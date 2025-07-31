Холодні супи: рецепти холодника, гаспачо, окрошки, таратора та інших перших страв, які врятують від спеки

Холодні супи

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У спекотні літні дні холодні супи стають справжнім порятунком. Вони освіжають, втамовують голод і не вимагають багато часу на приготування. Пропонуємо вам декілька перевірених рецептів, які легко приготувати та які принесуть користь.

Український холодник

Холодник (або холодний борщ) — це традиційна страва української, білоруської та польської кухонь. Його справді готують на буряковому відварі, кефірі, квасі або сироватці з додаванням свіжих овочів та зелені. Це класика літнього столу в наших широтах.

Інгредієнти

4 невеликих буряки (відварених або запечених)

2 свіжі огірки

3 курячих яйця

800 мл кефіру

Зелена цибуля, кріп, петрушка — за смаком

Сіль, перець — за смаком

1 ч. л. лимонного соку

Як приготувати холодник

Буряк відваріть або запечіть, охолодіть і натріть на крупній тертці.

Свіжі огірки наріжте дрібними кубиками або також натріть.

Відваріть яйця круто, охолодіть. Можна нарізати їх кубиками і додати в суп, або подати по половинці в кожну тарілку.

Зелень дрібно порубайте, посоліть і злегка розімніть руками, щоб вона пустила сік.

У великій каструлі змішайте підготовлені буряк, огірки та зелень. Залийте все холодним кефіром.

Додайте сіль, перець та лимонний сік за смаком. Для більш рідкої консистенції можна розбавити суп холодною водою або мінералкою.

Перед подачею суп має настоятися в холодильнику хоча б пару годин, а краще — залишити його на ніч, тоді він стане ще смачнішим.

Холодник

Іспанський гаспачо

Це знаменитий холодний суп з Іспанії, родом з Андалузії. Його особливість у тому, що він готується зі свіжих, неварених овочів (помідори, огірки, перець), які перетирають у пюре. Гаспачо — це справжній символ літа в іспанській кухні.

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Інгредієнти

1 кг стиглих помідорів

1-2 свіжих огірка

1 солодкий червоний перець

1 невелика червона цибулина

1-2 зубчики часнику

50 мл оливкової олії

2 ст. л. винного оцту або лимонного соку

Сіль, чорний перець — за смаком

За бажанням: м’якуш білого хліба, свіжий базилік або петрушка

Приготування гаспачо

Помідори обдайте окропом, зніміть з них шкірку. Огірки та перець очистіть від шкірки та насіння. Цибулю та часник очистіть. Всі овочі крупно наріжте та перекладіть у чашу блендера. Додайте оливкову олію, винний оцет (або лимонний сік), сіль, перець та, за бажанням, м’якуш хліба. Збивайте все до однорідної консистенції. За потреби, якщо суп виходить занадто густим, можна додати трохи холодної води. Поставте суп у холодильник мінімум на 2 години, щоб він охолов і настоявся. Подавайте, прикрасивши дрібно нарізаним огірком, зеленню або кількома краплями оливкової олії.

Гаспачо

Іспанський сальморехо

Це ще один кулінарний скарб Іспанії, який походить із Кордови. На відміну від рідкого гаспачо, сальморехо має густішу, кремоподібну консистенцію. Його готують із помідорів, оливкової олії та білого хліба, а подають традиційно з шматочками хамону та вареним яйцем, що робить його дуже ситним та вишуканим.

Інгредієнти

1 кг стиглих помідорів

200 г черствого білого хліба (без кірочки)

1-2 зубчики часнику

100 мл оливкової олії Extra Virgin

2 ст. л. хересного оцту (або білого винного оцту)

Сіль — за смаком

Для подачі — відварене яйце, хамон або інша сиров’ялена шинка

Приготування сальморехо

Обдайте помідори окропом, зніміть шкірку та крупно наріжте. Видаліть серцевину та насіння. У чашу блендера покладіть нарізані помідори, черствий хліб, часник, оцет і сіль. Збивайте все до однорідності. Не припиняючи збивати, тонкою цівкою влийте оливкову олію. Це емульгує суп і надасть йому кремової текстури. Перелийте суп у миску або каструлю та поставте в холодильник мінімум на 2 години. Чим довше він настоюється, тим насиченішим стає його смак.

Перед подачею розлийте суп у порційні тарілки. Прикрасьте його дрібно нарізаним вареним яйцем і шматочками хамону.

Сальморехо

Окрошка на квасі

Окрошка на квасі — це один з найулюбленіших холодних супів слов’янської кухні, що асоціюється з літом. Її готують на основі хлібного квасу, змішуючи його з нарізаним кубиками вареним м’ясом або ковбасою, відвареними яйцями, картоплею та свіжими овочами, такими як огірки та редиска. Це ідеальна страва, щоб освіжитися в спекотний день.

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Інгредієнти

500 г відвареного м’яса (яловичина, курка) або ковбаси

3-4 відварені картоплини

4-5 свіжих огірків

5-6 редисок

4 курячих яйця

Пучок зеленої цибулі

Пучок кропу

1,5-2 л хлібного квасу (не солодкого)

Сметана — за смаком

Гірчиця, сіль, перець — за смаком

Приготування окрошки на квасі

Відваріть картоплю та яйця, остудіть. М’ясо також відваріть та охолодіть. Картоплю, яйця, огірки, редиску та м’ясо (або ковбасу) наріжте дрібними кубиками. Дрібно наріжте зелену цибулю та кріп. Злегка посоліть зелень і розімніть, щоб вона пустила сік. Це додасть супу особливого аромату. У глибокій каструлі змішайте всі нарізані інгредієнти та зелень. Додайте гірчицю, сметану, сіль та перець. Гарно перемішайте. Залийте суміш холодним квасом. Кількість квасу регулюйте на свій смак, залежно від того, яку густину супу ви любите. Перед подачею дайте окрошці настоятися в холодильнику хоча б 30 хвилин.

Окрошка на квасі

Болгарський таратор

Таратор — це холодний суп, який особливо популярний у Болгарії та Північній Македонії. Його готують на основі кислого молока або йогурту з додаванням свіжих огірків, часнику, кропу та волоських горіхів. Він чудово освіжає в спеку та є важливою частиною балканської кухні.

Інгредієнти

500 мл натурального грецького йогурту або кефіру

1-2 свіжі огірки

2-3 зубчики часнику

Дрібка волоських горіхів

Свіжий кріп та м’ята

Сіль, оливкова олія — за смаком

Приготування таратора

Огірки натріть на дрібній тертці або наріжте дуже дрібними кубиками. Часник подрібніть. Горіхи порубайте або розітріть у ступці. У глибокій мисці змішайте йогурт (або кефір) з натертими огірками, часником та горіхами. Кріп та м’яту дрібно наріжте та додайте до супу. Посоліть, додайте кілька крапель оливкової олії та ретельно перемішайте. Поставте суп у холодильник на 1-2 години, щоб він добре охолов і настоявся. Подавайте, прикрасивши свіжою зеленню. За бажанням можна додати кілька кубиків льоду.

Болгарський таратор