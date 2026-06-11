Хрусткі малосольні огірки на газованій воді: літній рецепт за 10 хвилин

Малосольні огірки

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Хрусткі малосольні огірки на газованій воді можна приготувати за 10 хвилин.

Цей літній рецепт оприлюднив Telegram-канал КИЇВ24.

Для таких огірків краще брати невеликі плоди однакового розміру — так вони просоляться рівномірно.

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Перед засолюванням огірки варто замочити в холодній воді на 2–4 години: це головний секрет хрусткості. На літрову банку потрібно приблизно 600–700 г огірків, кріп, часник та одна столова ложка солі.

Далі на дно банки кладуть кріп і часник, щільно складають огірки, додають сіль і заливають холодною сильногазованою водою.

Банку ставлять у холодильник на добу — і малосольні огірки готові.

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