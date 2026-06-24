Готуємо варення та джем з шовковиці: найкращі рецепти

Варення з шовковиці

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Шовковиця — одна з найпопулярніших літніх ягід, проте багато хто звик використовувати її виключно для компотів або заморожування. З цієї делікатної ягоди можна приготувати дивовижне домашнє варення. Завдяки правильній технології багаторазового проварювання ягідки залишаються цілими, а сироп набуває насиченого кольору та приємної густоти.

Варення з шовковиці

Інгредієнти та пропорції

Традиційно для ягідних заготовок використовують пропорцію цукру та ягід один до одного. Проте шовковиця сама по собі є дуже солодкою, тому надмірна кількість цукру може зробити десерт занадто приторним. Оптимальне співвідношення — 800 грамів цукру на 1 кілограм ягід.

Для приготування знадобляться:

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Шовковиця (очищена) — 1.5 кілограма

Цукор — 1.2 кілограма (з розрахунку 800 грамів на кілограм)

Лимонна кислота — 0.5 чайної ложки (додається на фінальному етапі для балансу смаку)

З цієї кількості інгредієнтів на виході виходить приблизно 1.7 літра готового ароматного продукту.

Покроковий процес приготування

Ягоди шовковиці ретельно промийте та видаліть усі зелені корінчики. Оскільки шовковиця активно фарбує шкіру, під час очищення варто скористатися кулінарними рукавичками. Для того, щоб цукор рівномірно просочив делікатні ягоди та не пошкодив їхню структуру, викладати інгредієнти у каструлю для варіння потрібно шарами. Розділіть усю масу ягід та цукру на три рівні частини. На дно каструлі викладіть перший шар шовковиці та рівномірно засипте його першою частиною цукру. Повторіть процедуру: викладіть другий шар ягід, засипте цукром, а потім викладіть залишок шовковиці та покрийте її фінальним шаром цукру. Перший шар обов’язково має бути ягідним, а верхній — цукровим. Накрийте каструлю кришкою та поставте в холодильник на ніч (або на 8–10 годин), щоб ягода пустила достатньо соку. Дістаньте каструлю з холодильника, поставте на плиту і увімкніть середній нагрів. Доведіть суміш до кипіння. Щойно варення закипить, зменшіть вогонь до мінімуму. Обережно перемішайте масу, намагаючись не пошкодити ягоди, і проваріть рівно 5 хвилин. Під час кипіння обов’язково знімайте піну, що утворюється на поверхні. Зніміть каструлю з плити і залиште її відкритою (без кришки) на 10 хвилин, щоб варення трохи охололо, а ягоди почали вбирати сироп. Поверніть каструлю на середній вогонь, знову доведіть до кипіння, проваріть 5 хвилин на мінімальному вогні та знову відставте на 10 хвилин. Повторюйте цей цикл (5 хвилин варіння — 10 хвилин відпочинку) кілька разів, поки густота сиропу не почне вас повністю влаштовувати. Залежно від сорту та соковитості ягоди, зазвичай достатньо проварити варення 5–6 разів. Під час останнього (наприклад, шостого) проварювання, щойно варення закипить на мінімальному вогні, додайте лимонну кислоту. Вона збалансує природну солодкість шовковиці та виступить додатковим консервантом. Обережно перемішайте і проваріть останні 5 хвилин. Гаряче варення відразу розлийте у заздалегідь підготовлені стерилізовані банки та закатайте стерильними кришками. Переверніть банки догори дном, ретельно укутайте теплим рушником або ковдрою і залиште до повного охолодження. Після цього заготовки можна переносити на тривале зберігання в льох або комору.

Варення з шовковиці у власному соку з апельсином

Консервація шовковиці у власному соку — один із найпростіших та водночас найвдаліших способів зберегти літній урожай на зиму. Оскільки ягоди не піддаються тривалому виварюванню, вони залишаються цілими та ніжними. Головна особливість цього рецепту — додавання стиглих апельсинів, які насичують солодку шовковицю яскравими цитрусовими нотками та свіжим ароматом. Отримана заготівля є абсолютно універсальною: взимку її можна використовувати як начинку для пирогів, вареників, доповнення до ранкових каш, млинців, сирників або просто смакувати як самостійний десерт до чаю.

Інгредієнти

Для приготування шести півлітрових баночок ароматних ягід у власному соку вам знадобиться:

Шовковиця (свіжа) — 2.5 кілограма

Цукор — 800 грамів

Апельсини (середнього розміру) — 3 штуки

Лимонна кислота — 1 чайна ложка

Покрокова інструкція з приготування

Шовковиця має дуже делікатну структуру, тому мити її слід обережно. Викладіть ягоди у глибоку місткість із холодною водою, акуратно промийте, щоб змити пил, але намагайтеся не терти їх руками. Перекладіть чисту шовковицю в сито і залиште на деякий час, аби зайва вода повністю стекла, а ягоди злегка підсохли. Пересипте обсушену шовковицю у містку каструлю, засипте 800 грамами цукру та залишіть у такому вигляді на ніч. За цей час ягоди виділять велику кількість природного соку, завдяки чому під час варіння не доведеться додавати воду. Зранку акуратно перемішайте шовковицю з цукром, що частково розчинився у соку. Ретельно вимийте три апельсини. Зніміть із них цедру, а потім повністю видаліть товсту білу шкірку, яка може давати напою непотрібну гіркоту. Очищену м’якоть апельсинів наріжте спочатку кружечками, а потім невеликими шматочками. Додайте нарізані цитруси до каструлі з ягодами. Поставте каструлю на плиту, обережно перемішайте вміст та доберіть середній нагрів. Періодично помішуючи масу, доведіть її до кипіння. Щойно суміш закипить, зменшіть вогонь до мінімуму та варіть протягом 20–25 хвилин. За кілька хвилин до завершення варіння додайте одну чайну ложку лимонної кислоти. Вона виступить надійним консервантом, збалансує солодкість та допоможе зберегти яскравий природний колір шовковиці. Після цього зніміть каструлю з вогню. Підготуйте чисті півлітрові скляні банки. Для цього рецепту їх необов’язково заздалегідь стерилізувати — достатньо просто ретельно вимити гарячою водою. Наповніть банки гарячою ягідною масою разом із соком під саму шийку. Закрийте банки підготовленими кришками та щільно закрутіть їх за допомогою закаточного ключа. Оскільки цей рецепт є перевіреним і консервація чудово зберігається завдяки лимонній кислоті, перевертати та вкутувати банки ковдрою немає потреби. Одразу після вистигання перенесіть баночки у постійне місце для зберігання — прохолодну комору або льох.

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