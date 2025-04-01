Як приготувати квас з березового соку: найкращі рецепти

Квас з березового соку

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Квас із березового соку — традиційний український напій, відомий своїми освіжаючими та корисними властивостями. Завдяки багатому вмісту мікроелементів, таких як кальцій, калій, марганець, а також ефірних олій, цей напій сприяє зміцненню імунітету, покращенню роботи серцево-судинної та травної систем, а також допомагає виводити токсини з організму.​

Пропонуємо декілька перевірпених рецептів квасу з березового соку

1. Рецепт квасу з березового соку з родзинками та сухофруктами на три літра соку

Інгредієнти:

Березовий сік — 3 л

Цукор — 2 ст. ложки​

Родзинки — 300 г​

Сушені яблука — 200 г​

Чорнослив в’ялений — 6 шт.​

Приготування:

Процідіть свіжий березовий сік через марлю або дрібне сито.​ Розлийте сік у дві пластикові пляшки по 1,5 л, залишаючи простір для бродіння.​ Додайте по 1 ст. ложці цукру в кожну пляшку та добре розмішайте до повного розчинення.​ Промийте родзинки, сушені яблука та чорнослив. Розподіліть їх порівну між пляшками.​ Щільно закрийте пляшки, попередньо витиснувши з них повітря, щоб уникнути надмірного тиску під час бродіння.​ Залиште пляшки в теплому місці на 4 дні для бродіння.​ Після завершення процесу процідіть квас, охолодіть і насолоджуйтеся освіжаючим напоєм.​

2. Рецепт квасу з березового соку та вівса на один літр соку

Інгредієнти:

Березовий сік — 1 л​

Овес неочищений — 2 ст. ложки​

Родзинки — 6 шт.​

Цукор — 2 ст. ложки​

Приготування:

Ретельно промийте овес, видаляючи пил та домішки.​ Процідіть березовий сік і налийте його в чисту скляну банку.​ Додайте овес, промиті родзинки та цукор. Перемішайте до розчинення цукру.​ Накрийте банку чистою марлею або бавовняною серветкою, забезпечуючи доступ повітря.​ Залиште при кімнатній температурі на 3-4 дні для бродіння.​ Після завершення бродіння процідіть квас і зберігайте в холодильнику.​

3. Рецепт квасу з березового соку з ячменем буз цукру

Інгредієнти:

Березовий сік — 3 л​

Ячмінь — 5 ст. ложок​

Приготування:

Процідіть свіжий березовий сік через марлю або дрібне сито. Підсмажте ячмінь на сухій сковорідці до золотистого кольору, постійно помішуючи, щоб уникнути підгоряння.​ Додайте підсмажений ячмінь у банку з березовим соком.​ Щільно закрийте банку капроновою кришкою та поставте в темне прохолодне місце.​ Через два тижні квас буде готовий до вживання.​

4. Рецепт квасу з березового соку з родзинками на 10 літрів соку

Інгредієнти:

Березовий сік — 10 л​

Родзинки — 50 шт.​

Цукор — 450 г​

Приготування:

Замочіть родзинки в теплій воді на 30 хвилин.​ Процідіть березовий сік, підігрійте його та розчиніть у ньому цукор.​ Додайте набряклі родзинки в сік.​ Накрийте ємність і залиште бродити на три дні при кімнатній температурі.​ Після завершення бродіння процідіть квас, розлийте по пляшках і зберігайте в холодильнику.​

Квас із березового соку — це не лише смачний, але й корисний напій, який чудово втамовує спрагу та збагачує організм цінними речовинами. Спробуйте приготувати його за наведеними рецептами та насолоджуйтеся натуральним напоєм

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