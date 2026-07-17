Легкий салат з відварених кабачків: смачний та корисний

Кабачки

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Пропонуємоспробувати новий спосіб приготування кабачків, яки й назавжди змінить ваше ставлення до цього овоча. Забудьте про тривале смаження та зайву олію, що обтяжує страву. Ось рецепт, який дозволяє зробити кабачки неймовірно легкими, корисними та пікантними. Секрет полягає в заправці, що довше овочі настоюються, то глибшим і насиченішим стає їхній смак. Цей салат стане ідеальною вечерею для всієї родини, адже він дарує приємну ситість без відчуття важкості.

Підготовка кабачків

Для початку потрібно промити кабачки, покласти їх у каструлю, залити водою та поставити на вогонь. Час варіння залежить від сорту овоча, тому варто орієнтуватися на м’якість. Кабачки вважаються готовими, коли виделка легко входить у м’якоть. Після цього їх слід вийняти на тарілку і дати повністю охолонути. Коли кабачки охолонуть, наріжте їх акуратними півкільцями.

Інгредієнти для основи

Окрім кабачків, для кожного варіанту салату вам знадобляться помідор — 1 великий та солодкий червоний перець, невелика кількість. Овочі слід нарізати невеликими кубиками.

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Перший варіант заправки

Цей варіант підійде тим, хто шукає легкий та пікантний смак без майонезу.

Для приготування змішайте:

Оливкова олія — 2-3 столові ложки.

Соєвий соус — 1 столова ложка.

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Мед — 1 чайна ложка. Гірчиця в зернах — 1 чайна ложка.

Сік лимону — 1 чайна ложка.

Часник — 4-5 зубків.

Паприка — 0,5 чайної ложки.

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Зелень петрушки та кропу — чим більше, тим краще.

Сіль — за смаком.

Чорний перець — за смаком.

Другий варіант заправки

Цей варіант більш насичений та ніжний завдяки майонезу.

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Для приготування з’єднайте:

Майонез — 2 столові ложки.

Часник — 4-5 зубків.

Гірчиця в зернах — 1 чайна ложка.

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Зелень петрушки та кропу — чим більше, тим краще.

Перець червоний солодкий — невелика кількість.

Помідор — 1 штука.

Після того, як ви приготували обрану заправку, додайте до неї підготовлені кабачки та овочі. Ретельно перемішайте страву, щоб маринад рівномірно розподілився. Цей салат можна подавати одразу, але найкраще він смакує, коли трохи настоїться. Така страва стане ідеальним варіантом для легкої вечері, наприклад, у поєднанні зі шматочком курячого м’яса. Ви не відчуватимете важкості, натомість отримаєте максимум смаку та користі.

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