Найкращі рецепти кексів: як приготувати смачні десерти на будь-який смак

Рецепти кексів

Домашня випічка — це завжди про затишок. Ми підібрали чотири варіанти кексів, які відрізняються за текстурою та смаком, але об’єднані одним правилом — вони завжди виходять вдалими.

1. Кекси на вершках (найніжніші)

Завдяки вершкам та крохмалю ці кекси виходять неймовірно повітряними та м’якими.

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.

Цукор — 250 г

Вершки (20–30% жирності) — 250 г

Крохмаль — 125 г

Борошно — 125 г

Як приготувати:

Збийте яйця з цукром до стану пишної світлої маси. Додайте до яєчної суміші вершки та обережно перемішайте. Всипте просіяне борошно та крохмаль. Замісіть гладке тісто без грудочок. Розлийте масу у формочки для випікання. Готуйте в духовці при 180°C протягом 25–30 хвилин.

2. Сирні кекси (вологі та ароматні)

Класичний рецепт для тих, хто любить щільну, соковиту випічку з насиченим смаком.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир — 200 г

Борошно — 225 г

Цукор — 250 г

Вершкове масло — 115 г

Яйця — 3 шт.

Як приготувати:

Збийте розм’якшене масло з цукром. По черзі додайте яйця, продовжуючи збивати. Введіть у масу сир (якщо він зернистий, попередньо протріть через сито). Всипте борошно та замісіть однорідне тісто. Випікайте при 180°C приблизно 30 хвилин.

3. Кавові кекси (з насиченим ароматом)

Ідеальний десерт для ранкової кави. Мають характерний колір та неперевершений запах.

Інгредієнти:

Борошно — 220 г

Яйця — 3 шт.

Цукор — 120 г

Вершкове масло — 80 г

Розчинна кава — 1 ч. л. (розчинити у 50 мл гарячої води)

Як приготувати:

Приготуйте каву та залиште її повністю охолонути. Збийте масло з цукром, додайте яйця. Влийте холодну каву в олійно-яєчну суміш. Додайте борошно та ретельно перемішайте. Випікайте при 180°C від 25 до 30 хвилин.

4. Кекси «Сніжинка» (без борошна)

Унікальний рецепт на основі згущеного молока. Кекси виходять білосніжними всередині та дуже легкими.

Інгредієнти:

Згущене молоко — 1 банка

Яйце — 1 шт.

Крохмаль — 6 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Лимонна цедра — за смаком

Як приготувати:

Змішайте в мисці яйце та цілу банку згущеного молока. Додайте крохмаль, соду та натерту лимонну цедру. Перемішайте до однорідності. Розлийте тісто у форми. Випікайте при 180°C протягом 20–25 хвилин.

Важлива порада — завжди перевіряйте готовність кексів дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Якщо після проколювання вона залишається сухою — випічку можна діставати.