Як приготувати соковиту курку: рецепт найкращого маринаду
В якому маринаді замаринувати курку, щоб була соковитою та хрусткою
М’якість м’яса і приємна хрумка скоринка — ось що отримуєте, якщо використаєте цей непомітний, але вражаючий маринад для курки. Головним секретом є кефір — звичний кисломолочний продукт, який давно завоював популярність не лише як напій, але і як найкращий маринад для м’яса.
Чому маринад на основі кефіру найкращий
Кефір ідеально розм’якшує курятину, завдяки молочній кислоті, що дбайливо розщеплює м’язові волокна. При цьому м’ясо не втрачає соковитості, а навпаки — насичується ніжним, вершковим смаком. Курка, настояна в кефірі, виходить напрочуд ароматною і апетитною, без необхідності у складних спеціях чи екзотичних інгредієнтах.
Молочнокисле середовище кефіру робить волокна м’якими і гнучкими, одночасно зберігаючи їх структуру. На відміну від агресивних маринадів на основі оцту чи лимона, кефір не сушить м’ясо, а навпаки — утримує вологу всередині, забезпечуючи соковитість.
Ще одна перевага — кефір допомагає позбутися неприємного запаху характерного для курятини та покращує розкриття смаку спецій. Особливо це актуально для домашньої птиці, коли простота, максимально природний склад і здоров’я мають важливе значення.
Як приготувати запечену курку в кефірі
Для цього підходить як ціла курка, так і окремі частини.
Інгредієнти
Курка приблизно 1,5 кг;
500 мл кефіру з жирністю 3,2%;
Одна цибулина;
Сіль і чорний перець за смаком;
1 чайна ложка паприки.
Приготування
Курку нарізають порційними шматками, злегка солять і перчать.
Цибулю нарізають кільцями та трохи розминають, щоб виділився сік, потім змішують зі шматками курки та заливають кефіром. Залишають маринуватися в холодильнику мінімум на 4 години, а краще — на ніч.
Перед запіканням викладають курку у форму, посипають паприкою для красивої золотистої скоринки і готують у духовці при 180°C близько 40 хвилин.
В результаті отримуємо соковите, ніжне м’ясо із ніжною, вершковою скоринкою.
Коли не має часу: швидкий спосіб приготування курячих грудок на сковороді
Цей варіант ідеально підходить, коли немає часу чекати багато годин маринування.
Інгредієнти
500 г курячого філе;
200 мл кефіру;
1 яйце;
Сіль, перець та щіпка базиліка;
Хлібні крихти для панірування;
Олія для смаження.
Маринуємо філе в кефірі з яйцем і спеціями протягом 2 годин. Потім обвалюємо у крихтах і смажимо на середньому вогні по 3 хвилини з кожного боку. Паніровка виходить ніжною, без жорсткої кірки, а м’ясо всередині — по-справжньому соковитим.
Запікаємо мариновані курячі стегна у рукаві
Цей метод — для тих, хто любить простоту.
Використовуйте той самий маринад: кефір, сіль, перець, цибуля і паприка.
Маринуйте не менше 4 годин. Запікайте у рукаві при 180°C близько 45 хвилин.
М’ясо готується у власному соку, а соус з цибулею перетворюється на смачну підливу для гарніру.
Корисні поради для ідеального маринування
Чим жирніший кефір, тим ніжнішим вийде м’ясо.
Маринування краще здійснювати не менше 4 годин — це дозволить повністю розкритися смаку.
Перед запіканням варто промокнути курку серветкою, щоб скоринка була хрусткою.
Не рекомендується брати кислий або прострочений кефір — інакше смак буде неприємним.