201
1 хв

Який несподіваний інгредієнт змінить текстуру омлету — ніколи не здогадаєтесь

Омлет — одна з найпростіших страв, але є спосіб зробити його ще смачнішим.

Віра Хмельницька
Омлет

Омлет / © Pixabay

Омлет — дуже універсальний рецепт, який ми модифікуємо незліченною кількістю способів.

Ця страва, як пише Click, може бути абсолютно буденною або, навпаки, складнішою і смачнішою, ніж будь-яка основна страва. Однак усе залежить від використовуваних нами інгредієнтів і того, скільки часу ми хочемо виділити на приготування.

І якщо ви хочете, щоб омлет став ще смачнішим — використовуйте лимонний сік. Він зробить омлет більш кремовим і пишним.

Рецепт класичного омлету, який можна робити смачнішим, додаючи різні інгредієнти.

Класичний омлет

Інгредієнти:

  • 3 яйця

  • 20 г вершкового масла

  • сіль і перець за смаком

Раніше ми писали, як приготувати омлет без молока. Більше про це дізнайтесь у новині.

201
