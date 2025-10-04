ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Підбірки рецептів
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
3 хв

Ікра з баклажанів: рецепти заготовок на зиму та до столу

Ікра з баклажанів — це популярна закуска з тушкованих баклажанів, цибулі, моркви та помідорів, яка може готуватися шляхом запікання, смаження або поєднання цих технік.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Баклажани — це справжня знахідка для тих, хто любить легкі овочеві страви

Баклажани — це справжня знахідка для тих, хто любить легкі овочеві страви / © Pixabay

Ікра з баклажанів універсальна: її можна мастити на хліб, подавати як закуску, використовувати як гарнір чи соус до м’яса та риби.

Пропонуємо прості, але смачні рецепти ікри

Базовий рецепт

Інгредієнти:

  • баклажани — 1 кілограм

  • цибуля ріпчаста — 2 штуки

  • морква — 2 штуки

  • солодкий перець — 2 штуки

  • протерта м’якоть томатів — 400 мл

  • олія — ​​100 мл

  • сіль та чорний перець за смаком

  • цукор — 1 чайна ложка

  • оцет 9% — 1 столова ложка

Спосіб приготування:

Баклажани вимийте, обсушіть та наріжте невеликими кубиками. Перекладіть у миску, злегка присипте сіллю та залиште на 15-20 хвилин, щоб зникла гіркота. Потім промийте та обсушіть паперовим рушником.

Цибулю та моркву очистіть, наріжте кубиками. Перець очистіть від насіння та наріжте невеликими шматочками.

У глибокій сковороді розігрійте олію. Спочатку обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву та перець, готуйте ще 5-7 хвилин. Після цього покладіть баклажани та готуйте, помішуючи, до м’якості.

Потім залийте протерту м’якоть томатів, посоліть, поперчіть, за бажання додайте цукор для балансу смаку. Готуйте ікру на слабкому вогні 40-50 хвилин, періодично помішуючи. Маса повинна загуснути і стати однорідною.

Якщо готуєте для зберігання на зиму, у кінці додайте оцет і гарячу ікру одразу розкладайте у стерилізовані банки. Якщо готуєте до столу — остудіть і подавайте з хлібом або як гарнір до м’яса чи овочів.

Пхалі

Пхалі — традиційна грузинська закуска, яка, як правило, готується з овочів з додаванням волоського горіха та зелені. Готувати пхалі з баклажанів краще в казані — вогонь надасть закусці ту димну нотку, якої неможливо домогтися в духовці. Подавати страву до столу бажано свіжою.

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 кілограми

  • горіхи очищені — 200 грамів

  • часник — 1 велика головка (8-10 зубчиків)

  • цибуля ріпчаста — 2 великі головки

  • кінза свіжа — 100 грамів

  • хмелі-сунелі — 1 чайна ложка

  • перець гострий червоний мелений — пів чайної ложки

  • білий винний оцет — 2 столові ложки

  • сіль — 2 столові ложки

  • олія — для смаження

Спосіб приготування:

баклажани повністю, не очищаючи, розкладіть на ґратах над розпеченим вугіллям або на сухій сковороді-гриль. Запікайте їх, постійно перевертаючи, поки шкірка повністю не обвуглиться, а її вміст не стане дуже м’яким.

Гарячі баклажани складіть у глибоку миску, накрийте тарілкою і залиште на 15 хвилин — так вони пропаряться, і шкірка зніметься ще легше

Очистіть баклажани, дрібно порубайте ножем до стану кашки, цибулю наріжте дуже дрібно і обсмажте в казані на невеликій кількості олії до золотистого кольору.

Волоські горіхи подрібніть. Часник натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес, перемішайте з сіллю. Дрібно наріжте кінзу.

У глибокому розігрітому казані з’єднайте баклажанну м’якоть, обсмажену цибулю, часник, мелені горіхи та дрібно нарубану кінзу. Додайте спеції та винний оцет. Ретельно, але обережно перемішайте всю масу. Тушкуйте до готовності.

Зніміть з вогню і дайте повністю охолонути за кімнатної температури. Подавайте ікру, прикрасивши зернами граната та гілочкою кінзи.

Раніше ми писали, як приготувати мариновані баклажани. Рецепт читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie