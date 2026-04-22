Найкращі рецепти кексів: як приготувати смачні десерти на будь-який смак
4 прості та смачні рецепти кексів на будь-який смак
Домашня випічка — це завжди про затишок. Ми підібрали чотири варіанти кексів, які відрізняються за текстурою та смаком, але об’єднані одним правилом — вони завжди виходять вдалими.
1. Кекси на вершках (найніжніші)
Завдяки вершкам та крохмалю ці кекси виходять неймовірно повітряними та м’якими.
Інгредієнти:
Яйця — 4 шт.
Цукор — 250 г
Вершки (20–30% жирності) — 250 г
Крохмаль — 125 г
Борошно — 125 г
Як приготувати:
Збийте яйця з цукром до стану пишної світлої маси.
Додайте до яєчної суміші вершки та обережно перемішайте.
Всипте просіяне борошно та крохмаль. Замісіть гладке тісто без грудочок.
Розлийте масу у формочки для випікання.
Готуйте в духовці при 180°C протягом 25–30 хвилин.
2. Сирні кекси (вологі та ароматні)
Класичний рецепт для тих, хто любить щільну, соковиту випічку з насиченим смаком.
Інгредієнти:
Кисломолочний сир — 200 г
Борошно — 225 г
Цукор — 250 г
Вершкове масло — 115 г
Яйця — 3 шт.
Як приготувати:
Збийте розм’якшене масло з цукром.
По черзі додайте яйця, продовжуючи збивати.
Введіть у масу сир (якщо він зернистий, попередньо протріть через сито).
Всипте борошно та замісіть однорідне тісто.
Випікайте при 180°C приблизно 30 хвилин.
3. Кавові кекси (з насиченим ароматом)
Ідеальний десерт для ранкової кави. Мають характерний колір та неперевершений запах.
Інгредієнти:
Борошно — 220 г
Яйця — 3 шт.
Цукор — 120 г
Вершкове масло — 80 г
Розчинна кава — 1 ч. л. (розчинити у 50 мл гарячої води)
Як приготувати:
Приготуйте каву та залиште її повністю охолонути.
Збийте масло з цукром, додайте яйця.
Влийте холодну каву в олійно-яєчну суміш.
Додайте борошно та ретельно перемішайте.
Випікайте при 180°C від 25 до 30 хвилин.
4. Кекси «Сніжинка» (без борошна)
Унікальний рецепт на основі згущеного молока. Кекси виходять білосніжними всередині та дуже легкими.
Інгредієнти:
Згущене молоко — 1 банка
Яйце — 1 шт.
Крохмаль — 6 ст. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Лимонна цедра — за смаком
Як приготувати:
Змішайте в мисці яйце та цілу банку згущеного молока.
Додайте крохмаль, соду та натерту лимонну цедру. Перемішайте до однорідності.
Розлийте тісто у форми.
Випікайте при 180°C протягом 20–25 хвилин.
Важлива порада — завжди перевіряйте готовність кексів дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Якщо після проколювання вона залишається сухою — випічку можна діставати.