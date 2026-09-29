Малиновий аромат у пляшці: рецепти домашньої наливки на горілці

Малинова наливка

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З малини можна приготувати напій із насиченим ягідним смаком, який розкривається після витримки. Основна робота займає небагато часу, проте поспішати з дегустацією не варто, домашня наливка потребує кількох тижнів.

Спосіб приготування залежить від того, чи плануєте ви додавати горілку. В одному випадку ягоди настоюють на готовому алкоголі, в іншому — дають їм перебродити із цукром. Наливка без горілки також алкогольна, спирт там утворюється під час бродіння.

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Рецепт малинової наливки на горілці

Для цього рецепта знадобляться 1 кг малини, 500 г цукру та 500 мл горілки міцністю 40%.

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Готувати зручно у чистій трилітровій банці. Заповнювати її до самого верху не потрібно, має залишитися місце для перемішування.

Малину переберіть, приберіть листочки, плодоніжки та зіпсовані ягоди. Для настоювання на горілці ягоди можна обережно промити й дати воді добре стекти. Важливо не використовувати запліснявілу малину, навіть якщо пошкоджена лише невелика її частина.

Викладайте ягоди в банку, пересипаючи цукром. Влийте горілку, закрийте кришкою та обережно струсіть, щоб рідина розподілилася між ягодами.

Залиште банку на 2-3 тижні за кімнатної температури, подалі від сонячного світла й нагрівальних приладів. Щодня легенько струшуйте її, малина поступово віддаватиме сік, а цукор розчинятиметься.

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Після настоювання процідіть вміст через кілька шарів марлі та відіжміть ягоди. Якщо в напої залишилися дрібні частинки м’якоті, процідіть його повторно.

Перелийте наливку в чисті пляшки, закрийте та залиште ще приблизно на 2 тижні у прохолодному темному місці. Загалом приготування разом із витримкою триватиме близько місяця або трохи довше.

Рецепт малинової наливки із цукровим сиропом

У цьому рецепті малинівки цукор додають після настоювання ягід — у вигляді готового сиропу.

Знадобляться 3 кг малини, 1 л горілки, 250 г цукру та 350 мл води. Для такої кількості продуктів оберіть місткість, більшу за трилітрову банку, або розподіліть інгредієнти між кількома банками.

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Перебрану малину обережно промийте та дайте стекти воді. Перекладіть ягоди у скляний посуд, залийте горілкою, закрийте й залиште в темному місці на 3-4 дні.

Потім злийте рідину через марлю. Ягоди відіжміть, додавши отриманий сік до настою. За потреби повторіть проціджування.

Окремо змішайте воду із цукром, доведіть до кипіння та перемішуйте до розчинення кристалів. Дайте сиропу повністю охолонути до кімнатної температури й лише після цього з’єднайте його з малиновим настоєм.

Розлийте напій у чисті пляшки, закрийте та витримайте щонайменше 15 днів у темному місці зі сталою температурою.

Від чого залежить смак домашньої наливки

Для напою підходить стигла, ароматна малина. М’які ягоди можна використовувати, якщо вони свіжі та не мають ознак псування. Підійде й заморожена малина, її потрібно розморозити, зберігши сік.

Обирайте горілку без смакових добавок, які можуть перебивати ягідний аромат. Не змінюйте довільно кількість і міцність алкогольної основи: це впливає на кінцевий напій.

Готову наливку тримайте щільно закритою, у прохолодному місці без сонячного світла. Для домашніх напоїв із різною кількістю цукру та алкоголю немає єдиного гарантованого строку зберігання.

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