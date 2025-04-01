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Як приготувати квас з березового соку: найкращі рецепти
Рецепти квасу з березового соку
Квас із березового соку — традиційний український напій, відомий своїми освіжаючими та корисними властивостями. Завдяки багатому вмісту мікроелементів, таких як кальцій, калій, марганець, а також ефірних олій, цей напій сприяє зміцненню імунітету, покращенню роботи серцево-судинної та травної систем, а також допомагає виводити токсини з організму.
Пропонуємо декілька перевірпених рецептів квасу з березового соку
1. Рецепт квасу з березового соку з родзинками та сухофруктами на три літра соку
Інгредієнти:
Березовий сік — 3 л
Цукор — 2 ст. ложки
Родзинки — 300 г
Сушені яблука — 200 г
Чорнослив в’ялений — 6 шт.
Приготування:
Процідіть свіжий березовий сік через марлю або дрібне сито.
Розлийте сік у дві пластикові пляшки по 1,5 л, залишаючи простір для бродіння.
Додайте по 1 ст. ложці цукру в кожну пляшку та добре розмішайте до повного розчинення.
Промийте родзинки, сушені яблука та чорнослив. Розподіліть їх порівну між пляшками.
Щільно закрийте пляшки, попередньо витиснувши з них повітря, щоб уникнути надмірного тиску під час бродіння.
Залиште пляшки в теплому місці на 4 дні для бродіння.
Після завершення процесу процідіть квас, охолодіть і насолоджуйтеся освіжаючим напоєм.
2. Рецепт квасу з березового соку та вівса на один літр соку
Інгредієнти:
Березовий сік — 1 л
Овес неочищений — 2 ст. ложки
Родзинки — 6 шт.
Цукор — 2 ст. ложки
Приготування:
Ретельно промийте овес, видаляючи пил та домішки.
Процідіть березовий сік і налийте його в чисту скляну банку.
Додайте овес, промиті родзинки та цукор. Перемішайте до розчинення цукру.
Накрийте банку чистою марлею або бавовняною серветкою, забезпечуючи доступ повітря.
Залиште при кімнатній температурі на 3-4 дні для бродіння.
Після завершення бродіння процідіть квас і зберігайте в холодильнику.
3. Рецепт квасу з березового соку з ячменем буз цукру
Інгредієнти:
Березовий сік — 3 л
Ячмінь — 5 ст. ложок
Приготування:
Процідіть свіжий березовий сік через марлю або дрібне сито.
Підсмажте ячмінь на сухій сковорідці до золотистого кольору, постійно помішуючи, щоб уникнути підгоряння.
Додайте підсмажений ячмінь у банку з березовим соком.
Щільно закрийте банку капроновою кришкою та поставте в темне прохолодне місце.
Через два тижні квас буде готовий до вживання.
4. Рецепт квасу з березового соку з родзинками на 10 літрів соку
Інгредієнти:
Березовий сік — 10 л
Родзинки — 50 шт.
Цукор — 450 г
Приготування:
Замочіть родзинки в теплій воді на 30 хвилин.
Процідіть березовий сік, підігрійте його та розчиніть у ньому цукор.
Додайте набряклі родзинки в сік.
Накрийте ємність і залиште бродити на три дні при кімнатній температурі.
Після завершення бродіння процідіть квас, розлийте по пляшках і зберігайте в холодильнику.
Квас із березового соку — це не лише смачний, але й корисний напій, який чудово втамовує спрагу та збагачує організм цінними речовинами. Спробуйте приготувати його за наведеними рецептами та насолоджуйтеся натуральним напоєм