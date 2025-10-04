Ікра з баклажанів: рецепти заготовок на зиму та до столу

Баклажани — це справжня знахідка для тих, хто любить легкі овочеві страви / © Pixabay

Ікра з баклажанів універсальна: її можна мастити на хліб, подавати як закуску, використовувати як гарнір чи соус до м’яса та риби.

Пропонуємо прості, але смачні рецепти ікри

Базовий рецепт

Інгредієнти:

баклажани — 1 кілограм

цибуля ріпчаста — 2 штуки

морква — 2 штуки

солодкий перець — 2 штуки

протерта м’якоть томатів — 400 мл

олія — ​​100 мл

сіль та чорний перець за смаком

цукор — 1 чайна ложка

оцет 9% — 1 столова ложка

Спосіб приготування:

Баклажани вимийте, обсушіть та наріжте невеликими кубиками. Перекладіть у миску, злегка присипте сіллю та залиште на 15-20 хвилин, щоб зникла гіркота. Потім промийте та обсушіть паперовим рушником.

Цибулю та моркву очистіть, наріжте кубиками. Перець очистіть від насіння та наріжте невеликими шматочками.

У глибокій сковороді розігрійте олію. Спочатку обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву та перець, готуйте ще 5-7 хвилин. Після цього покладіть баклажани та готуйте, помішуючи, до м’якості.

Потім залийте протерту м’якоть томатів, посоліть, поперчіть, за бажання додайте цукор для балансу смаку. Готуйте ікру на слабкому вогні 40-50 хвилин, періодично помішуючи. Маса повинна загуснути і стати однорідною.

Якщо готуєте для зберігання на зиму, у кінці додайте оцет і гарячу ікру одразу розкладайте у стерилізовані банки. Якщо готуєте до столу — остудіть і подавайте з хлібом або як гарнір до м’яса чи овочів.

Пхалі

Пхалі — традиційна грузинська закуска, яка, як правило, готується з овочів з додаванням волоського горіха та зелені. Готувати пхалі з баклажанів краще в казані — вогонь надасть закусці ту димну нотку, якої неможливо домогтися в духовці. Подавати страву до столу бажано свіжою.

Інгредієнти:

баклажани — 2 кілограми

горіхи очищені — 200 грамів

часник — 1 велика головка (8-10 зубчиків)

цибуля ріпчаста — 2 великі головки

кінза свіжа — 100 грамів

хмелі-сунелі — 1 чайна ложка

перець гострий червоний мелений — пів чайної ложки

білий винний оцет — 2 столові ложки

сіль — 2 столові ложки

олія — для смаження

Спосіб приготування:

баклажани повністю, не очищаючи, розкладіть на ґратах над розпеченим вугіллям або на сухій сковороді-гриль. Запікайте їх, постійно перевертаючи, поки шкірка повністю не обвуглиться, а її вміст не стане дуже м’яким.

Гарячі баклажани складіть у глибоку миску, накрийте тарілкою і залиште на 15 хвилин — так вони пропаряться, і шкірка зніметься ще легше

Очистіть баклажани, дрібно порубайте ножем до стану кашки, цибулю наріжте дуже дрібно і обсмажте в казані на невеликій кількості олії до золотистого кольору.

Волоські горіхи подрібніть. Часник натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес, перемішайте з сіллю. Дрібно наріжте кінзу.

У глибокому розігрітому казані з’єднайте баклажанну м’якоть, обсмажену цибулю, часник, мелені горіхи та дрібно нарубану кінзу. Додайте спеції та винний оцет. Ретельно, але обережно перемішайте всю масу. Тушкуйте до готовності.

Зніміть з вогню і дайте повністю охолонути за кімнатної температури. Подавайте ікру, прикрасивши зернами граната та гілочкою кінзи.

Раніше ми писали, як приготувати мариновані баклажани. Рецепт читайте у новині.