Хек з овочами

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Хек — одна з найпопулярніших риб для домашнього приготування. Його ніжне м’ясо добре поєднується з овочами, спеціями та різноманітними соусами. Проте під час приготування важливо не пересушити рибу, щоб вона залишилася соковитою.

Є два прості способи приготувати смачний хек з овочами — запекти в духовці з ароматною гірчичною заправкою або протушкувати на сковороді в томатному соусі. Обидва рецепти не потребують складних інгредієнтів і підійдуть для повсякденного меню.

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Хек з овочами в духовці з гірчичною заправкою

Хек у духовці можна приготувати не лише зі звичайною сметаною, а й з ароматною гірчичною заправкою. Поєднання зернистої гірчиці, соєвого соусу та часнику надає рибі насиченого смаку, а морква й цибуля роблять страву соковитою.

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Для приготування знадобляться прості продукти, а сам процес займе приблизно 40–45 хвилин разом із підготовкою.

Інгредієнти:

Хек — 1 кг.

Цибуля — 2 шт.

Морква — 2 шт.

Соєвий соус — 50 мл.

Майонез — 100 г.

Сметана — 100 г.

Гірчиця в зернах — 50 г.

Часник — 2–3 зубчики.

Сіль, чорний мелений перець та інші спеції — до смаку.

Як приготувати хек з овочами в духовці:

Розморозьте хек, очистьте та наріжте порційними шматочками. Якщо риба волога, промокніть її паперовим рушником. Почистьте цибулю та моркву. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на великій тертці. Приготуйте заправку. У мисці змішайте сметану, майонез, соєвий соус і зернисту гірчицю. Додайте пропущений через прес часник і чорний перець. Викладіть у форму для запікання моркву та цибулю. Зверху розмістіть шматочки хека. Рівномірно полийте рибу та овочі приготовленою заправкою. Поставте форму в розігріту до 200 °C духовку приблизно на 30 хвилин. Час може дещо відрізнятися залежно від розміру шматочків.

Готовий хек має легко розділятися виделкою на пластинки. Подавати рибу можна з картопляним пюре, рисом або свіжими овочами.

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Не поспішайте додавати сіль до заправки. Соєвий соус уже містить її, тому спочатку змішайте всі інгредієнти та скуштуйте соус. За потреби додайте трохи солі.

Хек з овочами на сковороді

Хек, тушкований із морквою та цибулею в томатному соусі, — простий варіант обіду або вечері. Овочева підлива робить рибу соковитою, а легка кислинка томатів добре поєднується з її ніжним смаком.

Інгредієнти на 4 порції:

Хек — 800 г.

Морква — 2 шт.

Цибуля — 2 шт.

Томатна паста — 2 ст. л.

Вода — 200 мл.

Борошно — 3 ст. л.

Рослинна олія — 3 ст. л.

Часник — 2 зубчики.

Лавровий лист — 1 шт.

Сіль — до смаку.

Чорний мелений перець — до смаку.

Цукор — ½ ч. л. за бажанням.

Як приготувати хек з овочами на сковороді:

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Розморозьте рибу, очистьте, обсушіть і наріжте шматочками завтовшки приблизно 3–4 см. Посоліть і поперчіть хек. Кожен шматочок злегка обваляйте в борошні. Розігрійте на сковороді частину олії. Обсмажте рибу з обох боків до легкої золотистої скоринки — приблизно по 2–3 хвилини. Перекладіть на тарілку. На цьому етапі риба ще не обов’язково буде повністю готовою. Цибулю наріжте дрібними кубиками або півкільцями, моркву натріть на великій тертці. На тій самій сковороді розігрійте решту олії. Обсмажте цибулю протягом 3 хвилин, додайте моркву й готуйте ще 5 хвилин, періодично помішуючи. Додайте подрібнений часник і томатну пасту. Перемішайте та прогрійте приблизно хвилину. Влийте воду, додайте лавровий лист, сіль і перець. Якщо соус занадто кислий, можна додати трохи цукру. Поверніть шматочки хека на сковороду, розмістивши їх серед овочів. Соус має частково покривати рибу. Накрийте сковороду кришкою та тушкуйте на слабкому вогні приблизно 15–20 хвилин, доки хек повністю не приготується.

Під час тушкування краще не перемішувати рибу ложкою, оскільки ніжне м’ясо легко розпадається. За потреби можна обережно похитувати сковороду, щоб соус рівномірно розподілявся.

Якщо хочете отримати густішу підливу, наприкінці приготування зніміть кришку та потримайте страву на слабкому вогні ще кілька хвилин.

Хек з овочами на сковороді добре смакує з картопляним пюре, гречкою або рисом.

Як готувати хек, щоб він не був сухим

Хек має нежирне м’ясо, тому його легко пересушити. Щоб риба вийшла ніжною, варто дотримуватися кількох правил.

Не перетримуйте рибу. Час приготування залежить від розміру шматочків: тонке філе готується швидше, ніж великі шматки з кісткою.

Використовуйте овочеву підливу. Томатний або сметанний соус допоможе зберегти соковитість риби.

Не додавайте забагато води. Під час приготування овочі також виділяють сік, тому надлишок рідини зробить страву водянистою.

Обсушуйте хек перед обсмажуванням. Так шматочки краще підрум’яняться, а борошно утворить тонку скоринку.

Обидва рецепти не потребують складних продуктів. Якщо хочеться запеченої риби з великою кількістю овочів, варто обрати духовку. А для тих, хто полюбляє хек із густою підливою, краще підійде приготування на сковороді.

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