Який несподіваний інгредієнт змінить текстуру омлету — ніколи не здогадаєтесь
Омлет — одна з найпростіших страв, але є спосіб зробити його ще смачнішим.
Омлет — дуже універсальний рецепт, який ми модифікуємо незліченною кількістю способів.
Ця страва, як пише Click, може бути абсолютно буденною або, навпаки, складнішою і смачнішою, ніж будь-яка основна страва. Однак усе залежить від використовуваних нами інгредієнтів і того, скільки часу ми хочемо виділити на приготування.
І якщо ви хочете, щоб омлет став ще смачнішим — використовуйте лимонний сік. Він зробить омлет більш кремовим і пишним.
Рецепт класичного омлету, який можна робити смачнішим, додаючи різні інгредієнти.
Класичний омлет
Інгредієнти:
3 яйця
20 г вершкового масла
сіль і перець за смаком
