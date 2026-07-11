Крем-суп з кабачків: три найкращих рецепти

Крем-суп з кабачків

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Крем-суп з кабачків — це ніжна, легка та корисна страва, яка чудово підходить для літнього меню. Завдяки нейтральному смаку кабачок ідеально поєднується з різними компонентами. Нижче наведено 3 перевірені рецепти: класичний з вершками, пікантний із плавленим сиром та легкий дієтичний варіант.

1. Класичний крем-суп з кабачків та вершків

Цей варіант має дуже ніжну текстуру та м’який вершковий смак. Оксамитову консистенцію забезпечують вершки середньої жирності.

Інгредієнти:

Кабачки (молоді, з тонкою шкіркою) — 2 штуки (близько 600 грамів)

Картопля — 2 штуки

Цибуля ріпчаста — 1 штука

Часник — 2 зубчики

Вершки (15–20% жирності) — 150 мілілітрів

Рослинна олія або вершкове масло (для смаження) — 20 грамів

Вода або овочевий бульйон — 500 мілілітрів

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Зелень (кріп або петрушка) — для подачі

Приготування:

Підготуйте овочі. Цибулю та часник дрібно наріжте. Картоплю та кабачки очистьте (якщо кабачки молоді, шкірку можна залишити) і наріжте кубиками. Обсмажте базу. У каструлі з товстим дном розігрійте олію або масло. Додайте цибулю та часник, пасеруйте до прозорості та появи аромату (близько 3–4 хвилин). Тушкуйте овочі. Додайте картоплю та кабачки в каструлю, злегка обсмажте разом із цибулею протягом 5 хвилин. Варіть до готовності. Залийте овочі гарячою водою або бульйоном так, щоб рідина ледве покривала їх. Доведіть до кипіння, зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть приблизно 15–20 минути, поки картопля та кабачки не стануть м’якими. Зробіть пюре. Зніміть каструлю з вогню. Обережно збийте масу занурювальним блендером до повної однорідності. Додайте вершки. Влийте у пюре вершки, додайте сіль та перець. Поверніть каструлю на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть суп майже до кипіння (але не кип’ятіть, щоб вершки не згорнулися). Подавайте страву гарячою, прикрасивши свіжою зеленню або сухариками.

2. Сирний крем-суп з кабачками

Плавлений або м’який вершковий сир надає страві насиченого смаку та приємної тягучості.

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Інгредієнти:

Кабачки — 2 штуки

Морква — 1 штука

Цибуля ріпчаста — 1 штука

Плавлений сир (якісний, що добре плавиться) — 150 грамів

Вершкове масло — 20 грамів

Вода або курячий бульйон — 400 мілілітрів

Мускатний горіх (мелений) — дрібка

Сіль, перець — за смаком

Приготування:

Пасеруйте овочі. Дрібно наріжте цибулю, а моркву натріть на тертці. Обсмажте їх у каструлі на вершковому маслі до м’якості. Додайте кабачки. Наріжте кабачки кубиками, додайте до моркви та цибулі, обсмажуйте ще 5 хвилин. Варіть суп. Залийте овочі бульйоном чи водою, посоліть і варіть на середньому вогні 15 хвилин після кипіння. Введіть сир. Поки овочі варяться, натріть або наріжте невеликими шматочками плавлений сир. Додайте його в каструлю до гарячих овочів і ретельно перемішуйте, поки сир повністю не розчиниться в рідині. Збийте блендером. Перетворіть суп на однорідне крем-пюре за допомогою блендера. Додайте чорний перець та дрібку мускатного горіха для пікантності. Потримайте на вогні ще 1 хвилину.

3. Дієтичний крем-суп з кабачків та м’яти (без вершків)

Легкий, низькокалорійний та освіжаючий варіант супу, де густота досягається виключно за рахунок структури самих овочів, а м’ята додає несподіваного літнього акценту.

Інгредієнти:

Кабачки — 3 штуки (близько 800 грамів)

Цибуля-порей (або звичайна ріпчаста) — 1 штука

Оливкова олія — 1 столова ложка

Овочевий бульйон — 350 мілілітрів

Свіжа м’ята — 3–4 листочки

Сіль, білий або чорний перець — за смаком

Лимонний сік — 1 чайна ложка (за бажанням)

Приготування:

Підготуйте основу. Наріжте білу частину цибулі-порею кільцями. У каструлі з оливковою олією припустіть цибулю до м’якості на невеликому вогні, не допускаючи пригорання. Зваріть кабачки. Кабачки наріжте кружальцями, викладіть до цибулі та залийте гарячим овочевим бульйоном. Варіть під кришкою протягом 12–15 хвилин. Кабачки мають стати м’якими, але зберегти яскравий зелений колір. Додайте зелень та збийте. За хвилину до закінчення варіння додайте у каструлю свіжі листочки м’яти. Зніміть з вогню і миттєво збийте суп блендером до шовковистого стану. Доведіть до смаку. Посоліть, поперчіть, за бажанням додайте кілька крапель лимонного сіку для балансу смаку. Цей суп смакує як гарячим, так і охолодженим.

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