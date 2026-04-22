ТСН у соціальних мережах

Найкращі рецепти кексів: як приготувати смачні десерти на будь-який смак

4 прості та смачні рецепти кексів на будь-який смак

Рецепти кексів

Рецепти кексів

Домашня випічка — це завжди про затишок. Ми підібрали чотири варіанти кексів, які відрізняються за текстурою та смаком, але об’єднані одним правилом — вони завжди виходять вдалими.

1. Кекси на вершках (найніжніші)

Завдяки вершкам та крохмалю ці кекси виходять неймовірно повітряними та м’якими.

Інгредієнти:

  • Яйця — 4 шт.

  • Цукор — 250 г

  • Вершки (20–30% жирності) — 250 г

  • Крохмаль — 125 г

  • Борошно — 125 г

Як приготувати:

  1. Збийте яйця з цукром до стану пишної світлої маси.

  2. Додайте до яєчної суміші вершки та обережно перемішайте.

  3. Всипте просіяне борошно та крохмаль. Замісіть гладке тісто без грудочок.

  4. Розлийте масу у формочки для випікання.

  5. Готуйте в духовці при 180°C протягом 25–30 хвилин.

2. Сирні кекси (вологі та ароматні)

Класичний рецепт для тих, хто любить щільну, соковиту випічку з насиченим смаком.

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир — 200 г

  • Борошно — 225 г

  • Цукор — 250 г

  • Вершкове масло — 115 г

  • Яйця — 3 шт.

Як приготувати:

  1. Збийте розм’якшене масло з цукром.

  2. По черзі додайте яйця, продовжуючи збивати.

  3. Введіть у масу сир (якщо він зернистий, попередньо протріть через сито).

  4. Всипте борошно та замісіть однорідне тісто.

  5. Випікайте при 180°C приблизно 30 хвилин.

3. Кавові кекси (з насиченим ароматом)

Ідеальний десерт для ранкової кави. Мають характерний колір та неперевершений запах.

Інгредієнти:

  • Борошно — 220 г

  • Яйця — 3 шт.

  • Цукор — 120 г

  • Вершкове масло — 80 г

  • Розчинна кава — 1 ч. л. (розчинити у 50 мл гарячої води)

Як приготувати:

  1. Приготуйте каву та залиште її повністю охолонути.

  2. Збийте масло з цукром, додайте яйця.

  3. Влийте холодну каву в олійно-яєчну суміш.

  4. Додайте борошно та ретельно перемішайте.

  5. Випікайте при 180°C від 25 до 30 хвилин.

4. Кекси «Сніжинка» (без борошна)

Унікальний рецепт на основі згущеного молока. Кекси виходять білосніжними всередині та дуже легкими.

Інгредієнти:

  • Згущене молоко — 1 банка

  • Яйце — 1 шт.

  • Крохмаль — 6 ст. л.

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Лимонна цедра — за смаком

Як приготувати:

  1. Змішайте в мисці яйце та цілу банку згущеного молока.

  2. Додайте крохмаль, соду та натерту лимонну цедру. Перемішайте до однорідності.

  3. Розлийте тісто у форми.

  4. Випікайте при 180°C протягом 20–25 хвилин.

Важлива порада — завжди перевіряйте готовність кексів дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Якщо після проколювання вона залишається сухою — випічку можна діставати.

28
