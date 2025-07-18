Квашені огірки: рецепт на 1- та 3-літрову банку

Рецепт квашених огірків

Реклама

Рецепт квашених огірків на літрову банку

Традиції квашення огірків на зиму передаються з покоління в покоління. Наші предки використовували для цього величезні діжки, відра. Сьогодні господині найчастіше використовують для цього літрові та трьоїлітрові банки. Квашення огірків у банках — це зручно, дозволяє уникнути псування або перекисання продукту, адже невелику баночку легше з’їсти до того, як огірки втратять свої смакові якості.

Інгредієнти для квашених огірків на літрову банку

Огірки — 600 г (обирайте невеликі, міцні огірочки, бажано свіжозібрані)

Часник — 3 зубчики

Кріп — 1 гілочка (бажано з парасолькою)

Хрін — половина листка та четвертина кореня

Сіль кам’яна — 1 столова ложка (без гірки)

Листя вишні, смородини — за смаком (кілька штук)

Червоний перець чилі — 1 шт. (для любителів гострого)

Інгредієнти для квашених огірків на трилітрову банку

Огірки — 1,5−2 кг

Часник — 5 зубчиків

Хрін — листя або 3−4 см кореня

Сіль — 3 ст. ложки грубої кам’яної нейодованої

Гострий стручковий перець — за бажанням

Листя вишні, смородини — від 4 до 7 листочків (за бажанням)

Листя волоського горіха — 3 листочки (за бажанням)

Приготування квашених огірків

Процес приготування доволі простий і не займе багато часу.

Ретельно вимийте огірки. Щоб вони були хрумкими та добре просолилися, залийте їх холодною водою і залиште на 2-3 години. Це дозволить огіркам набратися вологи і стати більш щільними.

На дно чистої літрової банки викладіть усі спеції: очищений часник, гілочку кропу, добре вимите листя хрону, смородини та вишні. Корінь хрону наріжте кружечками завтовшки приблизно 1 см. Для бажаючих додати пікантності — покладіть невеликий стручковий червоний перець чилі.

Обріжте у огірків кінчики з обох боків (носики). Акуратно, але максимально щільно складіть огірки в банку. Важливо, щоб вони лежали компактно. Зверху засипте кам’яну сіль. Після цього налийте в банку холодну воду (відфільтровану або джерельну) так, щоб сіль разом із водою опустилася на дно і розчинилася. Закрийте банку звичайною капроновою кришкою і кілька разів струсіть її, щоб сіль рівномірно розподілилася.

Після того як ви підготували огірки та залили їх розсолом, залиште банки в теплому місці. Для зручності та запобігання безладу, під кожну банку обов’язково підставте мисочку або глибоку тарілку, адже під час активного бродіння розсіл може витікати. Процес квашення триватиме від 2 до 4 діб, залежно від температури довкілля — чим спекотніше на вулиці, тим швидше відбувається бродіння.

Ви зрозумієте, що огірки готові до подальшого консервування, коли вони змінять свій колір, стануть темнішими, розсіл стане каламутним і з’явиться характерний запах бродіння. Коли ці ознаки з’явилися, переходьте до наступних кроків. Злийте весь розсіл з банок у каструлю, додавши до нього трохи чистої води, щоб компенсувати можливе випаровування.

Доведіть розсіл до кипіння, постійно знімаючи пінну шапку, яка утворюється на поверхні. Кип’ятіть розсіл протягом 2-3 хвилин, адже це необхідно для того, щоб зупинити процес бродіння і стерилізувати його, забезпечуючи довготривале зберігання огірків.

Одразу залийте огірки киплячим розсолом доверху, щільно закрийте банки металевими кришками (попередньо простерилізованими), переверніть їх догори дном і залиште у такому положенні до повного охолодження. Це створить додаткову герметизацію і перевірить щільність закупорки.

Ви можете одразу накрити банку спеціальною капроновою кришкою для гарячого консервування. Для цього опустіть таку кришку в окріп на 10 секунд, а потім, обережно вийнявши (використовуйте рукавичку-прихватку, щоб не обпектися), щільно надягніть на банку. За такого способу огірки можуть зберігатися цілу зиму.

Реклама

Якщо ви одразу використовуєте «гарячі» кришки, витримуйте банки при кімнатній температу лише одну добу. Після цього їх слід перенести в прохолодніше місце — погріб, холодильник або підвал, де температура стабільна і низька. Це допоможе зберегти оптимальний смак та текстуру огірків.