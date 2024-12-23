Як приготувати пампухи на Різдво: добірка традиційних рецептів

Пампухи: три рецепти до різдвяного столу
Серед 12 страв, які готують на Різдво є і пампухи із солодкими начинками. Існує повір'я, що чим кращими вони вдадуться — тим щасливішими у новому році будуть господарі і вся їх родина. Ділимося рецептами приготування солодких смаколиків на Різдво.
Пісні пампухи на Святвечір
Інгредієнти:
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Вода — півлітра.
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Дріжджі — 50 г
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Цукор — 3/4 склянки.
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Куркума — 1/2 ч. ложки.
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Ванільний цукор — 20 г
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Борошно — 1 кг.
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Спирт — 1 ст. ложка,
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Сіль - на смак.
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Олія для смаження.
Приготування:
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Воду підігріти, додати дріжджі, по ложці цукру і борошна. Перемішати і залишити в теплому місці на 10 хвилин.
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Додати і вмішати 1,5 склянки борошна. Щоб тісто підійшло, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину.
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Додати куркуму, сіль, цукор, ванільний цукор.
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Додати у тісто спирт, це робиться для того, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні.
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Поступово додавати решту борошна, замісити дуже м’яке ніжне тісто. Долити олії, вимісити.
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Залишити в теплому місці на годину, щоб тісто піднялося удвоє.
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Розкачати тісто товщиною 1,5–2 см, склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20—30 хвилин.
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Смажити у великій кількості олії на невеликому вогні.
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По готовності викласти пампухи на паперові рушники, притрусити цукровою пудрою.
Традиційні солодкі пампушки з варенням
Інгредієнти:
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Пшеничнео борошно - 500 Г
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Яйце - 1 шт
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Курячі жовтки - 4 шт;
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Молоко 2,5% - 250 мілілітрів
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Вершкове масла - 50 г
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Цукор - 70 г
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Сіль - 1/6 чайної ложки
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Варення з пелюсток троянд або інше густе варення – для начинки;
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Горілка - 3 ст. л.
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Олія - 400 мілілітрів
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Цукрова пудра – на смак
Приготування:
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Підігрійте 50 мілілітрів молока до температури 40. Дріжджі наріжте невеликими шматочками, розчиніть у теплому молоці, додайте столову ложку цукру та борошна. Ретельно перемішайте й залиште у теплому місці на 15 хвилин для підйому опари.
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У глибокій мисці 4 жовтка збийте їх із цілим яйцем і рештою цукру, поки маса не збільшиться вдвічі. Додайте м’яке вершкове масло й ретельно перемішайте за допомогою міксера.
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З’єднайте опару з яєчною сумішшю, додайте залишок теплого молока та сіль. Поступово введіть просіяне борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 45 хвилин, щоб тісто піднялося.
-
Сформуйте однакові кульки. У кожній кульці зробіть заглиблення, покладіть начинку та ретельно защипніть краї. Надайте форму кулі, покрутивши між долонями.
-
Викладіть кульки швом вниз на 25 хвилин у теплому місці.
-
У глибоку сковороду налийте олію та додайте трохи горілки. Щоб перевірити температуру олії, опустіть у неї шматочок тіста: якщо він швидко спливає й починає смажитися, це потрібна температура.
-
Обсмажте пампухи на середньому вогні до золотавої скоринки, перевертайте їх.
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Готові пампухи викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Посипте їх цукровою пудрою перед подачею.
Пампушки з сиру від Дарії Цвєк
Інгредієнти:
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Борошно - 250 г.
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Дріжджі - 20 г
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Вершкове масло - 50 г.
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Цукор - 50 г.
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Яйце - 1 шт.
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Жовток - 1 шт
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М'який сир - 50 г,
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Молоко - пів склянки.
Приготування:
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Дріжджі розведіть в теплому молоці з 1 столовою ложкою цукру і поставте на годину в тепле місце
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Масло, решту цукру, жовток і яйце розітріть. Додайте ложкою перетертий крізь сито сир. Вимішайте.
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Додайте до цієї маси розведені дріжджі і борошно, замісіть некруте тісто.
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Розкачайте тісто і виріжте пампушки. Поставте на годину, щоб підійшли.
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Посмажте на середньому вогні, перевертаючи їх.
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