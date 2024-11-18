Новорічні салати замість олів'є та шуби, що порадують Змію

Нові салати на Новий 2025 рік" "Зміїний подарунок" і не лише
На новорічні свята кожна господиня намагається здивувати своїх гостей смачними і незвичайними стравами. Ділимося оригінальними рецептами новорічних салатів, які точно сподобаються всім.
Салат “Зміїний подарунок”
Салат "Зміїний" подарунок точно сподобається символу 2025 року та стане окрасою столу, як завдяки смаку, так і оформленню.
Інгредієнти: салату "Зміїний подарунок"
- Відварена яловичина, або курка, або індичка -- 200 г.
- Картопля - 3 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Морквини - 2 шт.
- Мариновані гриби (опеньки) - 200 г.
- Оцет - 1 ст. л
- Цукор - 1 ст. л
- Сіль - 1 ч. л
- Майонез або сметана для заправки.
- Оливки — для декору.
Приготування:
- Цибулю нарізаємо кубиками, заливаємо водою, додаємо оцет, цукор і сіль. Залишаємо на 15 хвилин, маринуємо.
- Відварюємо картоплю та моркву, очищуємо та нарізаємо кубиками.
- М’ясо нарізаємо тонкими скибочками.
- Мариновані гриби, якщо великого розміру також нарізаємо.
- Усі інгредієнти змішуємо в глибокій мисці, заправляємо майонезом або сметаною на смак.
- За можливості викладаємо з салату фігуру змії, щоб символізувати наступний рік. Зверху прикрашаємо оливками.
Салат "Новорічна ніч"
Замість шуби пропонуємо приготувати дещо інший новорічний салат з риби
Інгредієнти:
- Копчена або солена риба, найкраще, якщо це буде червона -- 200 г.
- Яйця - 3 шт.,
- Свіжі огірки - 2 шт.
- Плавлений сир - 300 г.
- Майонез - 150 г.
- Сіль, чорний мелений перець — на смак.
Приготування:
- Плавлений сирок заздалегідь покласти у холодильник, щоб його легше було натирати. Натерти заморожений плавлений сирок на мілкій терці. Викладіть його першим шаром на тарілці, змастіть тонкою сіткою з майонезу.
- Наріжте свіжий огірок соломкою, викладіть на тарілку шаром.
- Яйця відваріть, натріть на тертку та знову викладіть шаром. Змастіть майонезом.
- Кожний шар соліть та перчіть на свій смак. Але не пересоліть закуску, адже червона риба вже сама по собі солона.
- Наостанок викладіть нарізану рибу. Прикрасьте красивою майонезною сіточкою.
- Поставте салат у холодильнику на 2 години.
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