Квасоля в томаті

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Квасоля добре поєднується з томатами, тому з цих двох продуктів можна приготувати як просту ситну страву, так і запас на холодний сезон. У першому випадку квасолю тушкують із цибулею та помідорами й подають теплою або охолодженою. Для зимової заготівлі технологія інша, квасолю заливають гарячим томатним соусом і консервують у банках.

Нижче — два окремі рецепти з точними пропорціями.

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Квасоля в томаті зі свіжими помідорами

Для цієї страви найкраще брати стиглі м’ясисті помідори — вони дадуть достатньо соку й після тушкування перетворяться на густий томатний соус.

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Інгредієнти:

300 г сухої білої або червоної квасолі;

500–600 г стиглих помідорів;

1 велика цибулина;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. олії;

½ ч. л. цукру — за потреби;

сіль до смаку;

чорний мелений перець до смаку;

зелень для подавання — за бажанням.

Як приготувати квасолю в томаті:

Квасолю промийте, залийте холодною водою і залиште на 8–12 годин. Після замочування воду злийте, налийте свіжу та відваріть квасолю до м’якості. Залежно від сорту й віку зерен це може зайняти приблизно 40–60 хвилин, іноді довше. Солити квасолю можна під час варіння або наприкінці — сіль сама по собі не заважає зернам розм’якшуватися.

Тим часом підготуйте помідори. Щоб у готовому соусі не траплялася шкірка, зробіть на кожному помідорі невеликий хрестоподібний надріз, опустіть їх у киплячу воду приблизно на 30–60 секунд, а потім перекладіть у холодну. Зніміть шкірку та наріжте м’якоть невеликими шматочками. Якщо шкірка вам не заважає, цей етап можна пропустити й просто дрібно нарізати помідори.

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Цибулю наріжте кубиками. Розігрійте олію в глибокій пательні або сотейнику й готуйте цибулю на помірному вогні до м’якості. Додайте подрібнений часник і перемішуйте ще приблизно пів хвилини.

Додайте помідори, посоліть і поперчіть. Тушкуйте без кришки приблизно 15–20 хвилин, періодично помішуючи. За цей час помідори мають розм’якнути, а зайва рідина — частково випаруватися. Якщо вони дуже кислі, можна додати половину чайної ложки цукру, але це необов’язково.

Перекладіть у томатний соус відварену квасолю, перемішайте та тушкуйте все разом ще 10–15 хвилин на слабкому вогні. Якщо соус вийшов надто густим, додайте кілька ложок води або відвару квасолі.

Готову страву зніміть із вогню та дайте їй постояти 10–15 хвилин. За бажанням перед подаванням додайте петрушку, кріп або іншу зелень.

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Квасоля в томаті на зиму

Домашню квасолю в томаті зручно заготовити в невеликих банках, щоб узимку використати всю порцію за один раз. Її можна подавати як готову закуску або гарнір, а також додавати до борщу, рагу та інших страв.

Інгредієнти:

1 кг сухої квасолі;

2 кг стиглих помідорів;

1,5 ст. л. солі;

5 ст. л. цукру;

3 ст. л. 9%-го оцту;

3 ст. л. соняшникової олії;

дрібка чорного меленого перцю;

2 зубчики часнику — за бажанням.

Як приготувати консервовану квасолю:

Квасолю промийте, залийте холодною водою і залиште на ніч. Води має бути достатньо, оскільки квасоля під час замочування збільшиться в об’ємі. Наступного дня воду злийте, залийте квасолю свіжою і поставте на середній вогонь. Варіть 40 хвилин.

Приготуйте томатний соус. Помідори помийте, видаліть плодоніжки та подрібніть блендером. Отриману томатну масу протріть через сито — так у соусі не буде шматочків шкірки та насіння. Перелийте томатний сік у велику каструлю, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Якщо хочеться отримати густіший соус, його можна проварити довше, щоб об’єм зменшився приблизно на третину.

Відварену квасолю перекладіть у каструлю з гарячим томатним соусом. Додайте сіль і цукор, влийте соняшникову олію та 9%-й оцет. За бажанням покладіть дрібку чорного меленого перцю та два подрібнені зубчики часнику. Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть до кипіння. Потім зменште нагрівання. Якщо використовуєте білу квасолю, варіть її в томаті ще 20 хвилин, червону — 30 хвилин. Час від часу обережно перемішуйте, особливо біля дна каструлі.

Поки квасоля готується, підготуйте банки та кришки. Їх потрібно добре вимити та простерилізувати. Гарячу квасолю разом із томатним соусом розкладіть у підготовлені банки та відразу герметично закрийте кришками. Банки залиште до повного охолодження, накривши теплою ковдрою.

Готова квасоля виходить у густому кисло-солодкому томатному соусі. Після відкривання її можна їсти холодною, розігріти або використати для приготування інших страв.

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