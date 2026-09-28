Яке варення приготувати восени: 7 незвичних і перевірених рецептів

Рецепти варення

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Восени варення можна готувати не лише з яблук, груш чи слив. Для солодких заготовок підходять зелені помідори, кабачки, гарбуз і навіть кавунові кірки, а звичні фрукти можна поєднати з шоколадом, цитрусовими та прянощами. Зібрали 7 перевірених рецептів, які допоможуть урізноманітнити запаси на зиму.

1.Варення із зелених помідорів і лимона

Зелені помідори можна не лише маринувати. У поєднанні з лимоном вони перетворюються на густе кисло-солодке варення.

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Для варення із зелених помідорів потрібно 1 кг зелених томатів, 800 г цукру та 1 лимон.

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Помідори нарізають часточками, лимон — тонкими кружальцями. Усе шарами пересипають цукром і залишають на годину, щоб виділився сік.

Потім варення доводять до кипіння і готують 5–10 хвилин на малому вогні. Після цього залишають охолонути на 3–4 години. Загалом потрібно провести три цикли варіння та охолодження — так шматочки просочуються сиропом, а маса поступово густішає.

2. Кабачкове варення з яблучним соком

Кабачок майже не має вираженого власного смаку, тому добре поєднується з фруктами та спеціями.

Для рецепту на 500 г кабачка беруть 500 мл свіжого яблучного соку і 210 г цукру.

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Молоді кабачки можна використовувати зі шкіркою. Зі зрілих краще зняти шкірку та видалити насіння. М’якоть нарізають невеликими шматочками, заливають яблучним фрешем, додають цукор і доводять до кипіння.

Після цього варення готують ще 10–15 хвилин, доки кабачок не стане м’яким, а сироп не загусне. За бажанням можна додати корицю, імбир, кардамон, ваніль або лимонну цедру.

3. Гарбузове варення з апельсином і лимоном

Гарбуз добре поєднується з цитрусовими, лимон додає кислинки, а апельсин — виразного аромату.

Для приблизно двох літрів гарбузового варення потрібно 1,5 кг гарбуза, 2 лимони, 2 апельсини та 1 кг цукру.

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Гарбуз нарізають кубиками. З лимонів та апельсинів натирають лише кольорову частину цедри, після чого знімають білу шкірку, видаляють кісточки й нарізають м’якоть.

Гарбуз, цитрусові, цедру та цукор з’єднують у каструлі й варять 30 хвилин після закипання на слабкому вогні. Наприкінці масу перебивають занурювальним блендером і розливають у стерилізовані банки.

4. Варення з кавунових кірок і цитрусових

Якщо наприкінці сезону ще залишилися кавуни, світлу частину кірок можна не викидати.

Для однієї півлітрової банки такого варення знадобляться 500 г очищених кавунових кірок, 1 ч. л. соди, 200 г цукру, 150 мл відвару з кірок, 1 лимон та 1 апельсин.З кірок зрізають темно-зелену шкірку й залишки червоної м’якоті, після чого нарізають їх кубиками. Шматочки на 30 хвилин замочують у холодній воді із содою, добре промивають і варять у чистій воді 20 хвилин.

Після варіння потрібно залишити 150 мл відвару. Його з’єднують із цукром, доводять до кипіння і додають кавунові кірки. Через 30 хвилин кладуть цедру та сік апельсина і лимона й варять ще приблизно пів години. Готові шматочки стають напівпрозорими.

5. Слива з чорним шоколадом

Слива та темний шоколад — один із найцікавіших варіантів для тих, хто любить густі десертні заготовки.

За рецептом сливового варення з шоколадом на 1 кг темних слив потрібно 600 г цукру та 100 г чорного шоколаду. У слив видаляють кісточки, засипають їх цукром і залишають на 30–40 хвилин. Потім доводять до кипіння і варять на слабкому вогні 25–30 хвилин, періодично помішуючи.

Наприкінці додають поламаний шоколад. Коли він повністю розтане, масу ще раз доводять до кипіння і знімають із плити. Готове варення перекладають у стерилізовані банки. За цією рецептурою його потрібно зберігати в холодильнику.

6. Яблучне варення з волоськими горіхами

Звичайне яблучне варення можна зробити значно цікавішим, якщо додати волоські горіхи. Вони залишаються відчутними в готовій заготовці та добре поєднуються із солодкими яблуками.

Для перевіреного рецепта потрібно 1,5 кг яблук, 200 г волоських горіхів, 1,5 кг цукру, 300 мл води та 10 г лимонної кислоти.

Яблука очищають від шкірки та серцевини й нарізають тонкими скибочками. Окремо з води та цукру варять сироп протягом приблизно 5 хвилин, після чого гарячим сиропом заливають яблука і залишають до повного охолодження.

Волоські горіхи крупно нарізають, додають до яблук разом із лимонною кислотою. Потім варення доводять до кипіння і готують 15–20 хвилин, періодично помішуючи.

Гаряче варення розливають у стерилізовані банки та закривають. Зберігати його рекомендують у прохолодному місці.

7. Чорна смородина з апельсином і лимоном

Цю заготовку можна приготувати без варіння. Смородину та цитрусові подрібнюють із цукром, після чого зберігають у холодильнику.

Для перетертої смородини з апельсином і лимоном потрібно 1 кг чорної смородини, 2 апельсини, половина лимона та 2 кг цукру.

Апельсини й лимон нарізають разом зі шкіркою, але обов’язково видаляють кісточки. Цитрусові та смородину пропускають через м’ясорубку або подрібнюють іншим зручним способом, додають цукор і добре перемішують. Коли цукор розчиниться, масу розкладають у стерилізовані банки й зберігають у холодильнику.

Якщо ж заготовку потрібно залишити на зиму в погребі, її після подрібнення доводять до кипіння, одразу розливають у стерилізовані банки та герметично закривають.

Спосіб зберігання того чи іншого варення потрібно підбирати відповідно до конкретного рецепта. Варення, яке гарячим розливають у стерилізовані банки та герметично закривають, можна зберігати у передбаченому рецептом прохолодному темному місці. Сливово-шоколадне варення та сиру смородинову заготовку за наведеними рецептами тримають у холодильнику.

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