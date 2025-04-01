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Дата публікації
Категорія
Підбірки рецептів
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
3 хв

Як приготувати квас з березового соку: найкращі рецепти

Рецепти квасу з березового соку

Автор публікації
Ганна Носова Ганна Носова
Квас з березового соку

Квас з березового соку

Квас із березового соку — традиційний український напій, відомий своїми освіжаючими та корисними властивостями. Завдяки багатому вмісту мікроелементів, таких як кальцій, калій, марганець, а також ефірних олій, цей напій сприяє зміцненню імунітету, покращенню роботи серцево-судинної та травної систем, а також допомагає виводити токсини з організму.​

Пропонуємо декілька перевірпених рецептів квасу з березового соку

1. Рецепт квасу з березового соку з родзинками та сухофруктами на три літра соку

Інгредієнти:

  • Березовий сік — 3 л

  • Цукор — 2 ст. ложки​

  • Родзинки — 300 г​

  • Сушені яблука — 200 г​

  • Чорнослив в’ялений — 6 шт.​

Приготування:

  1. Процідіть свіжий березовий сік через марлю або дрібне сито.​

  2. Розлийте сік у дві пластикові пляшки по 1,5 л, залишаючи простір для бродіння.​

  3. Додайте по 1 ст. ложці цукру в кожну пляшку та добре розмішайте до повного розчинення.​

  4. Промийте родзинки, сушені яблука та чорнослив. Розподіліть їх порівну між пляшками.​

  5. Щільно закрийте пляшки, попередньо витиснувши з них повітря, щоб уникнути надмірного тиску під час бродіння.​

  6. Залиште пляшки в теплому місці на 4 дні для бродіння.​

  7. Після завершення процесу процідіть квас, охолодіть і насолоджуйтеся освіжаючим напоєм.​

2. Рецепт квасу з березового соку та вівса на один літр соку

Інгредієнти:

  • Березовий сік — 1 л​

  • Овес неочищений — 2 ст. ложки​

  • Родзинки — 6 шт.​

  • Цукор — 2 ст. ложки​

Приготування:

  1. Ретельно промийте овес, видаляючи пил та домішки.​

  2. Процідіть березовий сік і налийте його в чисту скляну банку.​

  3. Додайте овес, промиті родзинки та цукор. Перемішайте до розчинення цукру.​

  4. Накрийте банку чистою марлею або бавовняною серветкою, забезпечуючи доступ повітря.​

  5. Залиште при кімнатній температурі на 3-4 дні для бродіння.​

  6. Після завершення бродіння процідіть квас і зберігайте в холодильнику.​

3. Рецепт квасу з березового соку з ячменем буз цукру

Інгредієнти:

  • Березовий сік — 3 л​

  • Ячмінь — 5 ст. ложок​

Приготування:

  1. Процідіть свіжий березовий сік через марлю або дрібне сито.

  2. Підсмажте ячмінь на сухій сковорідці до золотистого кольору, постійно помішуючи, щоб уникнути підгоряння.​

  3. Додайте підсмажений ячмінь у банку з березовим соком.​

  4. Щільно закрийте банку капроновою кришкою та поставте в темне прохолодне місце.​

  5. Через два тижні квас буде готовий до вживання.​

4. Рецепт квасу з березового соку з родзинками на 10 літрів соку

Інгредієнти:

  • Березовий сік — 10 л​

  • Родзинки — 50 шт.​

  • Цукор — 450 г​

Приготування:

  1. Замочіть родзинки в теплій воді на 30 хвилин.​

  2. Процідіть березовий сік, підігрійте його та розчиніть у ньому цукор.​

  3. Додайте набряклі родзинки в сік.​

  4. Накрийте ємність і залиште бродити на три дні при кімнатній температурі.​

  5. Після завершення бродіння процідіть квас, розлийте по пляшках і зберігайте в холодильнику.​

Квас із березового соку — це не лише смачний, але й корисний напій, який чудово втамовує спрагу та збагачує організм цінними речовинами. Спробуйте приготувати його за наведеними рецептами та насолоджуйтеся натуральним напоєм

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