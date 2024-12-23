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Як приготувати пампухи на Різдво: добірка традиційних рецептів

Як приготувати пампухи на Різдво: добірка традиційних рецептів

Пампухи на Різдво

Пампухи: три рецепти до різдвяного столу

Серед 12 страв, які готують на Різдво є і пампухи із солодкими начинками. Існує повір'я, що чим кращими вони вдадуться — тим щасливішими у новому році будуть господарі і вся їх родина. Ділимося рецептами приготування солодких смаколиків на Різдво.

Пісні пампухи на Святвечір

Інгредієнти:

  • Вода — півлітра.

  • Дріжджі — 50 г

  • Цукор — 3/4 склянки.

  • Куркума — 1/2 ч. ложки.

  • Ванільний цукор — 20 г

  • Борошно — 1 кг.

  • Спирт — 1 ст. ложка,

  • Сіль - на смак.

  • Олія для смаження.

Приготування:

  • Воду підігріти, додати дріжджі, по ложці цукру і борошна. Перемішати і залишити в теплому місці на 10 хвилин.

  • Додати і вмішати 1,5 склянки борошна. Щоб тісто підійшло, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. 

  • Додати куркуму, сіль, цукор, ванільний цукор.

  • Додати у тісто спирт, це робиться для того, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні.

  • Поступово додавати решту борошна, замісити дуже м’яке ніжне тісто. Долити олії, вимісити.

  • Залишити в теплому місці на годину, щоб тісто піднялося удвоє.

  • Розкачати тісто товщиною 1,5–2 см, склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20—30 хвилин.

  • Смажити у великій кількості олії на невеликому вогні.

  • По готовності викласти пампухи на паперові рушники, притрусити цукровою пудрою.

Традиційні солодкі пампушки з варенням

Інгредієнти:

  • Пшеничнео борошно - 500 Г

  • Яйце - 1 шт

  • Курячі жовтки - 4 шт;

  • Молоко 2,5% - 250 мілілітрів

  • Вершкове масла  - 50 г

  • Цукор - 70 г

  • Сіль -  1/6 чайної ложки

  • Варення з пелюсток троянд або інше густе варення – для начинки;

  • Горілка - 3 ст. л.

  • Олія - 400 мілілітрів

  • Цукрова пудра – на смак

Приготування:

  • Підігрійте 50 мілілітрів молока до температури 40. Дріжджі наріжте невеликими шматочками, розчиніть у теплому молоці, додайте столову ложку цукру та борошна. Ретельно перемішайте й залиште у теплому місці на 15 хвилин для підйому опари.

  • У глибокій мисці  4 жовтка збийте їх із цілим яйцем і рештою цукру, поки маса не збільшиться вдвічі. Додайте м’яке вершкове масло й ретельно перемішайте за допомогою міксера.

  • З’єднайте опару з яєчною сумішшю, додайте залишок теплого молока та сіль. Поступово введіть просіяне борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 45 хвилин, щоб тісто піднялося.

  • Сформуйте однакові кульки. У кожній кульці зробіть заглиблення, покладіть начинку та ретельно защипніть краї. Надайте форму кулі, покрутивши між долонями.

  • Викладіть кульки швом вниз на 25 хвилин у теплому місці.

  • У глибоку сковороду налийте олію та додайте трохи горілки. Щоб перевірити температуру олії, опустіть у неї шматочок тіста: якщо він швидко спливає й починає смажитися, це потрібна температура.

  • Обсмажте пампухи на середньому вогні до золотавої скоринки, перевертайте їх.

  • Готові пампухи викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Посипте їх цукровою пудрою перед подачею.

Пампушки з сиру від Дарії Цвєк

Інгредієнти:

  • Борошно - 250 г.

  • Дріжджі - 20 г

  • Вершкове масло - 50 г.

  • Цукор - 50 г.

  • Яйце - 1 шт.

  • Жовток -  1 шт

  • М'який сир - 50 г,

  • Молоко - пів склянки.

Приготування:

  • Дріжджі розведіть в теплому молоці з 1 столовою ложкою цукру і поставте на годину в тепле місце 

  • Масло, решту цукру, жовток і яйце розітріть. Додайте ложкою перетертий крізь сито сир. Вимішайте.

  • Додайте до цієї маси розведені дріжджі і борошно, замісіть некруте тісто.

  • Розкачайте тісто і виріжте пампушки. Поставте на годину, щоб підійшли.

  • Посмажте на середньому вогні, перевертаючи їх. 

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