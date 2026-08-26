Мариновані помідори половинками на зиму: 3 перевірені рецепти на літрову банку

Мариновані помідори половинками

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Помідори половинками — зручний спосіб заготівлі на зиму, особливо коли плоди занадто великі, щоб консервувати їх цілими. Для цього найкраще вибирати стиглі, але щільні та м’ясисті томати: під час термічної обробки вони краще зберігають форму й не розпадаються.

Смак такої консервації легко урізноманітнити за допомогою спецій, зелені, цибулі чи олії. Нижче зібрали три рецепти маринованих помідорів половинками — класичний із прянощами, з цибулею та олією, а також солодкуватий варіант із кропом і фенхелем. Пропорції розраховані на літрові банки.

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1. Помідори половинками з цибулею та олією

Цей український домашній рецепт передбачає одразу додавати сіль, цукор, оцет та олію в банку, а після заливання водою — стерилізувати заготівлю.

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На 1-літрову банку:

8–12 невеликих помідорів;

1 цибулина;

3 зубчики часнику;

10–15 горошин чорного перцю;

2 ч. л. солі без гірки;

2 ст. л. цукру без гірки;

1 ч. л. оцту;

1 ст. л. олії;

кілька гілочок петрушки;

5–7 листочків любистку.

Приготування:

Помідори помийте, видаліть місце кріплення плодоніжки та розріжте плоди навпіл. Цибулю наріжте кільцями, часник — шматочками, зелень подрібніть.

На дно чистої банки покладіть перець, частину часнику, цибулі та зелені. Заповніть половину банки помідорами, додайте ще трохи зелені, цибулі та часнику. Всипте сіль і цукор, після чого викладіть решту томатів.

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Зверху додайте залишки цибулі, часнику та зелені. Влийте оцет і олію, залийте гарячою водою.

Банку накрийте кришкою та поставте в каструлю, дно якої застелене тканиною. Після закипання води стерилізуйте 20 хвилин. Потім герметично закрийте, переверніть і залиште охолоджуватися.

2. Класичні мариновані половинки зі спеціями

Тут немає олії та часнику, а характерний аромат помідорам надають гвоздика, лавровий лист, петрушка та цибуля.

Інгредієнти на літрову банку:

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щільні помідори — скільки поміститься;

1 лавровий лист;

1 бутон гвоздики;

кілька кружалець цибулі;

гілочка петрушки;

1 ч. л. солі;

2 ч. л. цукру;

1 ст. л. оцту.

Як приготувати:

На дно підготовленої банки покладіть лавровий лист, гвоздику, петрушку та кілька кружалець цибулі.

Помідори розріжте навпіл і щільно викладіть у банку. Залийте окропом та залиште на 10–15 хвилин.

Потім воду злийте в каструлю, додайте сіль і цукор та доведіть до кипіння. Додайте оцет і гарячим маринадом знову залийте помідори.

Наповнену банку стерилізуйте 10–15 хвилин, після чого герметично закрийте.

3. Солодкуваті помідори половинками з кропом і фенхелем

Цей варіант має виразний пряний аромат завдяки кропу, петрушці, фенхелю та часнику, а більша кількість цукру надає маринаду солодкуватого смаку.

Інгредієнти:

800 г помідорів;

3–4 парасольки кропу;

4 гілочки петрушки;

1 ч. л. насіння фенхелю;

3 зубчики часнику.

Для маринаду:

750 мл води;

75 г цукру;

1 ч. л. солі;

50 мл оцту.

Приготування:

Помідори ретельно помийте, видаліть плодоніжки та розріжте навпіл. На дно чистої літрової банки покладіть кріп, петрушку, фенхель і часник. Зверху щільно, але не притискаючи, викладіть половинки томатів.

Для маринаду налийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння та перемішайте до повного розчинення. Потім влийте оцет і зніміть маринад із вогню.

Залийте помідори гарячим маринадом до необхідного рівня. Увесь приготовлений маринад у літрову банку не поміститься — його кількість розрахована із запасом.

Прикрийте банку кришкою та поставте в каструлю для стерилізації. На дно попередньо покладіть рушник або тканину, а воду налийте так, щоб вона доходила приблизно до плічок банки.

Після закипання води стерилізуйте літрову банку 15 хвилин. Потім обережно дістаньте її та герметично закрийте кришкою. Залиште охолоджуватися, після чого перенесіть у темне прохолодне місце.

Для всіх трьох рецептів краще вибирати стиглі, але тверді томати з щільною м’якоттю. Добре підходять сливоподібні сорти. Перестиглі й дуже соковиті плоди після розрізання та нагрівання швидше втрачають форму. Половинки також не варто надто сильно утрамбовувати. Їх потрібно вкладати досить щільно, але так, щоб м’якоть не роздавлювалася.

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