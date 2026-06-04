Окрошка: п’ять смачних рецептів на різній основі

Рецепти окрошки

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Окрошка — одна з найпопулярніших страв літнього сезону, яка чудово освіжає у спеку та дарує відчуття ситості без зайвої важкості. Головна перевага цієї страви полягає в її універсальності. Класична овочева та м’ясна основа може заграти абсолютно новими смаками залежно від обраної рідкої бази.

Пропонуємо вас п’ять автентичних, перевірених часом рецептів окрошки, кожен з яких має своїх прихильників.

1. Окрошка на кефірі та газованій воді

Цей варіант є одним із найпопулярніших завдяки м’якій кислинці та густій, але водночас легкій текстурі. Щоб заправка не була занадто щільною, кефір традиційно розбавляють сильногазованою мінеральною водою.

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Інгредієнти для наповнення:

відварна яловичина або куряче філе — 300 г;

відварна картопля — 3–4 шт.;

варені яйця — 4 шт.;

свіжі огірки — 3 шт.;

редиска — 150–200 г;

зелена цибуля та кріп — по великому пучку;

сіль — за смаком.

Рідка основа та заправка:

кефір (жирність 2,5%) — 1 л;

мінеральна вода з газом (охолоджена) — 0,5 л;

сік лимона — 1–2 ст. л. (за бажанням, для додаткової гостроти).

Приготування:

Зелену цибулю та кріп дрібно нашаткувати, висипати на дно каструлі, злегка присипати сіллю і потерти товкачем або ложкою, щоб зелень пустила сік. М’ясо, картоплю, яйця, огірки та редиску нарізати дрібними однаковими кубиками і додати до зелені. Залити суміш холодним кефіром, ретельно перемішати. Потім поступово влити газовану мінеральну воду, регулюючи бажану густоту страви. Додати лимонний сік, досолити за смаком і залишити в холодильнику на 30 хвилин.

2. Автентична окрошка на білому хлібному квасі

Для справжньої окрошки кніяк не підходить солодкий темний квас. Потрібно використовувати спеціальний білий (окрошковий) або кислий домашній хлібний квас без надлишку цукру.

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Інгредієнти для наповнення:

відварне підсушене м’ясо (яловичина, свинина або птиця) — 300 г;

відварна картопля — 3 шт.;

свіжі огірки — 3 шт.;

варені яйця — 4 шт.;

редиска — 150 г;

великий пучок кропу та зеленої цибулі;

сіль.

Рідка основа та заправка:

кислий білий або хлібний квас — 1,2 л;

сметана (жирність 20%) — 3 ст. л.;

готова гірчиця (гостра) — 1 ч. л.;

тертий хрін (за бажанням) — 1 ч. л.

Приготування:

Жовтки двох варених яєць відокремити від білків. У глибокій тарілці розтерти ці жовтки з гірчицею, хроном, сметаною та дрібкою солі до стану однорідної пасти. Отриману суміш розвести невеликою кількістю квасу. Білки, що залишилися, а також інші яйця, м’ясо, картоплю, огірки та редиску нарізати кубиками. Зелень дрібно подрібнити. Змішати всі нарізані компоненти у великій ємності, заправити підготовленою жовтково-сметаною пастою. Залити все холодним квасом, перемішати, скоригувати рівень солі та відправити в холодильник на пів години.

3. Пікантна окрошка на айрані або тані

Рецепт із виразним кавказьким акцентом. Айран або тан чудово підходять для окрошки, оскільки ці напої вже мають природну солоність, легку гостроту та рідку консистенцію, яка не потребує розведення водою.

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Інгредієнти для наповнення:

куряче філе (відварне або запечене) — 300 г;

свіжі огірки — 4 шт. (у цьому рецепті огірків можна взяти більше);

варені яйця — 4 шт.;

відварна картопля — 2–3 шт.;

редиска — 150 г;

зелена цибуля, кріп;

свіжа м’ята або кінза — кілька гілочок (для свіжості);

сіль та чорний перець.

Рідка основа:

айран або тан (охолоджений) — 1,2–1,5 л.

Приготування:

Дрібно нарізати всю зелень, включаючи м’яту або кінзу. Свіжі нотки м’яти ідеально гармонують із солоно-кислим айраном. Картоплю, яйця, огірки, редиску та курку нарізати тонкими брусочками або кубиками. З’єднати всі інгредієнти в каструлі. Залити страву холодним айраном (або таном). Спробувати на смак і лише після цього додавати сіль та чорний перець, оскільки основа сама по собі солона. Перед подачею настояти в холодильнику.

4. Густа окрошка на сметані та воді

Класичний домашній метод, який дозволяє отримати ніжний вершковий смак без використання специфічних кисломолочних напоїв. Баланс кислоти та густоти тут регулюється самостійно.

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Інгредієнти для наповнення:

якісна варена ковбаса або відварне м’ясо — 300 г;

відварна картопля — 3–4 шт.;

варені яйця — 4 шт.;

свіжі огірки — 3 шт.;

редиска — 200 г;

пучок зеленої цибулі та кропу;

сіль.

Рідка основа та заправка:

сметана (жирність 15–20%) — 300 г;

чиста питна вода (крижана) — 1–1,2 л;

сік половини лимона (або 0.5 ч. л. лимонної кислоти);

гірчиця — 1 ч. л.

Приготування:

Подрібнити зелень, нарізати кубиками овочі, яйця та м’ясні продукти, після чого скласти все у загальну каструлю. В окремому посуді ретельно змішати густу сметану з гірчицею та лимонним соком до отримання однорідного соусу. Додати сметанну заправку до нарізаних продуктів і добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий соусом. Поступово влити крижану воду, постійно помішуючи окрошку. Додати сіль за смаком і ретельно охолодити страву перед подачею.

5. Окрошка на світлому пиві та мінералці

Цей варіант створює незвичне, але гармонійне поєднання за умови правильного вибору напою. Замість важких копченостей тут використовується ніжне відварне м’ясо, а сама пивна основа обов’язково розбавляється мінеральною водою та сметаною, щоб прибрати зайву різкість та гіркоту.

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Інгредієнти для наповнення:

відварна яловичина або куряче філе — 300 г;

відварна картопля — 3 шт.;

варені яйця — 4 шт.;

свіжі огірки — 3–4 шт. (велика кількість огірків добре пом’якшує солод);

редиска — 150 г;

зелена цибуля та кріп — великий пучок;

сіль — за смаком.

Рідка основа та заправка:

світле легке фільтроване пиво без гіркоти (крижане) — 0,7 л;

охолоджена газована мінеральна вода — 0,4 л;

сметана (жирність 15–20%) — 4 ст. л.;

готова гірчиця — 0,5 ч. л.;

сік лимона — 1 ст. л. (для свіжості).

Приготування:

Подрібнити зелень, нарізати однаковими кубиками відварне м’ясо, картоплю, яйця, огірки та редиску. Скласти все у глибоку ємність і перемішати. Це суха основа. В окремому посуді приготувати заправку: ретельно розтерти сметану з гірчицею, лимонним соком та сіллю до однорідного стану. Додати сметанну заправку до сухих інгредієнтів і добре вимішати, щоб м’ясо та овочі просочилися соусом.

Оскільки пиво швидко втрачає газ, а овочі в ньому стають водянистими, страву не заливають рідиною заздалегідь. Розкладіть суху суміш зі сметаною по тарілках безпосередньо перед обідом. Вже в кожній тарілці змішайте крижане світле пиво з газованою мінералкою у пропорції приблизно 2:1 і одразу подавайте до столу.

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