Найсмачніші паски на Великдень: п’ять смачних рецептів на будь-який смак

Рецепти найсмачніших пасок

Великдень — це свято, яке об’єднує родину навколо традицій, а духмяна паска завжди залишається головним символом цього торжества. Кожна господиня прагне знайти саме той ідеальний рецепт, який би підкреслив особливий настрій світлого дня та припав до смаку кожному гостю. Сучасна кухня пропонує безліч варіантів: від перевіреної часом дріжджової класики до оригінальних шоколадних десертів або корисних дієтичних новинок. Пропонуємо вам добірку з п’яти найкращих способів приготування, серед яких ви неодмінно знайдете свою улюблену паску — ніжну, пухку та сповнену домашнього затишку

1. Класична дріжджова паска

Традиційна випічка для тих, хто любить пишне, духмяне тісто, що готується на опарі.

Інгредієнти для опари:

Молоко жирне 3,2% — 0,5 л

Дріжджі пресовані («живі») — 50 г

Цукор — 1 ст. л.

Борошно пшеничне — 100 г

Інгредієнти для тіста:

Борошно пшеничне — 1 кг

Яйця великі — 4 шт.

Жовтки яєчні — 2 шт.

Цукор — 300 г

Масло вершкове 82% — 200 г

Родзинки та цукати — по 50 г

Ванільний цукор — 2 п.

Цедра лимона — з 1 шт.

Сіль — 2 дрібки

Приготування:

Прогрійте молоко до 35°C, розчиніть у ньому дріжджі. Додайте 1 ст. л. цукру та 100 г просіяного борошна. Залиште в теплі на 30 хвилин до появи бульбашок. Коли опара виросте, змішайте яйця, жовтки, цукор і сіль. Введіть цю суміш в опару, додайте другу частину борошна і залиште настоятися мінімум на 1 годину. Вмішайте в тісто м’яке вершкове масло. Додайте набряклі родзинки, промиті цукати, ванільний цукор та натерту цедру. Замішуйте тісто руками, поки воно не стане в’язким і перестане липнути. Перекладіть у змащену олією миску, накрийте рушником і дайте піднятися ще 1 годину (маса має вирости вдвічі). Змоченими в олії руками сформуйте кульки, викладіть у форми на 1/3 об’єму. Дайте підійти у теплі 40 хвилин. Випікайте при 170°C від 30 до 50 хвилин.

2. Шоколадна паска з медом та кавою

Вишуканий варіант із глибоким кольором та незвичним поєднанням ароматів.

Інгредієнти:

Борошно — 350 г

Молоко — 60 мл

Дріжджі (1 пакетик) — 22 г

Кава заварна — 80 мл

Мед — 35 г

Масло вершкове — 60 г

Цукор — 50 г

Яйце — 1 шт.

Какао — 1 ст. л.

Цукати — 70 г

Кориця, ванілін, сіль — за смаком

Приготування:

Розчиніть дріжджі в молоці. У гарячій каві розчиніть мед, дайте трохи охолонути. Окремо збийте яйце міксером. З’єднайте борошно (трохи залиште для домішування), цукор, сіль, ванілін, корицю та какао. До дріжджів додайте каву з медом та збите яйце. Поступово всипайте борошно, замішуючи тісто. Наприкінці додайте підтоплене масло і решту борошна. Вимісіть тісто руками, накрийте і залиште на 1 годину. Коли маса збільшиться вдвічі, вмішайте цукати. Розкладіть у форми, дайте піднятися ще раз. Щоб тісто не тріснуло, вставте зверху по дві зубочистки і змастіть молоком. Випікайте при 180°C до готовності.

3. Заварна сирна паска (без випікання)

Дуже ніжна за структурою паска, що готується на основі заварного крему.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний (жирний) — 500 г

Масло вершкове 82% — 100 г

Вершки 33% — 100 мл

Яйця — 2 шт.

Цукор — 100 г

Сухофрукти та горіхи — 100 г

Ваніль — 1 ч. л.

Приготування:

У каструлі з товстим дном змішайте цукор, ваніль, яйця та вершки. Постійно перемішуючи, варіть на маленькому вогні до загустіння. Зніміть, накрийте плівкою та охолодіть. Сир змішайте з розм’якшеним маслом. Додайте охололу заварну основу і збийте все блендером до ідеальної однорідності. Додайте промиті та просушені горіхи з сухофруктами. Спеціальну форму (або миску) вистеліть вологою марлею без зморшок. Викладіть масу, добре утрамбовуючи. Накрийте кінцями марлі, зверху поставте вантаж (наприклад, банку з водою). Поставте в холодильник мінімум на 10 годин. Після цього обережно зніміть форму та марлю.

4. Корисна паска (без цукру та дріжджів)

Дієтичний рецепт на кефірі та суміші корисного борошна.

Інгредієнти:

Кефір — 200 мл

Сир кисломолочний пастоподібний — 100 г

Борошно (рисове, кукурудзяне, цільнозернове) — по 80 г

Яйця — 3 шт.

Мед — 50 г

Курага — 40 г, цукати — 30 г

Сода — 4 г, ванілін, цедра апельсина, сіль

Приготування:

Додайте соду в кефір, перемішайте і залиште на 5 хвилин. Збийте жовтки з медом до світлої маси. Додайте цедру та пастоподібний сир, перемішайте міксером. Влийте кефір. Змішайте всі види борошна з ваніліном. Додайте цукати та сухофрукти, щоб вони рівномірно розподілилися в борошні. Поєднайте борошно з рідкою масою. Окремо збийте білки з дрібкою солі до піків і обережно введіть їх у тісто лопаткою. Змастіть форму олією, викладіть тісто. Випікайте у розігрітій духовці при 180°C протягом 45 хвилин.

5. Сирна паска в духовці (без дріжджів)

Нагадує ніжне суфле, готується швидко і завжди вдається.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 500 г

Яйця — 4 шт.

Цукор — 150 г

Масло вершкове — 100 г

Манна крупа — 1 ст. л.

Родзинки — 100 г

Ванільний цукор — 1 ч. л., цедра лимона

Приготування:

Сир протріть через сито або збийте блендером. Додайте манку, розм’якшене масло, родзинки, ваніль та цедру. Відокремте жовтки від білків. Жовтки збийте з цукром до пишності і вмішайте в сирну масу. Збийте білки в міцну піну і дуже акуратно, рухами знизу вгору, введіть у тісто. Форми змастіть маслом і присипте манкою. Наповніть їх лише наполовину. Випікайте при 150–170°C приблизно 1–1,5 години.

Паска готова, коли серединка стане міцною, а верхівка набуде золотистого кольору.

Смачного Великодня!