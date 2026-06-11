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ТСН у соціальних мережах

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Хрусткі малосольні огірки на газованій воді: літній рецепт за 10 хвилин

Перед засолюванням огірки варто замочити в холодній воді на 2–4 години: це головний секрет хрусткості.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Малосольні огірки

Малосольні огірки

Хрусткі малосольні огірки на газованій воді можна приготувати за 10 хвилин.

Цей літній рецепт оприлюднив Telegram-канал КИЇВ24.

Для таких огірків краще брати невеликі плоди однакового розміру — так вони просоляться рівномірно.

Перед засолюванням огірки варто замочити в холодній воді на 2–4 години: це головний секрет хрусткості. На літрову банку потрібно приблизно 600–700 г огірків, кріп, часник та одна столова ложка солі.

Далі на дно банки кладуть кріп і часник, щільно складають огірки, додають сіль і заливають холодною сильногазованою водою.

Банку ставлять у холодильник на добу — і малосольні огірки готові.

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