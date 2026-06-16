Як заготовити зелену цибулю на зиму: найкращі способи

Зелена цибуля на зиму

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Зелена цибуля — одна з найпопулярніших домашніх заготовок. На жаль, у свіжому вигляді в холодильнику вона зберігається недовго, швидко в’яне та втрачає свій насичений смак. Щоб зберегти користь і аромат літньої зелені на всю зиму, пропонуємо ч прості та перевірені способи переробки. Головне — правильно підготувати сировину.

Підготовка зеленої цибулі

Перед початком процесу весь зібраний врожай необхідно ретельно промити під проточною водою, щоб змити бруд і землю. Також важливо перебрати зелень і повністю видалити всі пожовклі або зіпсовані листочки.

Для заготовок цибулю потрібно дрібно нарізати. Найкраще подрібнити її максимально дрібно, хоча за бажанням можна залишити й крупніші шматочки. Якщо ви використовуєте кілька сортів цибулі, після нарізання пересипте їх у глибоку миску та добре перемішайте, щоб суміш стала однорідною.

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Надійна засолка без плісняви

Традиційне засолювання дозволяє зберегти цибулю соковитою та яскраво-зеленою, наче її щойно зірвали з грядки. Вона може спокійно стояти в холодильнику цілий рік.

Інгредієнти та пропорції:

Свіжа нарізана цибуля — 1 кг;

Дрібна харчова сіль) — 200–224 г.

Процес приготування:

Оскільки сучасна сіль дрібного помолу часто є менш солоною, ніж класична кам’яна, до базових 200 грамів варто додати ще 20–24 грами для надійності. Нарізану цибулю ретельно перемішують із сіллю в глибокій мисці й залишають до появи рясного соку. З цієї кількості інгредієнтів виходить рівно дві півлітрові баночки заготовки. Масу щільно укладають у скляну тару.

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Захистити заготовку від псування можна декількома способами:

Поверх зелені на кінчику ножа розсипають дрібку лимонної кислоти або вливають 1 столову ложку столового 9% оцту (яблучного 6% знадобиться трохи більше — 1,5–2 столові ложки).

Дехто використовує таблетку ацетилсаліцилової кислоти, подрібнену на поверхню — у свіжому вигляді без термічної обробки вона працює як сильний консервант.

Щоб цибуля не зацвіла і зверху не утворювалася пліснява, верхній шар повністю заливають соняшниковою чи оливковою олією. Якщо через кілька днів цибуля трохи просяде і вбере олію, її потрібно долити до самого верху під кришку.

Як правильно заморозити зелену цибулю

Щоб зелень у морозилці не перетворилася на суцільну замерзлу грудку, її потрібно правильно підсушити та заморозити етапами.

Процес приготування:

Усю решту нарізаної цибулі викладіть тонким шаром на паперові чи тканинні рушники та залиште просохнути на 1–2 години, щоб прибрати зайву поверхневу вологу.

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Візьміть приблизно третину обсушеної цибулі. Плоску ємність або контейнер застеліть вафельним рушником у кілька шарів, а зверху викладіть зелень невеликим шаром товщиною близько 1 см. Закрийте контейнер і поставте в морозильну камеру.

Протягом процесу заморожування кілька разів дістаньте контейнер і перемішайте цибулю. Рушник убере залишки вологи, а періодичне перемішування зробить зелень розсипчастою. Потім пересипте готову цибулю в спеціальні пакети для заморожування.

Вставте в пакет із замороженою цибулею звичайну соломинку для напоїв, щільно притисніть краї пакета пальцями довкола неї, втягніть ротом усе повітря з пакета і миттєво закрийте zip-стрічку. Такий спосіб економить місце в морозилці та захищає продукти від обвітрювання.

Сушена зелена цибуля в духовці або сушарці

Сушена цибуля займає мінімум місця і є чудовою сухою приправою, яка може зберігатися дуже довго.

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Процес приготування:

Викладіть частину підготовленої цибулі на піддони електросушарки. Якщо сушарки немає, скористайтеся деком, застеленим пергаментним папером.

Дрібно нарізану цибулю (1 кг) рівномірно розподіляють на решітки та деко, застелені пергаментом. Сушіння відбувається у два етапи:

Перші 3 години за температури 35 °C із обов’язково залишеними привідкритими дверцятами духовки. Це дозволяє волозі залишати зелень поступово, зберігаючи її природний колір.

Наступні 7 годин температуру підвищують до 50 °C (дверцята так само залишаються привідкритими) і сушать до повного хрускоту.

Готову суху суміш пересипають у чисту скляну баночку, щільно закривають кришкою для захисту від кімнатної вологи та зберігають у звичайній сухій шафі.

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Волокна цибулі дуже багаті на воду. З 1 кг свіжої сировини (з урахуванням важкої білої частини) на виході виходить всього 69–70 грамів сухого продукту. Візуально це досить великий об’єм, але вага приправи практично невідчутна.

Сушена цибуля, перетерта «в пил»

Частину отриманої висушеної цибулі можна перетворити на ультраніжну ароматну пудру. Смак такої приправи розкривається зовсім інакше, ніж у звичайних сухих шматочків.

Процес приготування:

Повністю суху цибулю невеликими порціями закладають у звичайну кавомолку та подрібнюють до стану дрібного порошку. Така зелена пудра ідеально підходить для приготування ніжних крем-супів, соусів, панірування або додавання в несолодке домашнє тісто для хліба чи крекерів. Зберігають її роками у герметичній скляній ємності із щільною кришкою — без жодної втрати аромату та корисних властивостей.

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