Ягоди та фрукти на зиму: перевірені рецепти заготівлі без стерилізації полуниці, вишень, агрусу

Заготівля ягід та фруктів на зиму

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З приходом літа та рясного врожаю ягід та фруктів, господині традиційно відкривають сезон заготовок на зиму. Пропонуємо перевірені часом рецепти, що дозволяють зберегти максимум користі та смаку літа, як із цукром, так і без нього. Ці прості у виконанні методи дозволять насолоджуватися ароматами літа навіть у найхолодніші зимові вечори.

Як заготовити вишні на зиму без стерилізації, без цукру та з користю.

Вишні, зібрані вранці, перетворюються на чудову заготівлю за рецептом бабусі. Цей спосіб підходить для тих, хто прагне мінімум зусиль: без цукру, без стерилізації банок і без зайвих проблем.

Для приготування чисті банки наповнюються вимитими вишнями вгору.

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Гаряча, як тільки закипіла вода, заливається в банки до країв. Банки одразу ж накриваються чистими кришками.

Залиті банки щільно вкриваються теплою ковдрою і залишаються на 20-30 хвилин для ретельного прогріву.

За допомогою спеціальної кришки з отворами (або ситечка) вода зі банок зливається назад у каструлю. До неї додається приблизно 100 мл чистої води (на випадок, якщо рідини буде мало) і доводиться до кипіння.

Кипаючий сироп знову розливається банками до самого верху. Банки негайно закручуються металевими кришками.

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Готові банки перевертаються догори дном і добре завертаються теплою ковдрою до охолодження. Після цього їх можна зберігати в коморі або будь-якому іншому прохолодному місці в квартирі.

Такі вишні відмінно підходять для приготування компотів, начинок для пиріжків та пирогів узимку.

Як швидко та зручно заморозити вишні

Заморожування вишні — це ідеальний варіант для швидкого використання ягід у випічці або просто як смачний десерт.

Використовується спеціальний інструмент видалення кісточок. Він дозволяє швидко і легко дістати кісточку, залишаючи вишню цілою та неушкодженою.

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Очищені вишні розкладаються в пакети із застібками-зіпперами. Важливо не набивати пакети занадто щільно, а рівномірно розподілити ягоди та випустити зайве повітря.

Пакети з вишнями розмістять у морозильній камері.

Таким чином, у запасі з’являються як вишні без кісточок, так і заморожені з кісточкою раніше, забезпечуючи різноманітність для зимових страв.

Як приготувати просте варення з аґрусу (з хвостиками)

Цей рецепт підкреслює простоту та користь, дозволяючи не витрачати час на видалення плодоніжок.

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Інгредієнти:

Агрус (приблизно 3 кг)

Вода (1 склянка)

Цукор (1,3 — 2 кг, за смаком)

Приготування варення:

Агрус викладається в каструлю, додається одна склянка води (щоб уникнути пригорання на початковому етапі), накривається кришкою і вариться 15-20 хвилин до розм’якшення ягід.

Після того, як ягоди добре проварилися (протягом 20-25 хвилин, з періодичним помішуванням), нагрівання вимикається. Через 5 хвилин (для безпеки) аґрус подрібнюється за допомогою блендера до стану однорідної кашки. Це дозволяє позбутися слідів від плодоніжок.

Додати цукор за смаком, близько 1,3-2 кг на 3 кг аґрусу). Суміш знову ставиться на вогонь та уварюється до бажаної консистенції (зазвичай 20-30 хвилин). Оскільки агрус містить багато речовин, що желюють, повидло вийде густим і без тривалого уварювання.

Готове варення розливається гарячим по стерилізованим банкам і негайно закривається стерилізованими кришками.

Як заготовити аґрус без цукру (для компотів чи киселів)

Частина аґрусу можна заготовити без цукру.

Чистий аґрус (без видалення хвостиків, для простоти) щільно викладається в чисті банки. Можна трохи притиснути ягоди, щоб вмістилося більше.

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Банки з аґрусом заливаються окропом вгору, накриваються кришками, завертаються чимось теплим і залишаються для прогріву.

Після цього вода зливається назад у каструлю, доводиться до кипіння і знову заливається у банки, які негайно закручуються. Перевертаються та залишаються під ковдрою до повного охолодження.

Як заготовити полуницю на зиму без стерилізації.

Унікальний спосіб заготівлі полуниці, що не вимагає варіння, заморожування або стерилізації. Це дозволяє зберегти максимум свіжості та аромату ягоди.

Інгредієнти:

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Полуниця (бажано не дуже велика)

Цукор (пропорція 1 кг ягід на 1 кг цукру)

Полуницю ретельно миють, дають стекти зайвій рідині, а потім відривають хвостики.

Полуниця перекладається в миску шарами, чергуючи із цукром. Важливо робити це обережно, щоб не пошкодити ягоди.

Миску накривають кришкою та залишають мінімум на 3-4 години. Ягоди поступово пускатимуть сік, і цукор розчинятиметься, утворюючи сироп, який просочуватиме ягоди. Іноді можна обережно перемішувати.

Через 4,5 години цукор повністю розтане, а ягоди стануть пружними та апетитними. Варення розливається по стерилізованим півлітровим банкам «по плічка». Навіть якщо деякі ягідки розваляться, це не зіпсує смаку.

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Останній важливий штрих — зверху на варення в кожній банці насипається приблизно дві столові ложки цукру. Цей шар цукру є своєрідним «замком», що забезпечує заготівлю, оскільки полуниця залишається сирою.

Банки щільно закриваються стерилізованими кришками.

З такої кількості інгредієнтів виходить близько шести півлітрових баночок. Це варення, що зберігає справжній колір та смак свіжої полуниці, стане ідеальним доповненням до хліба, оладок, млинців або гарячого чаю холодними зимовими вечорами.