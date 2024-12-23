Як приготувати пампухи на Різдво: добірка традиційних рецептів

Серед 12 страв, які готують на Різдво є і пампухи із солодкими начинками. Існує повір'я, що чим кращими вони вдадуться — тим щасливішими у новому році будуть господарі і вся їх родина. Ділимося рецептами приготування солодких смаколиків на Різдво.

По готовності викласти пампухи на паперові рушники, притрусити цукровою пудрою.

Смажити у великій кількості олії на невеликому вогні.

Розкачати тісто товщиною 1,5–2 см, склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20—30 хвилин.

Залишити в теплому місці на годину, щоб тісто піднялося удвоє.

Додати у тісто спирт, це робиться для того, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні.

Додати і вмішати 1,5 склянки борошна. Щоб тісто підійшло, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину.

Воду підігріти, додати дріжджі, по ложці цукру і борошна. Перемішати і залишити в теплому місці на 10 хвилин.

Варення з пелюсток троянд або інше густе варення – для начинки;

Підігрійте 50 мілілітрів молока до температури 40. Дріжджі наріжте невеликими шматочками, розчиніть у теплому молоці, додайте столову ложку цукру та борошна. Ретельно перемішайте й залиште у теплому місці на 15 хвилин для підйому опари.

У глибокій мисці 4 жовтка збийте їх із цілим яйцем і рештою цукру, поки маса не збільшиться вдвічі. Додайте м’яке вершкове масло й ретельно перемішайте за допомогою міксера.

З’єднайте опару з яєчною сумішшю, додайте залишок теплого молока та сіль. Поступово введіть просіяне борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 45 хвилин, щоб тісто піднялося.

Сформуйте однакові кульки. У кожній кульці зробіть заглиблення, покладіть начинку та ретельно защипніть краї. Надайте форму кулі, покрутивши між долонями.

Викладіть кульки швом вниз на 25 хвилин у теплому місці.

У глибоку сковороду налийте олію та додайте трохи горілки. Щоб перевірити температуру олії, опустіть у неї шматочок тіста: якщо він швидко спливає й починає смажитися, це потрібна температура.

Обсмажте пампухи на середньому вогні до золотавої скоринки, перевертайте їх.