Салат з крабовими палочками без рису: п’ять варіантів страви по-новому

Крабовий салат без рису

Реклама

Салати з крабовими паличками без додавання рису — це чудовий спосіб приготувати легку, ніжну та яскраву страву за лічені хвилини. Відсутність крупи робить ці закуски менш калорійними та більш соковитими. Нижче наведено шість різноманітних варіантів, які підійдуть як для звичайної вечері, так і для святкового столу.

1. Салат з крабовими палочками, огірком та «Айсбергом»

Цей рецепт припаде до смаку поціновувачам максимально легких і хрустких страв. Поєднання соковитого огірка та ніжного листя «Айсберга» робить закуску невагомою, але водночас дуже апетитною.

Інгредієнти

На підготовку та збирання салату ви витратите не більше 15 хвилин. Для приготування двох порцій вам знадобляться такі продукти:

Реклама

200 грамів крабових паличок;

2 курячих яйця;

Один великий свіжий огірок;

50 грамів листя салату «Айсберг»;

Половина банки консервованої кукурудзи;

Майонез, сіль та свіжа зелень для заправки.

Послідовність приготування

Роботу варто почати з підготовки яєць: їх слід зварити круто, охолодити у холодній воді, очистити від шкаралупи та дрібно нарізати. Поки яйця варяться, можна підготувати решту інгредієнтів.

Крабові палички та попередньо вимитий огірок нарізають акуратними маленькими кубиками. Салат «Айсберг» потрібно ретельно промити, позбутися зайвої вологи та нарізати невеликими шматочками або нарубати ножем.

Усі підготовлені складники перекладають у глибоку салатницю. До маси додають солодку кукурудзу, попередньо зливши з неї зайву рідину, а також дрібно нарізану зелень.

На завершення страву потрібно злегка підсолити, заправити майонезом і добре перемішати. Для ефектної подачі закуску можна прикрасити гілочкою кропу або петрушки.

Реклама

2. Ситний салат з крабовими палочками, з твердим сиром

Цей рецепт — ідеальний вибір для тих, хто шукає баланс між ситністю та ніжністю. Завдяки присутності твердого сиру закуска набуває приємного вершкового присмаку та насиченої текстури, що дозволяє їй бути повноцінною самостійною стравою навіть без додавання крупи.

Інгредієнти

Для приготування чотирьох порцій підготуйте:

200 грамів крабових паличок;

5 курячих яєць;

100 грамів твердого сиру (на ваш вибір);

Одну стандартну банку консервованої кукурудзи;

Чималий пучок свіжого кропу;

Майонез для заправки та дрібку солі за потреби.

Як приготувати

Курячі яйця відваріть до стану круто, дайте їм повністю охолонути, очистьте та подрібніть за допомогою ножа або спеціальної сітки.

Крабові палички звільніть від захисної плівки та наріжте охайними кубиками середнього розміру. Твердий сир слід натерти на тертці з великими отворами, щоб його смак був відчутним у загальній масі.

Зберіть усі підготовлені інгредієнти у місткій чаші. Додайте солодку кукурудзу (попередньо зливши рідину з банки) та велику кількість дрібно нарубаного кропу — саме він додасть страві особливого аромату та візуальної свіжості. Заправте салат.

3. Салот шарами з картоплею та морквою та крабовими палочками

Ця інтерпретація за своєю структурою нагадує традиційні святкові частування. Завдяки пошаровому викладанню та додаванню овочів, салат виходить дуже поживним, яскравим та має презентабельний вигляд на столі.

Загальний час приготування становить близько 30 хвилин. Ця кількість інгредієнтів розрахована приблизно на 6 порцій.

Реклама

Інгредієнти

200 грамів крабових паличок;

Двісті сорок грамів картоплі (попередньо відвареної в мундирі);

Сто сорок грамів свіжої моркви;

Сто сорок грамів твердого сиру;

Чотири курячих яйця;

Двісті грамів майонезу;

Сіль та свіжа зелень.

Як приготувати

Перед початком збирання необхідно підготувати складники: відварені яйця та картоплю очистити від шкаралупи та шкірки, а сиру моркву ретельно помити й почистити. Салат викладається шарами в глибоку прозору форму або за допомогою кулінарного кільця, при цьому кожен рівень змащується сіточкою з майонезу:

Основою страви стає натерта на тертці варена картопля, яку слід рівномірно розподілити по дну та трохи підсолити, щоб підкреслити смак інших компонентів.

Наступним рівнем викладаються подрібнені курячі яйця, зварені круто, які додають салату ніжної текстури.

Третім етапом додаються крабові палички, які можна нарізати дрібними шматочками або також натерти для більшої повітряності.

Далі страву посипають твердим сиром, подрібненим у дрібну або середню стружку, що створює приємний вершковий акцент.

Завершує композицію шар соковитої свіжої моркви, натертої на дрібній тертці — вона не лише прикрашає салат яскравим кольором, а й додає йому легкої природної солодкості.

Після завершення останнього шару поверхню прикрашають дрібно нарубаною зеленню.

Для того щоб смаки інгредієнтів поєдналися, а шари стали соковитими, рекомендується залишити страву в холодильнику щонайменше на одну годину перед подачею.

4. Салат з крабовими палочками з яблуком та огірком

Ця варіація страви приємно дивує своєю соковитістю завдяки додаванню фруктів. Саме зелене яблуко вносить у загальну палітру тонку кисло-солодку нотку, яка ідеально доповнює морепродукти та робить салат надзвичайно свіжим і легким.

Розрахунок продуктів наведено на п’ять порцій.

Реклама

Інгредієнти

200 грамів крабових паличок;

150 грамів міцних зелених яблук;

150 грамів свіжих огірків;

4 курячих яйця;

70 грамів ріпчастої цибулі;

майонез або густа сметана для заправки.

Етапи приготування

Свіжі огірки та попередньо очищені від шкірки та серцевини яблука нарізаємо охайною тонкою соломкою. Крабові палички подрібнюємо аналогічним способом, щоб зберегти єдиний стиль нарізки.

Цибулю слід дрібно нашинкувати та на кілька хвилин залити окропом — це дозволить прибрати зайву гостроту, залишивши лише приємний хрускіт.

Окрему увагу приділяємо яйцям. Після відварювання та охолодження їх потрібно розділити: залиште два жовтки осторонь для фінального декорування. Решту яєць (білки та цілі яйця) також наріжте соломкою.

Усі підготовлені складники з’єднуємо у зручній чаші, додаємо дрібку солі та заправляємо майонезом. Важливо додавати соус безпосередньо перед подачею на стіл, щоб огірки та яблука не встигли виділити забагато соку. Перед подачею прикрасьте страву натертим жовтком.

5. Пікантний салат з крабовими палочками із помідорами та бринзою

Ця нетривіальна версія салату вирізняється серед інших завдяки поєднанню соковитих томатів та солоної бринзи. Використання оливкової олії замість традиційного майонезу перетворює закуску на легку страву з середземноморським акцентом, яка чудово підходить для щоденного меню.

На приготування двох порцій ви витратите лише 15 хвилин, оскільки більшість інгредієнтів не потребують тривалої обробки.

Інгредієнти

150 грамів крабових паличок;

150 грамів щільних помідорів;

150 грамів бринзи;

2 курячих яйця;

одна невелика ріпчаста цибулина;

3 столові ложки оливкової олії;

свіжий кріп та сіль за смаком.

Як приготувати