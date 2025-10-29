Омлет / © Pixabay

Реклама

Омлет — дуже універсальний рецепт, який ми модифікуємо незліченною кількістю способів.

Ця страва, як пише Click, може бути абсолютно буденною або, навпаки, складнішою і смачнішою, ніж будь-яка основна страва. Однак усе залежить від використовуваних нами інгредієнтів і того, скільки часу ми хочемо виділити на приготування.

І якщо ви хочете, щоб омлет став ще смачнішим — використовуйте лимонний сік. Він зробить омлет більш кремовим і пишним.

Реклама

Рецепт класичного омлету, який можна робити смачнішим, додаючи різні інгредієнти.

Класичний омлет

Інгредієнти:

3 яйця

20 г вершкового масла

сіль і перець за смаком

Раніше ми писали, як приготувати омлет без молока. Більше про це дізнайтесь у новині.