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Хрусткі малосольні огірки на газованій воді: літній рецепт за 10 хвилин
Перед засолюванням огірки варто замочити в холодній воді на 2–4 години: це головний секрет хрусткості.
Хрусткі малосольні огірки на газованій воді можна приготувати за 10 хвилин.
Цей літній рецепт оприлюднив Telegram-канал КИЇВ24.
Для таких огірків краще брати невеликі плоди однакового розміру — так вони просоляться рівномірно.
Перед засолюванням огірки варто замочити в холодній воді на 2–4 години: це головний секрет хрусткості. На літрову банку потрібно приблизно 600–700 г огірків, кріп, часник та одна столова ложка солі.
Далі на дно банки кладуть кріп і часник, щільно складають огірки, додають сіль і заливають холодною сильногазованою водою.
Банку ставлять у холодильник на добу — і малосольні огірки готові.