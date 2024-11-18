Новорічні салати замість олів'є та шуби, що порадують Змію

Нові салати на Новий 2025 рік" "Зміїний подарунок" і не лише

На новорічні свята кожна господиня намагається здивувати своїх гостей смачними і незвичайними стравами. Ділимося оригінальними рецептами новорічних салатів, які точно сподобаються всім.

Салат “Зміїний подарунок”

Салат "Зміїний" подарунок точно сподобається символу 2025 року та стане окрасою столу, як завдяки смаку, так і оформленню.

Інгредієнти: салату "Зміїний подарунок"

Відварена яловичина, або курка, або індичка -- 200 г.

Картопля - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Морквини - 2 шт.

Мариновані гриби (опеньки) - 200 г.

Оцет - 1 ст. л

Цукор - 1 ст. л

Сіль - 1 ч. л

Майонез або сметана для заправки.

Оливки — для декору.

Приготування:

Цибулю нарізаємо кубиками, заливаємо водою, додаємо оцет, цукор і сіль. Залишаємо на 15 хвилин, маринуємо.

Відварюємо картоплю та моркву, очищуємо та нарізаємо кубиками.

М’ясо нарізаємо тонкими скибочками.

Мариновані гриби, якщо великого розміру також нарізаємо.

Усі інгредієнти змішуємо в глибокій мисці, заправляємо майонезом або сметаною на смак.

За можливості викладаємо з салату фігуру змії, щоб символізувати наступний рік. Зверху прикрашаємо оливками.

Салат "Зміїний подарунок"

Салат "Новорічна ніч"

Замість шуби пропонуємо приготувати дещо інший новорічний салат з риби

Інгредієнти:

Копчена або солена риба, найкраще, якщо це буде червона -- 200 г.

Яйця - 3 шт.,

Свіжі огірки - 2 шт.

Плавлений сир - 300 г.

Майонез - 150 г.

Сіль, чорний мелений перець — на смак.

Приготування:

Плавлений сирок заздалегідь покласти у холодильник, щоб його легше було натирати. Натерти заморожений плавлений сирок на мілкій терці. Викладіть його першим шаром на тарілці, змастіть тонкою сіткою з майонезу.

Наріжте свіжий огірок соломкою, викладіть на тарілку шаром.

Яйця відваріть, натріть на тертку та знову викладіть шаром. Змастіть майонезом.

Кожний шар соліть та перчіть на свій смак. Але не пересоліть закуску, адже червона риба вже сама по собі солона.

Наостанок викладіть нарізану рибу. Прикрасьте красивою майонезною сіточкою.

Поставте салат у холодильнику на 2 години.

Салат "Новорічна ніч"

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