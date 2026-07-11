Намащення з кабачків: три найкращі рецепти літньої закуски

Намащення з кабачків

Реклама

Сезон кабачків дарує чудову можливість урізноманітнити щоденне меню легкими, корисними та бюджетними стравами. Одним із найпопулярніших кулінарних трендів літа стали кабачкові намазки. Вони ідеально підходять для ранкових тостів, перекусів протягом дня або як аперитив до святкового столу. Ніжна текстура кабачка чудово поєднується з різними компонентами, утворюючи справжні гастрономічні шедеври. Розглянемо три найкращі перевірені рецепти, які легко приготувати за лічені хвилини.

1. Класичне намащення з кабачків і плавленого сиру

Цей класичний варіант завоював популярність завдяки ідеальному балансу м’якості овочів та насиченого вершкового присмаку. Закуска виходить однорідною та дуже ніжною.

Інгредієнти:

Кабачки (переважно молоді) — 600 г

Плавлений сирок якісний — 2 шт.

Часник — 2 зубчики

Рослинна олія для смаження — 1–2 ст. л.

Сіль та чорний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

Молоді кабачки ретельно промийте. Якщо шкірка тонка й м’яка, її можна не очищати. Наріжте овочі невеликими кубиками. Розігрійте пательню з олією на середньому вогні, викладіть кабачки, накрийте кришкою і, періодично помішуючи, обсмажуйте протягом 10–15 хвилин до розм’якшення. Додайте дрібно подрібнений або пропущений через прес часник, сіль, перець і тушкуйте разом ще близько 5 хвилин. Зніміть кабачки з вогню і дайте їм трохи охолонути. Перекладіть овочеву масу в чашу блендера, додайте нарізаний шматочками плавлений сир та перебийте всі інгредієнти до однорідної кремової консистенції. Перед подачею готову страву рекомендується охолодити у холодильнику протягом 20 хвилин.

2. Кабачкове намащення з плавленим сиром, морквою та цибулею

Додавання традиційної овочевої пасеровки з моркви та цибулі робить смак намазки багатшим, солодкуватим, а колір — апетитним золотавим. Цей рецепт є чудовою альтернативою звичній кабачковій ікрі.

Реклама

Інгредієнти:

Кабачок — 1 шт. (приблизно 450–500 г)

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква — 2 шт.

Плавлені сирки — 2 шт.

Свіжа зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок

Часник — 2 зубчики

Олія для обсмажування

Сіль, чорний перець — за смаком

Спосіб приготування:

Очистіть цибулю та моркву. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Пасеруйте цибулю на сковороді з невеликою кількістю олії до прозорості й м’якості. Додайте моркву та готуйте овочі разом ще 3–4 хвилини. Кабачок натріть на великій тертці (якщо він зрілий, попередньо видаліть насіння та жорстку шкірку) і додайте до пасерованих овочів. Обсмажуйте все разом на помірному вогні близько 10–15 хвилин, поки повністю не випарується зайва рідина. Наприкінці додайте сіль та перець. Додайте до гарячої суміші вичавлений часник та натертий плавлений сир. Ретельно перемішайте прямо на сковороді, щоб сир розплавився під дією тепла. Перекладіть масу в блендер, всипте подрібнену свіжу зелень і перебийте до пишного однорідного стану.

3. Вишукана кабачкова намазка з крем-сиром і свіжою зеленню

Для тих, хто шукає більш ресторанний та витончений смак, ідеальним вибором стане рецепт на основі м’якого вершкового або крем-сиру. Авторський підхід із додаванням слайсів часнику під час обсмажування розкриває аромат страви зовсім по-новому.

Інгредієнти:

Кабачки — 2 шт.

Вершковий крем-сир — 200 г

Часник — 4–5 зубчиків

Рослинна (оливкова) олія — 2 ст. l.

Свіжа зелень кропу — за смаком

Сіль, чорний перець — за смаком

Як приготувати:

Кабачки помийте, обсушіть рушником та наріжте середніми кубиками. Викладіть нарізані кабачки на добре розігріту пательню з оливковою олією та обсмажуйте до появи легкої рум’яної скоринки приблизно 5–7 хвилин. Часник наріжте тонкими слайсами, додайте до кабачків наприкінці смаження і потримайте на вогні ще 1–2 хвилини, щоб він віддав свій аромат, але не підгорів. Перекладіть обсмажені кабачки разом із часником у чашу блендера. Додайте крем-сир, дрібно нашаткований свіжий кріп, сіль та спеції за смаком. Перебийте суміш на максимальній швидкості блендера до абсолютної гладкості. Готову намазку охолодіть у холодильнику протягом пів години. Вона стане густішою та ідеально триматиметься на хрустких гренках, свіжому багеті чи житніх хлібцях.

Новини партнерів