпушувач.

Інгредієнти:

яблука — 3 шт.;

кефір — 100 мл;

пшеничне борошно — 50 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 30 г;

розпушувач — 3 г;

мелена кориця — ½ ч. л.;

оливкова олія — 15 мл;

лимонний сік — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

цукрова пудра — за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці з’єднайте борошно, цукор, розпушувач, корицю та сіль. Додайте яйце, кефір і оливкову олію. Ретельно перемішайте вінчиком до отримання однорідного густого кляру. Яблука помийте, очистьте від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте плоди кружальцями завтовшки приблизно 5 мм. Збризніть лимонним соком. Обсушіть яблучні кільця паперовим рушником і по черзі занурте їх у кляр. Застеліть деко пергаментом і розкладіть яблука на невеликій відстані одне від одного. Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте яблучні кільця приблизно 30 хвилин, доки тісто повністю не приготується й злегка підрум’яниться.

Готовий десерт трохи охолодіть. За бажанням посипте цукровою пудрою або подавайте з натуральним йогуртом.

Для цього способу важливо, щоб кляр був досить густим. Надто рідке тісто стікатиме з яблук на деко й не утворить рівномірної оболонки.

Як правильно приготувати яблука в клярі: корисні поради

Щоб яблука в клярі вийшли ніжними всередині та мали апетитну золотисту скоринку, важливо правильно вибрати фрукти, підготувати тісто й дотримуватися температури приготування.

Насамперед варто звернути увагу на сорт яблук. Найкраще підходять щільні кисло-солодкі плоди з пружною м’якоттю, наприклад Симиренка або Гренні Сміт. Вони добре зберігають форму під час нагрівання. Натомість перестиглі та надто м’які яблука можуть розвалюватися під час смаження.

Важливе значення має і товщина нарізання. Яблука рекомендують нарізати кружальцями приблизно 5–7 мм. Якщо шматочки будуть надто товстими, тісто може підрум’янитися раніше, ніж фруктова серединка встигне розм’якшитися.

Перед зануренням у кляр яблучні кружальця бажано промокнути паперовим рушником. Це допоможе прибрати зайву вологу, завдяки чому тісто краще триматиметься на поверхні фруктів.

Сам кляр повинен мати однорідну консистенцію без грудочок. Важливо, щоб він був достатньо густим для рівномірного покриття яблук, але водночас не утворював надто товстого шару. Якщо тісто вийшло рідким, можна додати трохи борошна, а якщо надмірно густим — невелику кількість молока, кефіру або води залежно від рецепта.

Під час смаження потрібно стежити за температурою сковороди. Найкраще готувати яблука на помірному вогні, щоб кляр поступово набував золотистого кольору, а фрукти всередині встигали розм’якшитися. Надто сильний нагрів може призвести до того, що тісто підгорить зовні, залишившись недостатньо пропеченим усередині.

Готові яблука варто викладати на паперовий рушник, який вбере надлишок олії. Подавати десерт найкраще теплим, оскільки після тривалого зберігання скоринка поступово втрачає свою хрусткість.

Не складайте гарячі яблука одне на одне. Через пару скоринка швидко стане вологою та втратить свою текстуру.

Найсмачніші яблука в клярі — щойно приготовані. Їх можна подавати з корицею, йогуртом, ягідним соусом або просто до чашки гарячого чаю.

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